初夏のお得市 のお知らせ

株式会社リカーマウンテン

全国に203店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、5月15日(金)～17日(日)の3日間 深夜営業店舗などの一部を除く店舗で『初夏のお得市』を開催いたします。

お買得なバイヤー厳選アイテムをはじめ、その場でわかる！すぐ使えるクーポンが抽選で当たるキャンペーンも実施！

詳しくは店頭にてご確認ください。



また掲載のハムギフトが最大40％OFF！

皆様のご来店お待ちしております

【チラシはこちら】(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260515_EarlySummer.pdf)

【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp