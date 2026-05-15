初夏のお得市 のお知らせ

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株式会社リカーマウンテン


全国に203店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、5月15日(金)～17日(日)の3日間 深夜営業店舗などの一部を除く店舗で『初夏のお得市』を開催いたします。



お買得なバイヤー厳選アイテムをはじめ、その場でわかる！すぐ使えるクーポンが抽選で当たるキャンペーンも実施！
詳しくは店頭にてご確認ください。

また掲載のハムギフトが最大40％OFF！


皆様のご来店お待ちしております



【チラシはこちら】(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260515_EarlySummer.pdf)


【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)



【会社概要】


会社名：株式会社リカーマウンテン


代表者：代表取締役 伊藤 啓


所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60


　　　　日本生命四条ビル7階


TEL ：075-213-8200


FAX ：075-213-8250


URL ：https://www.likaman.co.jp/



【本件に関するお問合わせ先】


会社名：株式会社リカーマウンテン


担当者：今井 祥午


所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60


　　　　日本生命四条ビル7階


TEL ：075-251-2555


FAX ：075-213-8250


E-Mail：imai@likaman.co.jp