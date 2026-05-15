【’47（フォーティーセブン）】レタリング刺繍でポジティブなメッセージを表現した「CLEAN UP」メッシュキャップを5月より発売

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、レタリング刺繍を配した「CLEAN UP」メッシュキャップを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)および’47長野・沖縄・福岡(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて5月より発売いたします。

本コレクションは、ポジティブなメッセージを小ぶりなレタリング刺繍で表現したモデルです。’47が得意とするニュアンスカラーをベースに、フロントに配した刺繍とボディを同系色でまとめることで、さりげないアクセントに仕上げています。

ベースとなる「CLEAN UP」シルエットは、やわらかなクラウンとカーブドバイザーを特徴とするアジャスタブル仕様のモデルで、快適なフィット感が魅力です。コットンツイルとメッシュ素材の組み合わせにより、通気性と軽やかな被り心地を備えています。

ピンク（LOVE MODE）、グレー（HAPPY VIBES）、アロエ（BEAUTIFUL DAY）、マコ（CHILL LIFE）、サンドストーム（GOOD LUCK）、ホワイト（FUN DAYS）の6モデルを展開します。

【’47 TRAWLER BASE RUNNER / WORD COLLECTION】

ラインアップの一部 ※価格はすべて税込

[’47 CLEAN UP] 各 4,400円

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/base-runner-word

【’47ブランドとは】

’47（フォーティーセブン）は、1947年に米国ボストンで創業したカジュアルライフスタイルブランドです。イタリア移民の双子兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、ボストン・レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パーク周辺でスポーツ記念品を販売したことから始まりました。現在はスポーツファンカルチャーを背景に、ヘッドウェアやアパレルを展開するライフスタイルブランドとして世界中で展開し、MLB、NFL、NBA、NHLのアメリカ4大プロスポーツリーグをはじめ、650校以上の大学とパートナーシップを結んでいます。

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)

X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)

TikTok 47japan(https://www.tiktok.com/@47japan)