パティーナ大阪とのコラボレーション「ビー ドゥ ショーメ アフタヌーンティー」開催

LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社

パリのハイジュエリーメゾン ショーメは、アイコンコレクションの一つである「ビー ドゥ ショーメ」の世界観をご堪能いただけるアフタヌーンティーを世界有数のラグジュアリーホテルを手掛けるカペラホテルグループの日本第一号店として2025年5月に開業した、パティーナ大阪とのコラボレーションによりお届けいたします。

ショーメは創業以来245年以上にわたり、ナチュラリストのジュエラーとして自然のモチーフをジュエリーデザインに昇華させ、フランスの歴史と共に歩むハイジュエリーメゾンです。「幸せを見つけて運んでくる」という言い伝えを持つミツバチはメゾンとの縁が深く、ミツバチやハニカムといったモチーフをタイムレスなスタイルへと昇華させた「ビー ドゥ ショーメ」コレクションは、メゾンを代表するコレクションの一つとして世界中から愛されています。

コレクションをモチーフにしたハニカムのオリジナルプレートやクロスの上に繰り広げられるパティーナ大阪による「ビー ドゥ ショーメ アフタヌンティー」は、ミツバチにまつわる自然のモチーフが持つ秩序と調和から着想を得て、蜜壺に反射する太陽の輝きをまるでアート作品のような繊細なスイーツやセイヴォリーで表現。味覚だけではなく視覚にも優雅さを運んでくれます。

「ビー ドゥ ショーメ」の眩い輝きに満ちた、関西初のコラボレーション。スイートで優雅なひと時をお過ごしください。

「ビー ドゥ ショーメ アフタヌーンティー」

期間：2026年6月4日（木）～7月31日（金）

時間：11:30～18：00（ラストオーダー16：30）

場所：パティーナ大阪19階 「にじり」

〒540-0007 大阪府大阪市中央区馬場町3-91

料金：お一人様 9,000円 ※サービス料・消費税込 ※要予約

予約サイト：https://patinahotels.com/osaka/ja/drink-and-dine/nijiri