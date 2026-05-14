「営業は人で決まる」はもう限界。太陽光・蓄電池のお陽さまテックのえねこが、“売れる仕組み”を作るインサイドセールスの中核メンバーを採用開始

株式会社えねこ

エネルギー・建設・不動産を横断したワンストップサービスを展開する株式会社えねこ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢田 陽由馬、以下「弊社」）は、太陽光発電・蓄電池などの再生可能エネルギー事業の拡大に伴い、営業組織全体の成果を構造的に引き上げる「インサイドセールス職」の採用を本格的に開始いたしました。

■「営業＝人で決まる」は、もう古い

再生可能エネルギー業界では、いまだに営業は属人化しがちです。 できる人が売る、できない人は売れない。しかし、その構造のままでは、組織としての成長には限界があります。

えねこでは、マーケティングにより安定したリード供給を実現しています。だからこそ今、求めているのは「どう勝ち切るか」を設計すること。 営業成果を“個人の力”ではなく、“再現性ある構造”で生み出す。そのための中核機能が、インサイドセールスです。

■えねこのインサイドセールスは「営業の司令塔」

本ポジションは、単なるアポイント獲得業務ではありません。 リード獲得から商談、成約に至るまでの流れを分解し、営業プロセス全体を設計・改善していく役割です。

・なぜ決まったのか

・なぜ失注したのか

・どこで温度が下がったのか

こうした要因を一つひとつ可視化し、感覚に頼らない営業モデルへと落とし込みます。 “営業の勝ち方を作る”。それが、このポジションの本質です。

■主な業務内容：「次も勝てる形」を作る仕事

単なる目の前の業務遂行ではなく、データに基づき継続的に仕組みを構築していただきます。

・問い合わせ顧客への初期対応およびニーズの精査

・リードごとのアプローチ設計

・トークおよび導線の改善

・営業プロセス全体のボトルネック分析

・マーケティング施策との連携およびフィードバック

・データに基づいた営業戦略の再設計

■この営業モデルは、事業になる

弊社は今後、再生可能エネルギー事業を基盤に以下の展開を進めていきます。

・フランチャイズ（FC）展開

・営業・業務領域のBPOサービス化

・リフォーム、不動産など周辺領域への拡張

今回構築する営業モデルは、将来的に外部へ提供する“ビジネスパッケージ”として展開予定です。本ポジションは、単なる社内改善にとどまらず、事業創出の中核を担う役割となります。

■立ち上げフェーズの面白さ

現在、営業オペレーションは進化の途中にあります。別業界で業務設計・組織構築を経験してきたメンバーとともに、既存のやり方にとらわれず、ゼロベースで設計を進めています。

・【安定基盤】 マーケティング主導による継続的なリード供給

・【テクノロジー】 自社エンジニアによる業務ツール開発

・【高い生産性】 営業・設計・施工管理の分業体制

・【拡張性】 マーケティング・事業開発へのキャリア展開

完成された環境ではなく、“これから最適解を作るフェーズ”に関われるポジションです。

◼︎新制度開始｜えねこ、社宅借上げ制度をスタート■立ち上げフェーズの面白さ

株式会社えねこでは、社員がより安心して働き、挑戦できる環境づくりの一環として、「社宅借上げ制度」を新たに開始いたしました。住まいに関する負担を軽減し、仕事と暮らしの両面を支えることで、社員一人ひとりが自身の成長に集中できる環境を目指しています。えねこは、“暮らしとエネルギー”をまるごと考える会社として、これからも働きやすさだけではなく、

「挑戦しやすい環境づくり」にも取り組み、社員の成長と働きがいを支援してまいります。

■「営業で勝つ」から、「構造で勝つ」へ

弊社が目指すのは、個人の力に依存した「営業が強い会社」ではなく、仕組みによって成果が生まれる「営業が強くなる会社」です。

営業の在り方をアップデートしたい方、再現性ある勝ち方を作りたい方のご応募をお待ちしています。

▶︎申請・無料シミュレーションのお問い合わせはこちらから

■ 公式サイト：https://e-neco.com/

■ 公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@816jgjqf

※LINE登録後、特典の適用が可能です。

※登録・ご相談は無料でご利用いただけます。

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■株式会社えねこについて

弊社は「エネルギーの地産地消」を掲げ、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。高度な専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案いたします。

会社名： 株式会社えねこ

代表取締役： 沢田 陽由馬

所在地： 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号 S-Frontier渋谷青山通り4階

公式サイト： https://e-neco.com/(https://e-neco.com/)