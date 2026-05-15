定額制インドアシミュレーションゴルフ練習場「マイゴル小山店」(所在地：栃木県小山市城東2丁目32-17)は、2026年5月1日にグランドオープンしました。

クラブレンタル無料で手ぶらでも通える気軽さと、ゴルフをこれから始めたい方に向けて「費用」「始めやすさ」「通いやすさ」に配慮し、月額8,800円(税込)からの定額制プランや、ジュニア向け月額6,600円(税込)などのプランも用意しています。





▼マイゴル小山店

https://www.mygol.jp/shop/oyama/





外観(1)





■初心者でも利用しやすい「マイゴル小山店」

ゴルフは幅広い世代が楽しめる生涯スポーツである一方、未経験者にとっては「最初の一歩」が見えにくい競技でもあります。クラブやウェアの準備、練習場に通う時間、天候の影響、レッスン費用への不安など、始める前に感じる心理的・経済的な負担は少なくありません。

マイゴル小山店は、定額制で24時間使い放題のため、初心者に重要な「ボールに当たる感覚」や「クラブの振り方」に慣れる練習量の確保に適しています。またクラブレンタル無料なので、手ぶらで通える気軽さもポイントです。





料金面でも、初心者が始めやすい価格帯を設定し、ゴルフに関心のある方が継続的に練習しやすい環境づくりを目指し、ゴルフ人口の増加と業界振興を目的としています。

当店が目指しているのは、既存ゴルファー向けの利便性向上だけではなく、「ゴルフの周辺にいる人」を取り込み、『ゴルフ業界の裾野を広げること』です。





外観(2)





■練習・レッスン環境の充実

＜1.シュミレーター＞

Golfzon社製のシミュレーターとして、練習に特化した「GDR Plus」4台、ラウンドモードに対応した「Vision Plus」1台を導入しています。利用目的に応じて使い分けが可能です。





「GDR Plus」は、フォーム確認や反復練習を重ねたい方に適した構成で、基礎づくりを重視したい利用者に向いています。一方で「Vision Plus」は、コースを回る感覚に近いラウンドモードに対応しており、実戦的なイメージを持ちながら練習を進めたい方に適しています。





初心者にとっては、打ち方の習得とあわせて、ゴルフの楽しみ方やプレーの流れに触れることも重要です。

同じ施設内で基礎練習とラウンド感覚の両方を体験できることで、練習と実践の距離を縮めやすくなります。





また、インドア練習やレッスンに対応した高解像度カメラセンサーを備え、ショットデータや球筋を確認しながら練習できます。AIを活用したショット診断機能も搭載しており、スイングやショットの傾向、課題を把握しやすく、レベルに応じた練習に役立てることができます。





さらに、専用アプリを通じてレッスンプロとのマッチングが可能で、マンツーマンレッスンを受けることができます。

※マンツーマンレッスンは別途料金がかかります。

※レッスン受け放題プランとは異なります。





＜2.酸素ボックス「O2 BOX」の導入＞

酸素ボックス「O2 BOX」を導入しています。リフレッシュ空間の一つとして利用でき、2026年5月中は無料で提供いたします。練習またはラウンド前後のコンディション調整が期待できます。

ゴルフは一見すると穏やかなスポーツに見えますが、想像以上に負担がかかります。そこで、単に打つ場を提供するだけでなく、コンディション面にも目を向けています。

6月からは「O2 BOX」のみの利用も開始予定です。まずは酸素BOXだけでも利用してもらい、ゴルフというスポーツに近付くことによってゴルフに興味をもつ人を増やし、ゴルフ業界の裾野を広げることを目指しています。





＜3.専属のティーチングプロ配属＞

2026年6月からは専属のティーチングプロの配属も予定しており、レッスン体制を本格化いたします。今後は、設備だけでなく指導体制の充実も図り、ゴルファーにとってオールインワンの施設となる予定です。





内部(1)

酸素ボックス





■店舗概要

施設名 ： マイゴル小山店

所在地 ： 〒323-0807 栃木県小山市城東2丁目32-17

営業時間 ： 24時間営業

アクセス ： 小山駅から徒歩15分

駐車場 ： 無料駐車場あり

料金 ： 平日デイプラン／月額8,800円(税込)

リミテッドプラン／月額13,200円(税込)

ベーシックプラン／月額13,200円(税込)

レッスン受け放題プラン／月額19,800円(税込)

ジュニアプラン／月額6,600円(税込)

ジュニアレッスンプラン／月額13,200円(税込)

親子プラン／月額11,000円(税込)

※プラン内容の詳細・注意事項は公式サイトをご確認ください。

公式サイト： https://www.mygol.jp/shop/oyama/