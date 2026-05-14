開発者に伴走し、ゲームを完成・発売まで導く――ロブスタジオ、「ゲームリリーサー事業」を開始

ロブスタジオ株式会社

ロブスタジオ株式会社（代表取締役：眞鍋剛）は、2026年5月14日より、ゲームプロジェクトの企画・開発・販売・マーケティングを横断的に支援し、完成・発売まで導く「ゲームリリーサー事業」を開始いたします。開発を担うデベロッパーでも、販売を担うパブリッシャーでもない、「ゲームを完成させて世に送り出す」ための第三のポジションとして、ゲーム開発者に伴走し、企画から発売までのアシストを行ってまいります。

事業開始の背景

ゲームプロジェクトにおいて、道半ばで開発が止まってしまうことは珍しくありません。予算、スケジュール、ゲームデザイン、技術的な障壁など要因は様々ですが、これらを乗り越えて完成し、発売にまで至るゲームというのは、実のところほんの一握りです。

具体的には、以下のような課題を抱えたプロジェクトが多く存在しています。

- 開発が停滞し、完成の見通しが立たない- 開発は進められるものの、発売までの導線設計に自信がない- 企画はあるが、開発進行や広報・マーケティングの具体的な方法がわからない

ロブスタジオは、少人数ながら、大手ゲーム会社で開発と販売の経験を積んだスタッフで構成されており、創業からおよそ2年で『ゾンビポリス』シリーズ、『ODEN』、『多々狸ミタコの因習村配信ZP』、『ゲームショップ斜陽』など複数のオリジナルゲームをリリースしてまいりました。

加えて、自社タイトルにとどまらず、社外のゲームプロジェクトにも開発・マーケティング支援という形で携わり、完成・発売に向けた取り組みを重ねてまいりました。

これらの経験を通じて培った知見を、構想を持つゲーム開発者のために役立てたい。そうした想いから、本事業の開始に至りました。

サービス内容

本事業では、以下の2つの支援形態をご用意しております。

◆伴走型リリーサー支援：開発者をゴールまでアシスト

開発からマーケティングまで、完成・発売に必要な工程をロブスタジオが共に設計し、伴走いたします。経験豊富なスタッフが在籍しているため、開発支援にとどまらず、イベント出展のサポート、PV制作、Steamストアページ作成補助といったマーケティング支援にも対応いたします。

◆実務参加型リリーサー支援：一緒に作りきって世の中に出す

いわゆるコンサルティングではなく、ロブスタジオが開発チームの一員として加わり、自ら手を動かす形態です。提案にとどまらず、完成まで責任を持って共に取り組みます。

ロブスタジオは小規模な会社のため、対応可能な案件数には限りがあります。その分、「ゲームを完成させて世に届けること」に本気で取り組まれる方々と、優先的に向き合ってまいります。

個人・法人を問わず、ご予算に応じた実現可能な範囲のご提案はもちろん、必要に応じて全体像の整理やお見積もりにも対応いたします。

取り組み事例

2025年より、イラストレーターのツンザリカ氏が手がけるゲームプロジェクト『Posthumors（ポスチュモア）』の開発を担当し、販売実現に向けたリリース支援を行っております。

『Posthumors』は、地獄に収監された幽霊たちと文通を行い、彼らの行く末を見届けるアドベンチャーゲーム。2026年7月11日（土）に京都コンピュータ学院にて開催される「OPEN GAME FEST 2026」への出展・試遊が予定されています。

『Posthumors』公式HP：https://www.posthumors.com/

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4486440/Posthumors/

その他、ロブスタジオの支援実績に関する資料請求や、本事業のご相談につきましては、弊社ホームページよりお気軽にお問い合わせください。

https://lobstudio.studio.site/#contact

本事業を通じて、ゲームを完成させ世に送り出すという挑戦を、開発者の皆様と共に重ねてまいります。一つでも多くの作品が、構想から完成へ、そしてプレイヤーの手元へと届くよう、ロブスタジオは伴走するパートナーとして力を尽くしてまいります。

【会社概要】

会社名：ロブスタジオ株式会社

本社所在地：京都府

事業内容：ゲーム及びキャラクターIPの企画・開発・デザイン・販売・マーケティング

会社HP：https://lobstudio.studio.site/