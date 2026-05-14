純金プレゼントキャンペーン！「ルート16ターボ」のカセットを再現した「純金カセット」が誰でも当たるチャンス！
サンソフト（サン電子株式会社）は、SUNSOFT公式X（旧Twitter）アカウントにて、「ROUTE16TURBO純金カセット」が当たるオープンキャンペーンを実施することを発表します。
『ROUTE16R』および歴代の「ルート16」シリーズが復活した『ROUTE16 COLLECTION』の発表記念！世界に一つだけの「ROUTE16TURBO」純金カセットが当たるチャンス！SUNSOFTアカウントとキャンペーンポストのフォロー＆リポストで抽選に簡単に応募できますので、ふるってご応募ください。
応募方法
１）SUNSOFTの公式X(@sunsoftgames)アカウントをフォロー
公式アカウント：https://x.com/sunsoftgames
２）該当のキャンペーンポストをリポスト
３）応募完了！
応募期間：2026年5月14日(木) ~ 2026年6月19日(金)
副賞もある豪華景品はコチラ！
A 賞：「ROUTE16TURBO」純金カセット（24K/重量約 4.1g） 1 名様
※実物カセットを模した観賞用のグッズになります。実物よりもサイズは小さく、ゲームを遊ぶことはできません。
B 賞：Amazonギフトコード 4,100円分 10 名様
※キャンペーン応募の際は、以下のページの応募規約をご一読ください。
応募の際には、以下の規約に同意したものとしますので、ご了承ください。
https://www.sun-denshi.co.jp/soft/legal/terms_campaign_route16r/
※当選された方にはXのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡させていただきます。DMの受け取り許可の設定をお願いいたします。
金カセットが封入されている『ROUTE16 COLLECTION コレクターズBOX』も要チェック！最新作『ROUTE16R』も！
2026年8月6日(木)に完全新作『ROUTE16R』および、歴代の「ルート16」シリーズが全てセットになった『ROUTE16 COLLECTION』が同時発売されます！ さらに、限定版となる『ROUTE16 COLLECTION コレクターズBOX』も同時発売。こちらには、実寸大の「ROUTE16TURBO」の金カセットが特典として封入されています。
※コレクターズBOX封入の金カセットは純金ではありません。また金カセットにROMは入っておらず、ゲームを遊ぶことはできません。
すでに各店舗でコレクターズBOXの予約が開始しておりますので、純金カセットキャンペーンとセットでこちらもチェックしてみてください。詳しくは公式サイトをチェック！
公式サイトURL：https://sunsoft.games/route16r/top
■SUNSOFTとは
SUNSOFTは1980年代から続く老舗ゲームブランド。レトロブームを追い風にグローバルに展開中！こだわりと遊び心を大切に少数精鋭で開発しています。YouTubeでは、最新作からレトロゲーム解説までいろいろ配信中！
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■YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@sunsoftdemo
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【本件に関するお問合せ先】
サン電子株式会社 サンソフトお客様サポートまで
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