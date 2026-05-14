純金プレゼントキャンペーン！「ルート16ターボ」のカセットを再現した「純金カセット」が誰でも当たるチャンス！

サン電子株式会社

サンソフト（サン電子株式会社）は、SUNSOFT公式X（旧Twitter）アカウントにて、「ROUTE16TURBO純金カセット」が当たるオープンキャンペーンを実施することを発表します。

『ROUTE16R』および歴代の「ルート16」シリーズが復活した『ROUTE16 COLLECTION』の発表記念！世界に一つだけの「ROUTE16TURBO」純金カセットが当たるチャンス！SUNSOFTアカウントとキャンペーンポストのフォロー＆リポストで抽選に簡単に応募できますので、ふるってご応募ください。

応募方法

１）SUNSOFTの公式X(@sunsoftgames)アカウントをフォロー

公式アカウント：https://x.com/sunsoftgames

２）該当のキャンペーンポストをリポスト

３）応募完了！

応募期間：2026年5月14日(木) ~ 2026年6月19日(金)

副賞もある豪華景品はコチラ！

A 賞：「ROUTE16TURBO」純金カセット（24K/重量約 4.1g） 1 名様

※実物カセットを模した観賞用のグッズになります。実物よりもサイズは小さく、ゲームを遊ぶことはできません。

B 賞：Amazonギフトコード 4,100円分 10 名様

※キャンペーン応募の際は、以下のページの応募規約をご一読ください。

応募の際には、以下の規約に同意したものとしますので、ご了承ください。

https://www.sun-denshi.co.jp/soft/legal/terms_campaign_route16r/

※当選された方にはXのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡させていただきます。DMの受け取り許可の設定をお願いいたします。

金カセットが封入されている『ROUTE16 COLLECTION コレクターズBOX』も要チェック！最新作『ROUTE16R』も！

2026年8月6日(木)に完全新作『ROUTE16R』および、歴代の「ルート16」シリーズが全てセットになった『ROUTE16 COLLECTION』が同時発売されます！ さらに、限定版となる『ROUTE16 COLLECTION コレクターズBOX』も同時発売。こちらには、実寸大の「ROUTE16TURBO」の金カセットが特典として封入されています。

※コレクターズBOX封入の金カセットは純金ではありません。また金カセットにROMは入っておらず、ゲームを遊ぶことはできません。

すでに各店舗でコレクターズBOXの予約が開始しておりますので、純金カセットキャンペーンとセットでこちらもチェックしてみてください。詳しくは公式サイトをチェック！

公式サイトURL：https://sunsoft.games/route16r/top

■SUNSOFTとは

SUNSOFTは1980年代から続く老舗ゲームブランド。レトロブームを追い風にグローバルに展開中！こだわりと遊び心を大切に少数精鋭で開発しています。YouTubeでは、最新作からレトロゲーム解説までいろいろ配信中！

【SUNSOFT情報】

■YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@sunsoftdemo

■サンソフト公式X（旧Twitter）：https://x.com/sunsoftgames

■サンソフト公式サイト：https://www.sun-denshi.co.jp/soft/

【本件に関するお問合せ先】

サン電子株式会社 サンソフトお客様サポートまで

https://www.sun-denshi.co.jp/soft/support/