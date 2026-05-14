BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）が日本で初の単独表紙に。美しすぎるBEOMGYUをたっぷり堪能できるスペシャルピンナップつき！ VOCE７月号は5月21日発売
〈通常版〉
〈Special Edition〉
“圧倒的な美”で世界を席巻するアーティスト・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUさんがVOCE７月号の初表紙に！ 美の権化とも言える唯一無二の存在感を持ちながら、無邪気でまるで子犬のようなキュートさもあるBEOMGYUさん。そんなギャップを表現した２LOOKを今回撮り下ろしました。通常版の“美BEOMGYU”カバーとVOCE SPECIALの“少年BEOMGYU”カバー、選べる２パターン表紙です。中ページも盛りだくさんで、さらにはスペシャルピンナップつき。たっぷりと「BEOMGYU the Beauty」を堪能いただける一冊になっています。
VOCE７月号の大特集、そして人気ブランドのタイアップ、さらには動画コンテンツまでまるっと一日に収めたので、かなりの長時間撮影に。なかなか過酷なスケジュールにもかかわらず、最後までツヤツヤのお肌と周りを明るくするBEOMGYUスマイルにスタッフ一同感動！
今回、通常版ではBEOMGYUさんも気に入っているSK-IIコスメが付録で試せ、VOCE SPECIALではBEOMGYUさんがブランドアンバサダーを務めるコーラルヘイズのリップが試せます！ まさに“BEOMGYU祭り”のVOCE７月号、お買い逃しなく！
書籍情報
VOCE 2026年7月号
〈通常版〉
表紙：BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER） \950【Amazon】https://amzn.to/4d48odC
〈Special Edition〉
表紙：BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER） \980【Amazon】https://amzn.to/3Re2XQM
〈Special Edition増刊〉
表紙：上坂樹里 \900【Amazon】https://amzn.to/4wsloBE
発売日：2026年5月21日（木） ※⾸都圏基準
発行元：株式会社講談社
※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。
特集・付録情報
特集
目指すのは
薄くても可愛い、崩れてもキレイ！
＜通常版付録＞
◆特別付録
【1】SK-II 素肌美を極める！ SK-IIのピテラ(TM)名品セット
１.フェイシャル トリートメント エッセンス（10ml・約5回分）
２.ジェノプティクス エアリー UV クリーム SPF50＋・PA＋＋＋＋ （1包）
３.ジェノプティクス CC プライマー ロージーピンク、ナチュラルベージュ SPF50＋・PA＋＋＋＋（各1包）
【2】est
・エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED〈医薬部外品〉（ミニチューブ1本・23g・約12回分）
【3】ビオレバズ2品付録BOX
１.ビオレ おうちdeエステ ディープクレイ洗顔（ミニチューブ1本・20g・約10回分）
２.ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム（ミニチューブ1本・10g）
◆貼り込み付録
【1】KISSME FERME
１.キスミー フェルム セラムケア UVプライマー SPF50＋・PA＋＋＋＋（1包）
２.キスミー フェルム セラムカバーリキッドファンデ SPF50＋・PA＋＋＋＋ 01、02、 03（各1包）
【2】SOFINA iP
・ソフィーナ iP ハリ弾力注入美容液 2包
◆綴じ込み付録
BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）スペシャルピンナップ
＜Special Edition＞
◆特別付録
＼透明感爆上がりの水膜ツヤリップに！／
コーラルヘイズの“水滴ティント”
【1】デュードロップティント（1本）
※8色のうち1色がランダムにIN
【2】est
・エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED〈医薬部外品〉（ミニチューブ1本・23g・約12回分）
【3】ビオレバズ2品付録BOX
１.ビオレ おうちdeエステ ディープクレイ洗顔（ミニチューブ1本・20g・約10回分）
２.ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム（ミニチューブ1本・10g）
◆貼り込み付録
【1】KISSME FERME
１.キスミー フェルム セラムケア UVプライマー SPF50＋・PA＋＋＋＋（1包）
２.キスミー フェルム セラムカバーリキッドファンデ SPF50＋・PA＋＋＋＋ 01、02、 03（各1包）
【2】SOFINA iP
・ソフィーナ iP ハリ弾力注入美容液 2包
◆綴じ込み付録
BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）スペシャルピンナップ
＜Special Edition増刊＞
◆特別付録
＼潤う水分バブル洗顔セット／
１.Torriden ダイブイン クレンジングフォーム（50ml・約30回分）
２.泡立てネット
◆綴じ込み付録
BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）スペシャルピンナップ
7月号のラインナップはこちら！
「軽×盛」肌のつくり方
限界社会人のための崩れないベースメイク
“ナチュ盛りの天才”小澤桜メイクを大解剖
“崩れない肌”をつくる朝仕込みケア
正しいケアで消し去る、夏の「白毛穴」「黒毛穴」
ヘアメイク夢月責任監修 120％可愛くなる一重メイク
「出せる二の腕魅せる背中」3days集中ケア
セルフネイル基本のき。
神崎恵さんの湿度に負けないさらツヤ髪のルール
BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER） the Beauty
ACEes このまばゆさがエースの証！