【ジョイフル】2026年5月20日より創業50周年「創業祭」スタート！「十勝若牛100％ハンバーグ」や「創業の思い出メニュー」など50周年限定の特別メニューが登場

株式会社ジョイフル

ファミリーレストランのジョイフル（本社︓大分県大分市代表取締役社長︓⽳見くるみ）は2026年5月20日に創業50周年を迎えます。1976年の創業以来、「地域の食卓」として多くのお客様にご利用いただきながら歩んでまいりました。これまでのご愛顧への感謝の気持ちを込め、同日朝9:00より全店一斉に「創業祭」特別メニューを期間限定で販売いたします。

創業祭の一押しは、「十勝若牛100％ハンバーグ」!!また、創業当時の味をアレンジしたボリュー

ミーな鉄板焼肉など、創業祭ならではの特別メニューをご用意しました。

さらに「得々セット」も販売します。グリルメニュー・セットメニュー・デザートメニューからそれ

ぞれ1品ずつ選べる得々セットは、組み合わせにより、今だけのお得な価格でお楽しみいただけます。

この機会にぜひ、創業50周年を記念した特別な味わいをお楽しみください。

【ジョイフル「創業祭」／メニュー】

「十勝若牛100％トリプルハンバーグ」/1,399円（税込︓1,538円）＊TAKE OUT 可（画像左）「十勝若牛100％ダブルハンバーグ」/999円（税込︓1,098円）＊TAKE OUT 可（画像右）

GIマーク認証を受けているブランド牛「十勝若牛」を100％使用したハンバーグです。

赤身の旨みと柔らかな肉質を生かすため、ミンチの粗さからこだわり抜いた、

50周年の創業祭にふさわしいこだわりの一品です。

GIマークとは・・・国がその品質と産地を認めた食品にのみ付けられる制度です。厳しい基準を満たした安心・安全な食材を使用しています。

「十勝若牛100％ハンバーグ」美味しいお召し上がり方

素材の良さを引き立てる岩塩やワサビ、爽やかな香りと酸味が広がる大分かぼすポン酢を使用

したおろしソース。トマトと野菜の旨味が詰まったカポナータソースをご用意しました。お好

みに合わせてお楽しみください。

「創業思い出の厚切り牛鉄板焼肉定食」/1,099円（税込︓1,208円）＊TAKE OUT 可・単品/999円（税込︓1,098円）

ジョイフルは1976年の創業時、1軒の焼肉屋からスタート。その歴史を振り返る一品として、創業当時の味わいをアレンジしました。懐かしい美味しさ、ご飯がすすむにんにくの効いた味付けが絡む厚切りの牛焼肉は食べ応え抜群です。

「創業祭選べる得々セット」/1,199円～（税込︓1,318円～）

グリルメニュー・セットメニュー・デザートメニューからお好きなメニュー1品を選べる、創業祭限定のお得なセットメニューです。

人気のハンバーグやミックスグリルに加え、セットメニューやデザートメニューを自由に組み合わせることで、自分好みの内容でお楽しみいただけます。

さらに、プラス199円（税込︓218円）でポテトフライの追加も可能な、満足感のある得々セットです。

【STEP1 グリルメニュー】

得々セットA 1,199円（税込︓1,318円）

5種チーズのとろ～りチーズインハンバーグ

ペッパーハンバーグ

得々セットB 1,399円（税込︓1,538円）

ミックスグリル

チキンステーキ＆ハンバーグ

【STEP2 セットメニュー】

和食セットB（ドリンクバー付）

洋食セットC（スープバー付）

【STEP３ デザートメニュー】

クラシックガトーショコラ

Jill（ジル）さんのN.Y.チーズケーキ

オセロアイス

【プラスワンメニュー】

ポテトフライ（プラス199円（税込︓218円）で追加可能

※選べる得々セットは特別価格でのご提供となるため、ランチタイムサービス対象外です。

※和食セットB・洋食セットC以外のセットメニューはお選びいただけません。

★ランチタイムサービス（10時～15時）～下記メニューのご注文でライスまたはパンが無料！

＜対象メニュー＞

※洋食セット・和食セットのご飯は、ランチタイムサービス対象外です。

※お盆・年末年始・GWなど、実施していない期間がございます。

※日曜・祝日もご注文いただけます。

※その他のセットメニューはグランドメニューブックをご覧ください。

★「創業祭」の詳細は下記ページをチェック！

https://www.joyfull.co.jp/menu/

※写真は全てイメージです。

※店内飲食とテイクアウトでは、盛り付けなど商品内容が異なる場合がございます。

※店内飲食とテイクアウトでは、販売価格、消費税率が異なります。

※ご飯は大盛・小盛に変更できます。

※主要食材（米等）の原産地情報は、弊社ホームページにてご確認ください。

※メニューの付け合わせの野菜等は変更になる場合がございます。

※食器は変更になる場合がございます。

※調理器具、食器類、揚げ油は同一のものを使用しており、本来メニューに含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合がございます。

※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なります。

※期間限定メニューにつき、商品がなくなり次第販売終了とさせていただきます。

※メニューの栄養情報は、グランドメニューブックに記載のURL及びQRコードをご確認ください。

※22時～翌日5時までの間にご利用されるお客様には、深夜料金として10％加算させていただきます。

会社概要

・会社名︓ 株式会社ジョイフル

・本社所在地︓ 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長︓ ⽳見くるみ

・事業内容︓ ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等

ジョイフルは創業以来、「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を目標にかかげ、「お値打ち商品の提供」、「お客様視点にたったサービスの実践」に取り組み続けてまいりました。これからも皆様に愛され続けるお店となるよう挑戦を続けてまいります。