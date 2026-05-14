「食とサステナビリティ」を耳から学ぶ新番組 『FOOD MADE GOODラジオ』Spotifyで配信開始

一般社団法人日本サステイナブル・レストラン協会

一般社団法人日本サステイナブル・レストラン協会は、2026年5月14日（木）より、新ポッドキャスト番組『FOOD MADE GOODラジオ』の配信を開始いたします。

本番組は、料理人・シェフ・飲食業界関係者に向けて、「食とサステナビリティ」をレストランの現場視点からわかりやすく解説する音声コンテンツです。

配信プラットフォームはSpotify。毎週水曜15時に新エピソードを更新予定です。

海外の先進事例や世界のトップシェフたちの動きも交えながら、食品ロス、フェアトレード、調達、働く環境、地域とのつながりなど、飲食店がこれから向き合うテーマを“耳から学べる”番組として展開していきます。

番組URL：

FOOD MADE GOODラジオ（Spotify）

https://creators.spotify.com/pod/profile/foodmadegoodjp

『FOOD MADE GOODラジオ』とは？

『FOOD MADE GOODラジオ』は、食とサステナビリティを、飲食・レストランの現場の言葉でやさしく深掘りするポッドキャスト番組です。

料理人や飲食店経営者の多くは、日々の営業や仕込み、移動に追われ、まとまった学びの時間を確保することが難しい状況にあります。

そこで本番組では、通勤中や仕込み中でも気軽に聴ける音声メディアとして、サステナビリティの基本知識や最新トレンドを、実践につながる形で紹介します。

番組内では、「FOOD MADE GOODスタンダード」を軸に、

・食品ロス削減

・持続可能な調達

・フェアトレード

・地域との共生

・働く人のウェルビーイング

・再生型（リジェネラティブ）な食の考え方

・先進的取り組みの事例

などをテーマに、海外のサステナブル・レストランの事例を交えながら解説。

難解になりがちな専門用語も、現場で使える言葉へ翻訳し、仕入れやメニュー開発、スタッフ教育にも活かせるヒントとして届けていきます。

配信予定エピソードのテーマ

#1 シェフ、料理人の方のための学びコンテンツ（5/14配信）

#2 フェアトレード（5/14配信）

#3 / #4 2026年のトレンド

#5 海外（タイ）のサステナブル・レストランの事例

#6～#10 EAT-Lancetレポートの解説

#11 海外（コロンビア）のサステナブル・レストランの事例

#12 飲食店のインパクトレポートの書き方

配信開始の背景

世界では今、レストランが「料理を提供する場所」から、「社会や環境にポジティブな影響を生み出す場所」へと役割を広げています。

一方、日本の飲食業の現場では、サステナビリティに関心を持ちながらも、

・忙しくて学ぶ時間がない

・何から始めれば良いかわからない

・難しそう

という声が少なくありません。

『FOOD MADE GOODラジオ』では、サステナビリティを「特別な活動」ではなく、

“より良い料理、より良いお店、より良い未来をつくるための日々の選択”

として捉え直し、飲食業界の皆さまが無理なく実践につなげられる情報を発信していきます。

番組概要

番組名：FOOD MADE GOODラジオ

メインパーソナリティ：（一社）日本サステイナブル・レストラン協会 代表理事 下田屋 毅

パートナー：（一社）日本サステイナブル・レストラン協会 メンバーシップマネージャー 山本哲史

配信開始日：2026年5月14日

配信頻度：毎週水曜15時更新

配信プラットフォーム：Spotify

番組URL：https://creators.spotify.com/pod/profile/foodmadegoodjp

運営団体について

一般社団法人日本サステイナブル・レストラン協会

一般社団法人日本サステイナブル・レストラン協会は、飲食業界におけるサステナビリティ推進を目的に活動する団体です。

国際的なサステナブル・レストランの評価基準「FOOD MADE GOODスタンダード」の普及をはじめ、レストラン・シェフ・生産者・企業・消費者をつなぐ取り組みを行っています。

公式サイト：

一般社団法人日本サステイナブル・レストラン協会 公式サイト(https://foodmadegood.jp/)

本件に関するお問い合わせ

一般社団法人日本サステイナブル・レストラン協会

広報：田中

Email：info@foodmadegood.jp