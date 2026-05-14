自動車用クラッチ市場：種類、構成部品、クラッチディスクの材質、車種、販売チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
自動車用クラッチ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.38%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、自動車用クラッチ市場調査レポートを発行・販売します。
「自動車用クラッチレポート」ではイノベーション、電動化、持続可能性の目標、そして進化する排出ガス規制がもたらす、自動車用クラッチ市場を再構築する変革の検証を言及するほか、2025年の米国関税が自動車用クラッチのサプライチェーン、コスト構造、調達戦略、および競合情勢に及ぼす影響の評価を分析します。
世界の自動車用クラッチ市場規模は、2025年に189億2,000万米ドルと評価され、2026年の200億8,000万米ドルから2032年には291億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2018027-automotive-clutch-market-by-types-components.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 自動車用クラッチ市場：タイプ別
第9章 自動車用クラッチ市場：コンポーネント別
第10章 自動車用クラッチ市場：クラッチディスクの材質別
第11章 自動車用クラッチ市場：車両タイプ別
第12章 自動車用クラッチ市場：販売チャネル別
第13章 自動車用クラッチ市場：地域別
第14章 自動車用クラッチ市場：グループ別
第15章 自動車用クラッチ市場：国別
第16章 米国自動車用クラッチ市場
第17章 中国自動車用クラッチ市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・自動車用クラッチ市場における技術革新の影響は何ですか？
先進的な摩擦材や斬新な作動技術が性能への期待を再定義し、サプライヤーは迅速な試作や社内試験能力への投資を迫られています。
・2025年の米国関税が自動車用クラッチ市場に与える影響は何ですか？
関税の導入により、サプライチェーンやコスト構造に重大な影響を及ぼし、調達戦略の見直しを余儀なくされました。
・自動車用クラッチ市場のセグメンテーション分析の結果は何ですか？
遠心クラッチやコーンクラッチが軽自動車やレクリエーション用車両において重要で、摩擦クラッチが乗用車セグメントを支配しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「自動車用クラッチレポート」ではイノベーション、電動化、持続可能性の目標、そして進化する排出ガス規制がもたらす、自動車用クラッチ市場を再構築する変革の検証を言及するほか、2025年の米国関税が自動車用クラッチのサプライチェーン、コスト構造、調達戦略、および競合情勢に及ぼす影響の評価を分析します。
世界の自動車用クラッチ市場規模は、2025年に189億2,000万米ドルと評価され、2026年の200億8,000万米ドルから2032年には291億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2018027-automotive-clutch-market-by-types-components.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 自動車用クラッチ市場：タイプ別
第9章 自動車用クラッチ市場：コンポーネント別
第10章 自動車用クラッチ市場：クラッチディスクの材質別
第11章 自動車用クラッチ市場：車両タイプ別
第12章 自動車用クラッチ市場：販売チャネル別
第13章 自動車用クラッチ市場：地域別
第14章 自動車用クラッチ市場：グループ別
第15章 自動車用クラッチ市場：国別
第16章 米国自動車用クラッチ市場
第17章 中国自動車用クラッチ市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・自動車用クラッチ市場における技術革新の影響は何ですか？
先進的な摩擦材や斬新な作動技術が性能への期待を再定義し、サプライヤーは迅速な試作や社内試験能力への投資を迫られています。
・2025年の米国関税が自動車用クラッチ市場に与える影響は何ですか？
関税の導入により、サプライチェーンやコスト構造に重大な影響を及ぼし、調達戦略の見直しを余儀なくされました。
・自動車用クラッチ市場のセグメンテーション分析の結果は何ですか？
遠心クラッチやコーンクラッチが軽自動車やレクリエーション用車両において重要で、摩擦クラッチが乗用車セグメントを支配しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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