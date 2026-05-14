大阪梅田・茶屋町でスロウな時間を過ごすキャンドルイベント 「1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2026」 6月4日（木）開催

阪急阪神不動産株式会社

茶屋町スロウデイ実行委員会は、キャンドルの灯りで大阪梅田・茶屋町エリア一帯を彩るアートイベント「1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2026」を6月4日（木）に開催します。

本イベントでは、エリアの企業、地域団体、学校及び行政が集い、街の連携と賑わいの創出を図ることで“歩いて楽しいまちづくり”を推進し、同エリアの新たな魅力を発信することを目指しています。

今年は“canvas（希望を描く日）”をテーマに、街一帯にキャンドルアート作品を展示します。そのほか、キャンドルと音楽に包まれる「スロウライブ」や、キャンドルアーティストのオリジナルキャンドルを販売する「キャンドルマーケット」を開催します。なお、今年は大阪梅田・茶屋町のほか周辺の7か所でも同日にキャンドルイベントを開催します。各会場の詳細は本リリースに添付した「別紙」の3ページ目をご覧ください。

キャンドルの灯りがやさしく包む街中をゆっくりと散策し、スロウな時間をお過ごしください。

開催概要

■日時：

6月4日（木）16時～22時 （一部コンテンツ・キャンドル点灯は18時～）

※雨天の場合は6/5（金）に順延。なお、「スロウライブ」は内容を変更し6/4（木）に開催。

※順延開催の場合、一部プログラム内容を変更する場合があります。

■会場：大阪梅田・茶屋町エリア（阪急大阪梅田駅 茶屋町口改札口出てすぐ）のほか7か所

■内容：

キャンドルアート作品の展示、音楽ライブ、施設照明の消灯ほか

※詳細は別紙「プログラム概要」をご覧ください。

■主催：

1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ実行委員会

［構成メンバー］

梅田東連合振興町会、大阪工業大学（学校法人常翔学園）、大阪市、大阪ベルェベルビューティ＆ブライダル専門学校、関西大学、北梅田地区まちづくり協議会、宝塚大学、NU茶屋町・NU茶屋町プラス、阪急電鉄株式会社、株式会社毎日放送 ※50音順

（事務局）株式会社カクタス

■共催：阪急阪神ホールディングス株式会社

■協賛：カメヤマローソク

■協力：一般社団法人日本キャンドル協会

参考資料：

https://prtimes.jp/a/?f=d33147-581-d4f96cbff2445991cf0462a6ce5fa981.pdf

阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/3838d5c7430e55f4b2bac3932ed737c4cc74e889.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1