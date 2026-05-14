「オリンピック日本代表」「世界選手権 金メダリスト」も出場！「日本一」のアーチャーが決定へ！！５月１5日～１７日の３日間「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」をグランスノー奥伊吹で開催！！

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奥伊吹観光株式会社

５月１５日～１７日の３日間「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」＆「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」をグランスノー奥伊吹で開催！


「国内予選を勝ち抜いた精鋭のアーチャー」がグランスノー奥伊吹に集結！

【矢の時速は「２５０ｋｍ」！「日本一」のアーチャーが決定へ！】
全国各地から参加者が集まり、初夏のスキー場（グランスノー奥伊吹）のゲレンデを舞台に「日本一のアーチャー」が決定します。国内トップ選手の、矢の時速は「２５０km」にもおよび、正確無比なシューティングで的を射抜きます。


　今大会は「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」に加えて「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」も合わせて開催され、全日本フィールドアーチェリー選手権大会の予選ラウンドで選考基準点を超えた最高順位者から、各部門・各種目別１名が選ばれます。
グランスノー奥伊吹　公式HP（https://www.okuibuki.co.jp/green/）



「北京オリンピック・リオデジャネイロオリンピック日本代表」や「世界選手権の金メダリスト」ら世界で活躍する２名の他、有力選手が多数登場！

【「北京オリンピック・リオデジャネイロオリンピック日本代表」や「世界選手権の金メダリスト」ら世界で活躍する２名の他、有力選手が多数登場！】
今回の全日本選手権には「北京オリンピック・リオデジャネイロオリンピック日本代表」の「山本勇気選手」や「世界選手権の金メダリスト」の「大貫渉選手」ら世界で活躍する2名の他、有力選手が多数出場。



「北京オリンピック代表、リオデジャネイロオリンピック代表」の「山本 勇気」選手


「北京オリンピック代表、リオデジャネイロオリンピック代表」の「山本 勇気」選手

「山本 勇気 」選手　（リカーブ女子）【株式会社堀場製作所所属】
北京オリンピック代表（2008）
リオデジャネイロオリンピック代表（2016）



世界フィールド選手権大会 個人金メダル、ワールドゲームズ 個人銅メダルの「大貫 渉」選手


世界フィールド選手権大会 個人金メダル、ワールドゲームズ 個人銅メダルの「大貫 渉」選手

「大貫 渉」 選手　（リカーブ男子）【シブヤアーチェリー所属】
世界フィールド選手権大会（2018）　個人金メダル
ワールドゲームズ（2017）　個人銅メダル



「グランスノー奥伊吹」の大自然をフルに活かした「フィールドアーチェリー会場」


「グランスノー奥伊吹」の大自然をフルに活かした「フィールドアーチェリー会場」


時には「リフト台車からの射ち下ろし」も


「初夏のスキー場のゲレンデ」を存分に使いゴルフのように打ちまわる「フィールドアーチェリー」

【「初夏のスキー場のゲレンデ」を存分に使いゴルフのように打ちまわる「フィールドアーチェリー」】
「フィールドアーチェリー」は、山や野原に設置されている的に向かって矢をうち、「ゴルフのように」各ポストを回って最後に総合計を競う競技で、射距離の長短に加え、「射ち上げ、射ち下ろし」も行いながら、「大自然の中を駆け巡り的を射抜き」ます。本大会はグランスノー奥伊吹の初夏のスキー場のゲレンデを存分に使い、自由にフィールドを回りながら競技を行います。



「国内予選を勝ち抜いた精鋭のアーチャー」がグランスノー奥伊吹に集結！


５月１５日～１７日の３日間「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」＆「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」をグランスノー奥伊吹で開催！

【競技について】
弓の形状によって異なる3部門（リカーブ、コンパウンド、ベアボウ）で競い、5mから60mの距離の間の標的を狙います。
的に当たると得点が加算される点数競技。的の中心ほど得点が高く中心部分の６点～最外側の１点までがあります。
２４標的を1標的に3本ずつ射ちながら回って行きます。

競技の詳細へ（全日本アーチェリー連盟）


https://www.archery.or.jp/competition/field.html



【一般の観戦無料】
一般の観戦は「無料」となっており、５月１５日～１７日の開催期間中はいつでも競技を観戦することができます。
日本一を決めるトップレベルの戦いを間近で観ることができます。



「グランスノー奥伊吹」の大自然をフルに活かした「フィールドアーチェリー会場」


５月１５日～１７日の３日間「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」＆「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」をグランスノー奥伊吹で開催！


「初夏のスキー場のゲレンデ」を存分に使いゴルフのように打ちまわる「フィールドアーチェリー」


矢の時速は「250km」！「正確無比なショット」で的を射抜きます！


「初夏のスキー場のゲレンデ」を存分に使いゴルフのように打ちまわる「フィールドアーチェリー」

【大会概要】
大　　会　　「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」


　　　　　　「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」
日　　程　　２０２６年５月１５日（金）～１７日（日）
場　　所　　滋賀県米原市甲津原奥伊吹　グランスノー奥伊吹　特設コース
一般観戦　　無料
電　　話　　0749-59-0322
主　　催　　公益社団法人　全日本アーチェリー連盟
後　　援　　奥伊吹観光株式会社

スケジュール
５月 １５日（金） １３：３０ ～ 受付・用具検査・公式練習


　　　　　　　　 １５：３０ ～ 開会式
５月 １６日（土） 　８：３０ ～ 予選ラウンド
　　　　　　　　 １６：００ 頃 予選通過者発表
５月 １７日（日） 　８：３０ ～ イリミネーションラウンド ～ ファイナルラウンド
　　　　　　　　 １５：４５ ～ 表彰式・閉会式

【公益社団法人　全日本アーチェリー連盟】
http://www.archery.or.jp



【施設概要】
施 設 名　　グランスノー奥伊吹
運営会社　　奥伊吹観光株式会社
住　　所　　滋賀県米原市甲津原奥伊吹
電　　話　　0749-59-0123

【グランスノー奥伊吹】


https://www.okuibuki.co.jp/



滋賀県米原市・長浜市を拠点に「観光・レジャー業を中心に12施設を運営」する企業グループ「奥伊吹グループ」。

【運営会社概要】
運営会社　　奥伊吹観光株式会社（奥伊吹グループ）
住　　所　　滋賀県米原市甲津原奥伊吹
電　　話　　0749-59-0322



「奥伊吹グループの事業内容」


滋賀県米原市・長浜市を拠点に観光・レジャー施設を運営する企業グループとして、グランスノー奥伊吹のスキー場運営を中心に、アウトドアのレジャー施設・観光・地域活性化事業を含めて12施設展開し、冬季のみならず四季型リゾート事業としてスキー場・キャンプ場・グランピング施設・アクティビティ・モーターパーク・旅館・道の駅・水力発電所など多角的な事業展開を行っています。


「四季型リゾート事業」としてスキー場・キャンプ場・グランピング施設・アクティビティ・モーターパーク・旅館・道の駅・水力発電所など「多角的な事業を展開」。



「四季型リゾート事業」としてスキー場・キャンプ場・グランピング施設・アクティビティ・モーターパーク・旅館・道の駅・水力発電所など「多角的な事業を展開」。

【奥伊吹グループサイト】


奥伊吹グループ


https://www.okuibuki.jp/


奥伊吹グループ採用


https://www.okuibuki.jp/recruit/

【主要運営施設】


グランスノー奥伊吹　公式HP
https://www.okuibuki.co.jp/


グランエレメント　公式HP


https://glamp-element.jp/