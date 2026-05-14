「オリンピック日本代表」「世界選手権 金メダリスト」も出場！「日本一」のアーチャーが決定へ！！５月１5日～１７日の３日間「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」をグランスノー奥伊吹で開催！！

奥伊吹観光株式会社５月１５日～１７日の３日間「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」＆「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」をグランスノー奥伊吹で開催！「国内予選を勝ち抜いた精鋭のアーチャー」がグランスノー奥伊吹に集結！

【矢の時速は「２５０ｋｍ」！「日本一」のアーチャーが決定へ！】

全国各地から参加者が集まり、初夏のスキー場（グランスノー奥伊吹）のゲレンデを舞台に「日本一のアーチャー」が決定します。国内トップ選手の、矢の時速は「２５０km」にもおよび、正確無比なシューティングで的を射抜きます。

今大会は「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」に加えて「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」も合わせて開催され、全日本フィールドアーチェリー選手権大会の予選ラウンドで選考基準点を超えた最高順位者から、各部門・各種目別１名が選ばれます。

グランスノー奥伊吹 公式HP（https://www.okuibuki.co.jp/green/）

「北京オリンピック・リオデジャネイロオリンピック日本代表」や「世界選手権の金メダリスト」ら世界で活躍する２名の他、有力選手が多数登場！

【「北京オリンピック・リオデジャネイロオリンピック日本代表」や「世界選手権の金メダリスト」ら世界で活躍する２名の他、有力選手が多数登場！】

今回の全日本選手権には「北京オリンピック・リオデジャネイロオリンピック日本代表」の「山本勇気選手」や「世界選手権の金メダリスト」の「大貫渉選手」ら世界で活躍する2名の他、有力選手が多数出場。

「北京オリンピック代表、リオデジャネイロオリンピック代表」の「山本 勇気」選手「北京オリンピック代表、リオデジャネイロオリンピック代表」の「山本 勇気」選手

「山本 勇気 」選手 （リカーブ女子）【株式会社堀場製作所所属】

北京オリンピック代表（2008）

リオデジャネイロオリンピック代表（2016）

世界フィールド選手権大会 個人金メダル、ワールドゲームズ 個人銅メダルの「大貫 渉」選手世界フィールド選手権大会 個人金メダル、ワールドゲームズ 個人銅メダルの「大貫 渉」選手

「大貫 渉」 選手 （リカーブ男子）【シブヤアーチェリー所属】

世界フィールド選手権大会（2018） 個人金メダル

ワールドゲームズ（2017） 個人銅メダル

「グランスノー奥伊吹」の大自然をフルに活かした「フィールドアーチェリー会場」「グランスノー奥伊吹」の大自然をフルに活かした「フィールドアーチェリー会場」時には「リフト台車からの射ち下ろし」も「初夏のスキー場のゲレンデ」を存分に使いゴルフのように打ちまわる「フィールドアーチェリー」

【「初夏のスキー場のゲレンデ」を存分に使いゴルフのように打ちまわる「フィールドアーチェリー」】

「フィールドアーチェリー」は、山や野原に設置されている的に向かって矢をうち、「ゴルフのように」各ポストを回って最後に総合計を競う競技で、射距離の長短に加え、「射ち上げ、射ち下ろし」も行いながら、「大自然の中を駆け巡り的を射抜き」ます。本大会はグランスノー奥伊吹の初夏のスキー場のゲレンデを存分に使い、自由にフィールドを回りながら競技を行います。

「国内予選を勝ち抜いた精鋭のアーチャー」がグランスノー奥伊吹に集結！５月１５日～１７日の３日間「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」＆「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」をグランスノー奥伊吹で開催！

【競技について】

弓の形状によって異なる3部門（リカーブ、コンパウンド、ベアボウ）で競い、5mから60mの距離の間の標的を狙います。

的に当たると得点が加算される点数競技。的の中心ほど得点が高く中心部分の６点～最外側の１点までがあります。

２４標的を1標的に3本ずつ射ちながら回って行きます。



競技の詳細へ（全日本アーチェリー連盟）

https://www.archery.or.jp/competition/field.html

【一般の観戦無料】

一般の観戦は「無料」となっており、５月１５日～１７日の開催期間中はいつでも競技を観戦することができます。

日本一を決めるトップレベルの戦いを間近で観ることができます。

「グランスノー奥伊吹」の大自然をフルに活かした「フィールドアーチェリー会場」５月１５日～１７日の３日間「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」＆「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」をグランスノー奥伊吹で開催！「初夏のスキー場のゲレンデ」を存分に使いゴルフのように打ちまわる「フィールドアーチェリー」矢の時速は「250km」！「正確無比なショット」で的を射抜きます！「初夏のスキー場のゲレンデ」を存分に使いゴルフのように打ちまわる「フィールドアーチェリー」

【大会概要】

大 会 「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」

「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」

日 程 ２０２６年５月１５日（金）～１７日（日）

場 所 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 グランスノー奥伊吹 特設コース

一般観戦 無料

電 話 0749-59-0322

主 催 公益社団法人 全日本アーチェリー連盟

後 援 奥伊吹観光株式会社



スケジュール

５月 １５日（金） １３：３０ ～ 受付・用具検査・公式練習

１５：３０ ～ 開会式

５月 １６日（土） ８：３０ ～ 予選ラウンド

１６：００ 頃 予選通過者発表

５月 １７日（日） ８：３０ ～ イリミネーションラウンド ～ ファイナルラウンド

１５：４５ ～ 表彰式・閉会式



【公益社団法人 全日本アーチェリー連盟】

http://www.archery.or.jp

【施設概要】

施 設 名 グランスノー奥伊吹

運営会社 奥伊吹観光株式会社

住 所 滋賀県米原市甲津原奥伊吹

電 話 0749-59-0123



【グランスノー奥伊吹】

https://www.okuibuki.co.jp/

滋賀県米原市・長浜市を拠点に「観光・レジャー業を中心に12施設を運営」する企業グループ「奥伊吹グループ」。

【運営会社概要】

運営会社 奥伊吹観光株式会社（奥伊吹グループ）

住 所 滋賀県米原市甲津原奥伊吹

電 話 0749-59-0322

「奥伊吹グループの事業内容」

滋賀県米原市・長浜市を拠点に観光・レジャー施設を運営する企業グループとして、グランスノー奥伊吹のスキー場運営を中心に、アウトドアのレジャー施設・観光・地域活性化事業を含めて12施設展開し、冬季のみならず四季型リゾート事業としてスキー場・キャンプ場・グランピング施設・アクティビティ・モーターパーク・旅館・道の駅・水力発電所など多角的な事業展開を行っています。

「四季型リゾート事業」としてスキー場・キャンプ場・グランピング施設・アクティビティ・モーターパーク・旅館・道の駅・水力発電所など「多角的な事業を展開」。

「四季型リゾート事業」としてスキー場・キャンプ場・グランピング施設・アクティビティ・モーターパーク・旅館・道の駅・水力発電所など「多角的な事業を展開」。

【奥伊吹グループサイト】

奥伊吹グループ

https://www.okuibuki.jp/

奥伊吹グループ採用

https://www.okuibuki.jp/recruit/



【主要運営施設】

グランスノー奥伊吹 公式HP

https://www.okuibuki.co.jp/

グランエレメント 公式HP

https://glamp-element.jp/