「オリンピック日本代表」「世界選手権 金メダリスト」も出場！「日本一」のアーチャーが決定へ！！５月１5日～１７日の３日間「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」をグランスノー奥伊吹で開催！！
５月１５日～１７日の３日間「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」＆「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」をグランスノー奥伊吹で開催！
「国内予選を勝ち抜いた精鋭のアーチャー」がグランスノー奥伊吹に集結！
【矢の時速は「２５０ｋｍ」！「日本一」のアーチャーが決定へ！】
全国各地から参加者が集まり、初夏のスキー場（グランスノー奥伊吹）のゲレンデを舞台に「日本一のアーチャー」が決定します。国内トップ選手の、矢の時速は「２５０km」にもおよび、正確無比なシューティングで的を射抜きます。
今大会は「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」に加えて「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」も合わせて開催され、全日本フィールドアーチェリー選手権大会の予選ラウンドで選考基準点を超えた最高順位者から、各部門・各種目別１名が選ばれます。
グランスノー奥伊吹 公式HP（https://www.okuibuki.co.jp/green/）
「北京オリンピック・リオデジャネイロオリンピック日本代表」や「世界選手権の金メダリスト」ら世界で活躍する２名の他、有力選手が多数登場！
【「北京オリンピック・リオデジャネイロオリンピック日本代表」や「世界選手権の金メダリスト」ら世界で活躍する２名の他、有力選手が多数登場！】
今回の全日本選手権には「北京オリンピック・リオデジャネイロオリンピック日本代表」の「山本勇気選手」や「世界選手権の金メダリスト」の「大貫渉選手」ら世界で活躍する2名の他、有力選手が多数出場。
「北京オリンピック代表、リオデジャネイロオリンピック代表」の「山本 勇気」選手
「北京オリンピック代表、リオデジャネイロオリンピック代表」の「山本 勇気」選手
「山本 勇気 」選手 （リカーブ女子）【株式会社堀場製作所所属】
北京オリンピック代表（2008）
リオデジャネイロオリンピック代表（2016）
世界フィールド選手権大会 個人金メダル、ワールドゲームズ 個人銅メダルの「大貫 渉」選手
世界フィールド選手権大会 個人金メダル、ワールドゲームズ 個人銅メダルの「大貫 渉」選手
「大貫 渉」 選手 （リカーブ男子）【シブヤアーチェリー所属】
世界フィールド選手権大会（2018） 個人金メダル
ワールドゲームズ（2017） 個人銅メダル
「グランスノー奥伊吹」の大自然をフルに活かした「フィールドアーチェリー会場」
「グランスノー奥伊吹」の大自然をフルに活かした「フィールドアーチェリー会場」
時には「リフト台車からの射ち下ろし」も
「初夏のスキー場のゲレンデ」を存分に使いゴルフのように打ちまわる「フィールドアーチェリー」
【「初夏のスキー場のゲレンデ」を存分に使いゴルフのように打ちまわる「フィールドアーチェリー」】
「フィールドアーチェリー」は、山や野原に設置されている的に向かって矢をうち、「ゴルフのように」各ポストを回って最後に総合計を競う競技で、射距離の長短に加え、「射ち上げ、射ち下ろし」も行いながら、「大自然の中を駆け巡り的を射抜き」ます。本大会はグランスノー奥伊吹の初夏のスキー場のゲレンデを存分に使い、自由にフィールドを回りながら競技を行います。
「国内予選を勝ち抜いた精鋭のアーチャー」がグランスノー奥伊吹に集結！
５月１５日～１７日の３日間「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」＆「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」をグランスノー奥伊吹で開催！
【競技について】
弓の形状によって異なる3部門（リカーブ、コンパウンド、ベアボウ）で競い、5mから60mの距離の間の標的を狙います。
的に当たると得点が加算される点数競技。的の中心ほど得点が高く中心部分の６点～最外側の１点までがあります。
２４標的を1標的に3本ずつ射ちながら回って行きます。
競技の詳細へ（全日本アーチェリー連盟）
https://www.archery.or.jp/competition/field.html
【一般の観戦無料】
一般の観戦は「無料」となっており、５月１５日～１７日の開催期間中はいつでも競技を観戦することができます。
日本一を決めるトップレベルの戦いを間近で観ることができます。
「グランスノー奥伊吹」の大自然をフルに活かした「フィールドアーチェリー会場」
５月１５日～１７日の３日間「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」＆「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」をグランスノー奥伊吹で開催！
「初夏のスキー場のゲレンデ」を存分に使いゴルフのように打ちまわる「フィールドアーチェリー」
矢の時速は「250km」！「正確無比なショット」で的を射抜きます！
「初夏のスキー場のゲレンデ」を存分に使いゴルフのように打ちまわる「フィールドアーチェリー」
【大会概要】
大 会 「第５５回全日本フィールドアーチェリー選手権大会」
「第２９回世界フィールドアーチェリー選手権大会(アメリカ)選手選考会」
日 程 ２０２６年５月１５日（金）～１７日（日）
場 所 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 グランスノー奥伊吹 特設コース
一般観戦 無料
電 話 0749-59-0322
主 催 公益社団法人 全日本アーチェリー連盟
後 援 奥伊吹観光株式会社
スケジュール
５月 １５日（金） １３：３０ ～ 受付・用具検査・公式練習
１５：３０ ～ 開会式
５月 １６日（土） ８：３０ ～ 予選ラウンド
１６：００ 頃 予選通過者発表
５月 １７日（日） ８：３０ ～ イリミネーションラウンド ～ ファイナルラウンド
１５：４５ ～ 表彰式・閉会式
【公益社団法人 全日本アーチェリー連盟】
http://www.archery.or.jp
【施設概要】
施 設 名 グランスノー奥伊吹
運営会社 奥伊吹観光株式会社
住 所 滋賀県米原市甲津原奥伊吹
電 話 0749-59-0123
【グランスノー奥伊吹】
https://www.okuibuki.co.jp/
滋賀県米原市・長浜市を拠点に「観光・レジャー業を中心に12施設を運営」する企業グループ「奥伊吹グループ」。
【運営会社概要】
運営会社 奥伊吹観光株式会社（奥伊吹グループ）
住 所 滋賀県米原市甲津原奥伊吹
電 話 0749-59-0322
「奥伊吹グループの事業内容」
滋賀県米原市・長浜市を拠点に観光・レジャー施設を運営する企業グループとして、グランスノー奥伊吹のスキー場運営を中心に、アウトドアのレジャー施設・観光・地域活性化事業を含めて12施設展開し、冬季のみならず四季型リゾート事業としてスキー場・キャンプ場・グランピング施設・アクティビティ・モーターパーク・旅館・道の駅・水力発電所など多角的な事業展開を行っています。
「四季型リゾート事業」としてスキー場・キャンプ場・グランピング施設・アクティビティ・モーターパーク・旅館・道の駅・水力発電所など「多角的な事業を展開」。
「四季型リゾート事業」としてスキー場・キャンプ場・グランピング施設・アクティビティ・モーターパーク・旅館・道の駅・水力発電所など「多角的な事業を展開」。
【奥伊吹グループサイト】
奥伊吹グループ
https://www.okuibuki.jp/
奥伊吹グループ採用
https://www.okuibuki.jp/recruit/
【主要運営施設】
グランスノー奥伊吹 公式HP
https://www.okuibuki.co.jp/
グランエレメント 公式HP
https://glamp-element.jp/