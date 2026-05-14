【名古屋市 × eiicon】スタートアップとの共創を目指す名古屋地域（愛知県内）事業会社（ホスト企業）の募集を開始！スタートアップ提案型オープンイノベーション常時支援プログラム『CIRCLE』始動！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、名古屋市より「令和8年度 スタートアップ共創促進事業（以下、本事業）」の運営を受託。

本事業の核となる取組として、スタートアップ提案型オープンイノベーション常時支援プログラム『CIRCLE（サークル 以下、本プログラム）』を始動し、本日2026年5月14日（木）より、スタートアップとの共創を目指す名古屋地域（愛知県内）の事業会社（ホスト企業）の募集を開始しました。

eiiconによる本事業の運営受託は、3期目となります。

■名古屋市 × eiicon スタートアップ提案型オープンイノベーション常時支援プログラム

『CIRCLE』

名古屋市を中心にスタートアップが年々増加している中部地域。今後もより地域を活性化させるために、スタートアップ・事業会社が名古屋エリアにおいて「オープンイノベーション」を積極的に活用する仕組み・土壌づくりが不可欠です。

『CIRCLE』は、名古屋地域（愛知県内）の事業会社と全国のスタートアップに対して、オープンイノベーションによる事業創出を支援するプログラムです。

本年度は、名古屋地域（愛知県内）の事業会社がもつアセットや共創したい事業テーマを集約し、全国のスタートアップへ発信。スタートアップからの共創プロジェクト提案を募集する形式となります。

共創コーディネーターが事業会社・スタートアップ双方へのニーズヒアリングからマッチングした共創プロジェクトの支援までを一気通貫で実施することで、共創機会の拡大、共創プロジェクトの実現性向上を促進させます。

『CIRCLE』の共創イメージ

□名古屋地域（愛知県内）事業会社（ホスト企業）募集要項

【募集テーマ】

１.モビリティ・MaaS

２.AI・デジタル

３.マテリアル

４.メディカル・ヘルスケア

５.農業・バイオ

６.環境・エネルギー

【募集条件】

・ 法人登記がされていること

・ 下記のいずれかに該当する企業

１.名古屋地域（愛知県内）に本社がある企業

２.名古屋地域（愛知県内）に事業所等を持つ企業 (当事業の窓口となる部署が県内事業所にあること)

※上記の応募条件を満たす企業であれば、企業規模は問いません。

・ スタートアップと共創したい事業テーマを提示できること

・ 共創するスタートアップに対して自社の持つアセット（技術、ノウハウ、情報、顧客ネットワーク、施設等）を積極的に提供できること

・リバースピッチイベントにて、ピッチ登壇できること。

※イベント日時

イベント#1（募集テーマ１.～３.）：9月8日（火）午後

イベント#2（募集テーマ４.～６.）：11月9日（月）午後

【支援企業数】

12社程度

【応募締切・通知時期等】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37194/table/903_1_a8998aa07b6cb448b4a5cd372aa1b5ed.jpg?v=202605140252 ]

【応募方法】

以下 エントリーフォームより必要事項を入力しご応募ください。

エントリーフォーム https://forms.gle/zE4Km3qXzyZjuZky5(https://forms.gle/zE4Km3qXzyZjuZky5)

【ホスト企業支援内容】

東海地域を熟知した共創コーディネーターが伴走支援。自社に足りない技術やサービスを持つスタートアップとのマッチングに向けた準備・パートナー探索・マッチング後のサポートまで一気通貫でサポートし、新たな事業展開を目指します。

１．共創目的の明確化 / 募集テーマ設計支援

２．共創パートナーの探索支援（リバースピッチイベント*含む）

３．マッチング面談の実施（ファシリテート支援）

４．フォローアップ

（マッチング後のプロジェクト実現に向けた伴走支援、専門家メンタリングなど）

*リバースピッチイベントは共創パートナー探索の一環として実施されます。事業会社がスタートアップに対し自社のアセット等に関するリバースピッチ及びスタートアップとの1on1を実施することで、スタートアップからの共創プロジェクト提案に繋げるためのイベントです。

〇リバースピッチイベント #1 9月8日（火）午後 予定

〇リバースピッチイベント #2 11月9日（月）午後 予定

▼支援の流れ

□スケジュール ※変更となる場合がございます。

2026年

・5月14日 本年度事業・プログラム開始、参画ホスト企業受付開始 ※本プレスリリース

・6月12日 募集テーマ１.～３. 応募締切

・6月下旬 募集テーマ１.～３. 事業会社選考・決定

・7月24日 募集テーマ４.～６. 応募締切

・7月下旬 募集テーマ４.～６. 事業会社選考・決定

・9月8日 リバースピッチイベント#1（テーマ１.～３.）

・11月9日 リバースピッチイベント#2（テーマ４.～６.）

□『CIRCLE』に関するお問い合わせ

本プログラムにおいてのご質問等、お気軽にメールにてお問合せください。

名古屋市スタートアップ共創促進事業『CIRCLE』運営事務局： nagoya_circle（@）eiicon.net

※「（@）」を「＠」に変換ください。

また、事業共創に関するお問い合わせも常時受け付けております。

順次ヒアリングを実施のうえ、各企業の状況に応じたご提案をいたします。

相談申込フォーム https://forms.gle/zyhUw82Zn4PftWyV7

（主催：名古屋市 運営：株式会社eiicon）





■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/



国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

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