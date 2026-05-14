朝日新聞社、米デザイン賞で3点「優秀賞」を受賞

株式会社朝日新聞社

〈報道関係のみなさま〉

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、世界の優れた報道デザインを表彰するニュースデザイン協会（SND、本部・米国）が主催する第47回クリエイティブ・コンペティションにおいて、インフォグラフィック部門で１点、イラスト部門で2点、優秀賞を受賞しました。

■受賞ページ：https://www.asahi.com/articles/ASV4S3T75V4SUEFT01FM.html

インフォグラフィック部門受賞の「米中の戦力比較と主な兵器」（2025年5月24日朝刊）は、戦力比較を通して中国が急速に軍備を拡張してきた現実と、紛争を抑止したい米国の能力が見えてくる特集です。

米中の戦力比較と主な兵器

デジタル編成本部 次長 原 有希のコメント

日本の安全保障に直結するインド太平洋地域の軍事バランスを、最新データに基づき可視化しました。実態を示す既存データが乏しかったため、記者4人が約1カ月半かけて一次資料から独自に情報を収集・分析。算出したデータは安保専門家や元自衛隊幹部の検証を経て、実戦投入できない旧式兵器を排除するなど、徹底して実態に即した数値に精製しました。見せ方にも工夫を凝らし、地域に展開する「インド太平洋軍」に加え、有事には駆けつける「全米軍」の総力も色の濃淡で表現し、日米中の複雑なパワーバランスを描き出しています。さらに、台湾有事などが日本に及ぼす影響を伝えるため、「主な海上交通路」の可視化に挑みました。米戦略国際問題研究所（CSIS）のデータの使用許諾を得て、日本の生命線への影響を地図上にビジュアライズしました。専門家も納得する「永久保存版」のグラフィックとして高く評価されました。

イラスト部門は、デジタル版および夕刊１面に掲載する論考コラム企画「時をよむ」の「話さなければ始まらない」（2025年12月8日配信、2025年12月8日夕刊1面掲載）と「災害の予兆、妖怪が教えてくれる 貴重な言い伝えに学ぼう」（2025年12月15日配信、2025年12月15日夕刊1面掲載）が受賞しました。

話さなければ始まらない

災害の予兆、妖怪が教えてくれる 貴重な言い伝えに学ぼう

デジタル編成本部 アートディレクター 末房 赤彦のコメント

今回優秀賞を受賞した2つのイラストは、朝日新聞デジタル版と夕刊1面に掲載される連載コラム「時をよむ」につくグラフィックとして作製しました。このコラムでは論説委員が毎回様々な時事問題について、過去をひもときながら現在を読み解いていきます。デザイナーはそのテーマを視覚的にとらえたグラフィックを考えます。文章とデザインが響き合うことで内容をより深く広く伝えられるよう取り組んでいます。

受賞作の「話さなければ始まらない」は日中間で対話に取り組み続ける人々の姿を、荒波の中で「対話のヨット」を操る様子で描きました。浮世絵を思わせるタッチと現代を組み合わせた意外性が特徴です。もうひとつの受賞作「災害の予兆、妖怪が教えてくれる」は日本各地の妖怪にまつわる伝承にこめられた災害への備えについて、日常風景に妖怪の姿が溶け込む様子を漫画風のタッチで表現しました。どちらも社会的なテーマをイラストならではの自由な発想で表現しています。

様々な要素が複雑に絡みあう現代の社会。ひとつひとつの事実からだけでは見えにくい背景や構図を考え、理解することが欠かせません。ここでも直感的に表現できるグラフィックの役割は重要です。ニューヨークタイムズなど世界のメディアも取り組んでいる同じ土俵で優秀賞と評価された意義は大きく、今後の取り組みに活かしていきたいと考えています。

【ニュースデザイン協会とは】

ニュースデザイン協会は、報道機関の専門家およびビジュアル・ジャーナリストのための国際機関です。SNDのクリエイティブ・コンペティションは毎年、印刷物やデジタル媒体におけるストーリーテリング、インフォグラフィック、イラスト、ソーシャルメディア、プロダクトデザインなど、幅広い分野における優れた作品を表彰しています。

第47回クリエイティブ・コンペティションでは、紙面、デジタルを含め世界のメディアから約4200点の応募がありました。朝日新聞社の入賞は13年連続。日本のメディアからはほかに、日本経済新聞社の「ロシアに散った北朝鮮兵の遺言」（英語版）などが優秀賞を受賞しました。