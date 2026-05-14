全国の駅ナカ・駅チカで展開するヘアメイク専門店「アトリエはるか」(運営：株式会社アトリエはるか、代表取締役社長：西原 良子)は、毎年人気の「浴衣レンタル＆着付け」サービスを2026年6月1日(月)より期間限定で提供いたします。

手ぶらOKな浴衣レンタルと、プロによるヘアセット＆着付けで今年らしい“夏映えスタイル”をトータルサポートしていきます。





浴衣





■アトリエはるかの浴衣メニュー

浴衣着付け

・浴衣着付け単品 5,500円

・浴衣着付け＋ヘアセット 9,020円

・浴衣着付け＋ヘアセット＋フルメイク 12,540円

※すべて税込





《当日お持ちいただくもの》

浴衣、帯、下駄、帯板、伊達締め、腰紐(3本)、補正用タオル(3枚)、肌着

※男性の場合、腰紐や補正用タオルは不要な場合があります。詳しくはご予約時にご案内いたします。





浴衣着付けのお持ち物リスト





浴衣レンタル(2泊3日)

・浴衣レンタル 6,600円～

・浴衣レンタル＋着付け 11,000円～

・浴衣レンタル＋着付け＋ヘアセット 14,520円～

・メンズ浴衣レンタル＋着付け(帯結び) 11,000円 ※東京八重洲店のみ

※すべて税込





《レンタルセット内容》

浴衣・帯・下駄・着付け小物一式(腰紐など)

＜オプション＞

・かごバッグ(＋1,100円)

・飾り紐(＋1,100円)

・兵児帯・麻帯(各＋2,200円)

※かごバッグは一部店舗でのお取り扱いです

※レンタル浴衣は7日前よりお取り置き可能です(＋1,100円)

※メンズ浴衣は東京八重洲店限定での取り扱いです。事前のご予約をおすすめします。

※すべて税込





浴衣レンタルセット内容









■浴衣トレンド2026｜おすすめアレンジポイント

今年のおすすめは、ふんわりとしたボリューム感が魅力の「兵児帯(へこおび)」です。浴衣とのコーディネートにこなれ感が出て、後ろ姿まで華やかに仕上がります。カジュアルにもフェミニンにも合わせやすく、写真映えも抜群。「いつもとちょっと違う浴衣スタイルに挑戦したい」という方にぴったりのアイテムです。

さらにおすすめなのが、帯にプラスして華やかさを添える「オーガンジー飾り」です。透け感のあるオーガンジー素材を重ねることで、ふんわりとした立体感が生まれ、後ろ姿まで一気に華やかな印象に仕上がります。いつもの帯結びに加えるだけで、浴衣コーデがぐっと今っぽくアップデートされるのもポイントです。





「兵児帯(へこおび)」と「オーガンジー飾り」





また、舞浜イクスピアリ店限定の飾り紐・帯結び特別メニューもご用意。お祭り・花火・屋形船など定番の楽しみ方はもちろん、テーマパークで思い出に残る一枚を撮るために浴衣を着るのもおすすめです！





【舞浜イクスピアリ店限定 飾り紐・帯結びメニュー】

・飾り紐アレンジ 1,100円

・帯結びアレンジ 1,430円

※飾り紐アレンジは1種、帯結びアレンジは2種類からお選びいただけます

※浴衣持参の場合、飾り紐のレンタル(1,100円)、帯のみのレンタル(2,200円)もご利用いただけます

※すべて税込





舞浜イクスピアリ店 限定メニュー









■サービス提供期間

・着付け

2026年6月1日(月)～9月30日(水)

・浴衣レンタル

2026年6月1日(月)～8月31日(月)

・一部店舗 先行開始(浴衣レンタル・着付け)

2026年5月16日(土)～(終了日は共通)

先行開始店舗：ルミネ北千住店、EQUiA北千住店、東京八重洲店、Esola池袋店、

舞浜イクスピアリ店、名鉄金山店、紙屋町シャレオ店、

ミナモア広島店





《対応店舗》

全国のアトリエはるか 59店舗で実施

※浴衣レンタルは37店舗で対応(メンズ浴衣は東京八重洲店のみ)

詳細＆予約はこちら → https://www.haruka.co.jp/menu/yukata/









■株式会社アトリエはるか概要

アトリエはるか





ヘアメイク＆ネイル専門店を全国の主要都市に60店舗以上出店。サロンで手掛けるサービスは、メイクアップ・ヘアアレンジ・ネイルの他、アイラッシュ・アイブロウの目元ケア、着物やドレスのレンタル、着付け等。駅ナカ・駅チカの好立地にあり、所要時間は20分程度、価格は1,980円～とリーズナブルなサービスを提供している。

所在地： 名古屋市中区錦3-4-6

創業日： 2000年12月8日

URL ： https://www.haruka.co.jp





●アトリエはるか公式SNS

Instagram： https://www.instagram.com/atelierharuka_official/

X ： https://x.com/atelier_haruka

TikTok ： https://www.tiktok.com/@atelierharuka_official