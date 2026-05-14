川崎フロンターレ×エバラ食品 レシピコラボ企画　好評につき今年も実施！　第１弾は「黄金の味(R)」を使ったメニューを５月１５日よりチームの公式カフェにて提供開始

エバラ食品工業株式会社

エバラ食品工業株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：森村 剛士）は、このたび、川崎フロンターレの公式カフェ「FRO CAFE」（フロ カフェ）にて、当社商品を使用したメニューが提供されるコラボレーション企画を実施いたします。

当社は、2023年シーズンから川崎フロンターレとオフィシャルトップパートナー契約を締結しており、昨年も同様の企画を全4回にわたって実施しました。累計1,597食を販売し、サポーターのみなさまをはじめ、多くの方々にお楽しみいただきました。2026年も昨年と同様に、全4回の実施を予定しています。

第1弾は、2026年2月新発売の「黄金の味 焼肉たれポン酢」を使用した「豚肉の黄金さっぱり丼」と「同 中辛」を使用した「鮭の黄金照り焼き」が5月15日（金）から6月14日（日）まで提供されます。本メニューは、川崎フロンターレ麻生グラウンドの管理栄養士が考案し、本企画に先駆けて、選手が利用する食堂で実際に提供されました。スポーツ栄養学の視点から考案されたメニューを「FRO CAFE」にてお楽しみいただけます。

また、当社HPの特設サイト「食べて共に戦おう！エバラ×川崎フロンターレ コラボ飯！！」にて、本日より、第1弾のメニューの基本レシピや選手のコメントなどを紹介しています。

特設サイトURL：https://www.ebarafoods.com/recipe/cla_theme/frontalecollaboration/

豚肉の黄金さっぱり丼

焼肉たれポン酢

鮭の黄金照り焼き

中辛

■「FRO CAFE」提供概要

住所 ：神奈川県川崎市中原区新丸子町 1008-2

第1弾提供期間 ：2026年5月15日（金）～6月14日（日）

営業時間 ：11時30分～21時（月曜 定休日）

メニュー名 ：「豚肉の黄金さっぱり丼」「鮭の黄金照り焼き」

価格 ：1,300円（税込）

■ 特設サイトで基本レシピや選手のコメントを紹介

特設サイトでは、「FRO CAFE」で提供する当社商品を使ったメニューのレシピや、それに合わせる副菜や汁物も紹介します。メニューを食べた選手のコメントも公開しており、第1弾は丸山 祐市選手と大関 友翔（ゆうと）選手が登場しています。

丸山 祐市選手大関 友翔選手

当社は、川崎フロンターレと2003年からパートナー契約、2023年シーズンからオフィシャルトップパートナー契約を結んでいます。今後も、スポーツ振興や、地域・社会貢献活動に取り組んでまいります。