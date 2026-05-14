HIAブランドから、実用新案取得のランバーサポート高座椅子「Belle（ベル）」新発売

株式会社ジェネレーションパス

ECショップ「リコメン堂」を運営する株式会社ジェネレーションパス（本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役社長：岡本洋明）は、オリジナルブランド「HIA」から、実用新案を取得したランバーサポート機能を搭載した高座椅子「Belle（ベル）」を発売します。本製品はリコメン堂各店舗にて順次販売を開始いたします。

HA-TJ-140XHA-TJ-139

“おしゃれな高座椅子”をコンセプトに、インテリアに馴染みやすいナチュラルカラー4色を展開。腰部を支えるランバーサポート機能を搭載し、機能性とデザイン性を両立したオリジナル仕様となっています。また、フットレスト付きタイプ「HA-TJ-140X」と、コンパクトに使いやすい「HA-TJ-139」の2タイプをラインアップ。ライフスタイルや使用シーンに合わせて選べます。

■商品の特長

1．実用新案取得のランバーサポート機能

腰部のリクライニングクッションが骨盤を立てやすくし、美しい姿勢をサポートします。腰まわりを支えることで、長時間座っても快適に過ごしやすい設計です。

2．頭までしっかり支えるハイバック設計

背中から頭部まで支えるハイバック仕様を採用。首や肩への負担を軽減し、ゆったりとリラックスできる座り心地を実現しました。

3．多段階リクライニングで快適姿勢に調整可能

背・頭・腰・脚（※）を細かく調整可能。読書やテレビ鑑賞、くつろぎ時間など、シーンに合わせて快適な姿勢を作れます。

※フットレストなしタイプは「背・頭・腰」の3箇所4．体圧を分散するポケットコイル

フットレスト付きタイプの座面内部には、独立して沈み込むポケットコイルを採用。身体のラインに合わせてフィットし、体圧を分散します。

5．インテリアに馴染む4カラー展開

インテリアのアクセントにも馴染みやすい4色をラインアップしました。

ストーングレー、サンドベージュ、ナチュラル、ミストローズ

■商品概要

HIA ランバーサポート高座椅子 フットレスト付き HA-TJ-140X Belle

●カラー：ストーングレー、サンドベージュ、ナチュラル、ミストローズ

●サイズ：（約）幅58×奥行77～129×高さ80～104cm（座面高さ36～40cm）

●素材：

表/生地：ポリエステル100％（ファブリック生地）

裏/生地：ポリエステル100％（タフタ生地）

中材：ウレタンフォーム、ポリエステルわた、スチール、ポケットコイル

肘部：天然木、スチール

●想定販売価格：19,999円（税込）

HIA ランバーサポート高座椅子 HA-TJ-139 Belle

●カラー：ストーングレー、サンドベージュ、ナチュラル、ミストローズ

●サイズ：（約）幅58×奥行73～99×高さ80～99cm（座面高さ36～40cm）

●素材

表生地：ポリエステル100％（ファブリック生地）

裏生地：ポリエステル100％（タフタ生地）

中材：ウレタンフォーム、ポリエステルわた、スチール

肘部：天然木、スチール

●想定販売価格：13,999円（税込）

■HIAについて

「hia」とはハワイ語で「喜び」や「願い」などを意味する言葉です。人生に喜びや安心を与えてくれるのは自分らしく落ち着ける場所。自分が自分らしくいられる空間にいてほしい。そんな願いから生まれたブランドです。お部屋に馴染みやすいナチュラルテイストな商品を主軸に、更に機能的（特許等）なインテリアのご提案を目指しています。

コンパクトなチェアやソファに始まり、高座椅子などのお部屋の中で落ち着ける場所をご提供するためのインテリアをラインナップする予定となっています。

【株式会社ジェネレーションパスについて】

インターネット上の店舗（ECサイト）で商品販売を行う「ECマーケティング事業」を主たる事業として展開し、「優良な商材を創る企業の大切な思いを、消費者へと伝える橋渡し役を担う企業でありたい」という企業理念のもと、継続的なマーケティングデータの収集と分析及びオペレーションのシステム化を図った販売戦略を行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジェネレーションパス 広報担当

電話：03-3343-3544 FAX：03-5321-6191

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