【スター・ウォーズ マンダロリアン】何が出るかはお楽しみ！シークレット柄も入った「ブラインド ランチ巾着」がスケーターより新発売

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 世界中で人気を集める実写ドラマシリーズ『マンダロリアン』のデザインを採用した「ブラインド ランチ巾着M」を新発売。

■商品特長

本製品は、中身が見えないパッケージを採用した「ブラインドパッケージ仕様」のランチ巾着です。

「シーズン1」と「シーズン3」の2つのテーマで展開し、それぞれ全6柄（うちシークレット1柄）をラインナップしました。 どのデザインが出るかわからないワクワク感をご提供します。

使い勝手の良いMサイズ（W155×H170mm）を採用しました。

また、1つずつランダムで楽しめる「単品販売」に加え、1箱で全6種が確実に揃う「BOX販売」もご用意しました。

■商品詳細

マンダロリアン／S1 KBB21 ブラインド ランチ巾着M (単品)

1,155円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：ランチ巾着１枚(ブラインドパッケージ仕様)

JAN：4973307737572

『マンダロリアン』シーズン1をテーマにしたデザインです。

全6柄（うちシークレット1柄）の中から、いずれか1点がランダムで封入されています。どのデザインが出るか分からない、開封時のドキドキ感をお楽しみいただけます。

マンダロリアン／S1 KBB21B ブラインド ランチ巾着M BOXセット

6,930円（税込）

仕様： ランチ巾着(６枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)

JAN：4973307737565

1BOXご購入いただくことで、シークレット1種を含むシーズン1デザイン全6種類が揃います。

マンダロリアン／S3 KBB21 ブラインド ランチ巾着M (単品)

1,155円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：ランチ巾着１枚(ブラインドパッケージ仕様)

JAN：4973307737596

『マンダロリアン』シーズン3をテーマにしたデザインです。

全6柄（うちシークレット1柄）の中から、いずれか1点がランダムで封入されています。どのデザインが出るか分からない、開封時のドキドキ感をお楽しみいただけます。

マンダロリアン／S3 KBB21B ブラインド ランチ巾着M BOXセット

6,930円（税込）

仕様： ランチ巾着(６枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)

JAN：4973307737589

1BOXご購入いただくことで、シークレット1種を含むシーズン3デザイン全6種類が揃います。

■販売情報

STAR WARS POP UP STORE

１.ランドマークプラザ 1F フェスティバルスクエア

【開催期間】2026年4月29日（水・祝）～5月24日（日）

【営業時間】1F：11:00～20:00

https://yokohama-landmark.jp/plaza_news/detail.html?act=63260

２.新宿三丁目ロフト ロフトMARKET

【開催期間】2026年5月1日(金) ～5月26日(火)

【営業時間】商業施設に準じます。

https://starwars-popup.smallplanet.co.jp/mondomondays2026_st02/

STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC

１.池袋PARCO

【開催期間】2026年3月23日(月) ～8月16日(日)

【営業時間】11:00-21:00（※施設に準ずる）

２.東京ソラマチ

【開催期間】2026年4月24日(金) ～8月2日(日)

【営業時間】10:00-21:00（※施設に準ずる）

３.ECサイト https://benelicstore.com/

スケーター公式オンラインショップ https://skater-onlineshop.com/

および、専門店、雑貨店など。

【 注意事項 】 本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。 掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合がございます。ご了承ください。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021