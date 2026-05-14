住宅購入支援サービスを全国展開するあおぞらカンパニー(本社：公式HP https://aozora-co.com )では、第三者視点で住宅会社選びを支援する「住宅会社選び専門店 注文住宅の相談窓口」への問い合わせが急増しています。

住宅価格の高騰と金利上昇を背景に、予算不安を抱える住宅購入検討者が増加。当社への相談件数はこの2年間で約1.6倍に拡大しました。

創業5年目を迎え、フランチャイズ加盟店は40社増加しています。特に2024年後半から2025年にかけて、補助金制度の複雑化と住宅価格上昇を背景に、「どの住宅会社を選ぶべきか分からない」という声が顕在化。全国の加盟窓口に寄せられる相談件数は前年同期比2.8倍となり、過去最高水準を更新しました。





注文住宅の相談窓口





【住宅価格の値上げによる予算オーバー】

国土交通省が公表している「不動産価格指数」によると、日本の住宅価格はこの10年ほどで上昇傾向が続いています。

特に都市部では価格の高止まりが見られ、住宅の取得にかかる負担は年々大きくなっています。

さらに資材価格の高騰や人手不足などが背景に、住宅価格や建築コストが高い水準にあり、住宅購入を検討する人にとって慎重な資金計画が必要な状況が続いていることが分かります。

住宅会社の倒産リスクも増えてきている事から、数百～数千万円も支払ったのに、住宅会社が倒産して、家を建ててもらえなかったというケースも増えてきています。









【創業5年で加盟40社増、幅広い住宅ニーズに応える事が可能】

住宅価格の値上げが進む中、当社が運営する住宅会社選び専門店「注文住宅の相談窓口」への相談は、2年間で1.6倍となっています。(※3店舗の2023年～2025年の比較)

創業5年目でフランチャイズ加盟が40社増加し、利用者は新婚・子育てファミリー層が最も多く、建売購入・建て替え・リフォームの方の利用も増えてきている。

相談窓口利用者からは「住宅展示場を何件も回らずに済んだ」「予算内で現実的な選択肢が分かった」という声が多く寄せられています。









【全国対応・完全無料の住宅会社選びサポート】

「住宅会社選び専門店」は、住宅購入検討者が中立的な立場で相談できる無料サービスです。

住宅会社や工務店と利害関係を持たない第三者が、要望・予算・ライフプランを整理。

複数の住宅会社情報を一度に比較でき、補助金制度や資金計画も含めた全体像を提示します。

利用料金は無料で、全国の加盟店舗およびオンライン相談に対応。

住宅購入の初期段階から引き渡しまで、節目ごとに相談できる点が特徴です。









【住宅業界の“非効率”解消へ、2030年に加盟100社体制へ】

今後、住宅補助金制度はさらに性能重視へシフトし、制度理解の難易度は高まると予測されています。

同社では、2030年までに全国100拠点体制を目標に掲げ、住宅購入者と住宅会社双方の無駄を削減する仕組みを強化。

住宅業界全体の成約効率改善(来場→契約率の約1.5倍向上)を数値目標とし、業界構造のスリム化を進めていく方針です。









【会社概要】

株式会社あおぞらカンパニー

所在地： 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル3階

代表者： 代表取締役 内田 知哉

URL ： https://aozora-co.com