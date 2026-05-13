「お守りを作りながら、自然に会話が生まれる出会いの場」一畑山薬師寺が「ご縁結びの会」を開催【一畑山薬師寺 岡崎本堂】

薬師寺

一畑山薬師寺は、2026年5月24日（日）、お寺という特別な場所での“特別なご縁”をテーマとした交流イベント「ご縁結びの会」を開催します。

当日は、参加者一人ひとりの良縁を願う「良縁祈祷」を行うほか、お守りづくり体験や交流時間を通して、自然に会話が生まれる場を提供します。

将来を見据えた出会いのきっかけをつくる「良縁会」、恋人探しから友達づくりまで幅広い交流を目的とした「友縁会」の二部構成で開催。お寺という穏やかな空間の中で、“特別なご縁”を育むイベントを目指します。

ご縁を願う「良縁祈祷」

イベントでは、参加者一人ひとりの良縁を願い、「良縁祈祷」を行います。単なる交流イベントではなく、お寺だからこそ生まれる“祈り”の時間を大切にしていることも、「ご縁結びの会」の特徴の一つです。静かな空間の中で手を合わせることで、自然と心が落ち着き、穏やかな空気が生まれます。

お守りづくりを通した自然な交流

「ご縁結びの会」は、参加者同士がただ向かい合って話すだけではなく、お守りづくりをしながら自然に交流できることが特徴です。初対面同士でも、手を動かしながら同じ体験を共有することで、会話のきっかけが生まれやすくなります。イベントでは、自己紹介、フリートーク、気になる方の記入時間、連絡先交換なども予定しています。

恋愛につながる「良縁会」と、友達づくりにもつながる「友縁会」

目的に応じて参加しやすい二部構成となっています。「良縁会」は、20～39歳の独身の方を対象に、将来を見据えた人生のパートナーとのご縁をテーマに開催。「友縁会」は、20歳以上の独身の方を対象に、支え合える仲間や気の合う異性とのご縁をテーマに開催。友縁会では、恋愛だけに限らず、友達づくり感覚での参加も歓迎しています。

“お寺での出会い”という新しい選択肢

出会いの形が多様化する中で、一畑山薬師寺では、お寺という安心感のある場所だからこそ生まれる自然な交流を大切にしています。静かで落ち着いた空間の中で、祈りや体験を通じて人と人がつながる。そんな、お寺ならではのご縁の場として、若い世代にも気軽に訪れていただける機会をつくります。

お申込はこちらから

「ご縁結びの会」お申込フォーム

https://forms.gle/31isQhEF35tFtpRY8

詳細情報

一畑山薬師寺について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71311/table/26_1_6fb260f0081fed439f133da81e4d2a90.jpg?v=202605140951 ]

一畑山薬師寺（所在地：愛知県岡崎市藤川町）は、臨済宗妙心寺派に属する寺院で、厄除け・車のお祓い・病気平癒などのご祈祷で広く知られています。御本尊には「一畑薬師瑠璃光如来」をお祀りし、古くから地域の人々に親しまれてきました。また、発祥の地として名古屋市千種区春岡には「名古屋別院」を構えています。

お薬師様の御教えを実践する寺として、被災地支援や地域支援の特産品配布などの社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。これからも「千年先も、皆様が安心して幸せに過ごせる」ように願い、信仰と地域への貢献に努めてまいります。

【岡崎本堂】

住所：愛知県岡崎市藤川町王子ヶ入12-44

電話番号：0564-48-7111

【名古屋別院】

住所：愛知県名古屋市千種区春岡1-30-9

電話番号：052-761-2105

関連URL

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一畑山薬師寺 公式note

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