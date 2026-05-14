【4周年感謝祭開催】『とろり天使のわらびもち 高崎店』が5/23～5/27に感謝祭を開催!!小箱が通常650円→390円に!!
とろり天使のわらびもち高崎店は皆様のおかげで、オープン4周年を迎えました。
この感謝を込めて、４周年感謝祭イベントを開催します！
2026年5月23日～2026年5月27日の5日間以下の特別割引キャンペーンを実施します。
＜キャンペーン詳細＞
【期間】2026年5月23日（土）～ 2026年5月27日（水）
【内容】生わらびもち「きな粉」税込390円（通常価格650円）
【対象】公式LINE登録者 または Instagramフォロワー限定
【利用条件】お会計時に、LINE登録画面またはInstagramフォロー画面のご提示
【予約方法】公式LINE、InstagramのDM、または営業時間内のお電話にて、「氏名」「受取日時」「予約個数」下記情報をお知らせください。
※数量限定のため、予約優先で無くなり次第終了
この特別な機会に、ぜひご来店ください。
本物のわらびもちの「とろとろ食感」をご堪能いただけます。
キャンペーンは店頭販売のみが対象です。
・・・・高崎店「限定商品」を紹介・・・・
「キャロットケーキ」
限定商品１.「キャロットケーキ」
小麦粉・乳製品・バター・白砂糖不使用。
身体にやさしく、罪悪感なく食べられるケーキを目指しました。
白砂糖やグラニュー糖を一切使用せず、マスコバド糖（未精製の黒糖）を使用。
低GIでミネラルが豊富、クセがなく素材の味を引き立てます。
「甘いものを我慢する」のではなく、「選ぶ」という発想で、ひとつひとつの素材にこだわってお作りしています。
※不定期販売
販売日はInstagram（@koorito.takasaki）にてお知らせしています。
限定商品２.「アサイーボウル」
アサイーは、ブラジル・アマゾン原産のスーパーフルーツ。
ポリフェノールや鉄分、食物繊維が豊富で、栄養価の高さと、濃厚ながらも後味すっきりな味わいが特徴です。
“アサイーピューレ”として商品化・輸出するための最低濃度は、ブラジル農務省が定めています。
その基準は「固形分8％以上」。
当店のアサイーは、その約1.75倍の濃さ（固形分14％以上） を誇ります。
アサイー本来のコクと風味をしっかり感じられる、もったり濃厚な一杯に仕上げています。
さらに、フルーツをたっぷり使用しながらも、
1,000円以下で気軽に楽しめる価格にこだわりました。
「アサイーボウル」
■とろり天使のわらびもち 高崎店
【店舗住所】〒370‐0075 群馬県高崎市筑縄町66‐23
【店舗電話番号】 050-6865-8159
【営業時間】 10:00～18:00
【駐車場】専用駐車場6台
【定休日】不定休
【提供方法】イートイン、テイクアウト
【ご予約】お電話orインスタDM
【Instagram】
とろり天使のわらびもち→ https://www.instagram.com/tenshino_warabimochi_takasaki?igsh=MTlucGI1ajg2Zm4wdw==
Koorito→ https://www.instagram.com/koorito.takasaki?igsh=bDVpM3l3cWw0dDdo【
感謝の気持ちを込めて、皆様のご来店を心よりお待ちしております。