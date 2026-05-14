【4周年感謝祭開催】『とろり天使のわらびもち 高崎店』が5/23～5/27に感謝祭を開催!!小箱が通常650円→390円に!!

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とろり天使のわらびもち株式会社


とろり天使のわらびもち高崎店は皆様のおかげで、オープン4周年を迎えました。
この感謝を込めて、４周年感謝祭イベントを開催します！
2026年5月23日～2026年5月27日の5日間以下の特別割引キャンペーンを実施します。


＜キャンペーン詳細＞


【期間】2026年5月23日（土）～　2026年5月27日（水）


【内容】生わらびもち「きな粉」税込390円（通常価格650円）


【対象】公式LINE登録者 または Instagramフォロワー限定
【利用条件】お会計時に、LINE登録画面またはInstagramフォロー画面のご提示
【予約方法】公式LINE、InstagramのDM、または営業時間内のお電話にて、「氏名」「受取日時」「予約個数」下記情報をお知らせください。


※数量限定のため、予約優先で無くなり次第終了




この特別な機会に、ぜひご来店ください。


本物のわらびもちの「とろとろ食感」をご堪能いただけます。


キャンペーンは店頭販売のみが対象です。



・・・・高崎店「限定商品」を紹介・・・・



「キャロットケーキ」
限定商品１.「キャロットケーキ」

小麦粉・乳製品・バター・白砂糖不使用。


身体にやさしく、罪悪感なく食べられるケーキを目指しました。


白砂糖やグラニュー糖を一切使用せず、マスコバド糖（未精製の黒糖）を使用。


低GIでミネラルが豊富、クセがなく素材の味を引き立てます。


「甘いものを我慢する」のではなく、「選ぶ」という発想で、ひとつひとつの素材にこだわってお作りしています。


※不定期販売


販売日はInstagram（@koorito.takasaki）にてお知らせしています。





限定商品２.「アサイーボウル」

アサイーは、ブラジル・アマゾン原産のスーパーフルーツ。


ポリフェノールや鉄分、食物繊維が豊富で、栄養価の高さと、濃厚ながらも後味すっきりな味わいが特徴です。


“アサイーピューレ”として商品化・輸出するための最低濃度は、ブラジル農務省が定めています。


その基準は「固形分8％以上」。


当店のアサイーは、その約1.75倍の濃さ（固形分14％以上） を誇ります。


アサイー本来のコクと風味をしっかり感じられる、もったり濃厚な一杯に仕上げています。


さらに、フルーツをたっぷり使用しながらも、


1,000円以下で気軽に楽しめる価格にこだわりました。





「アサイーボウル」


■とろり天使のわらびもち　高崎店



【店舗住所】〒370‐0075 群馬県高崎市筑縄町66‐23


【店舗電話番号】 050-6865-8159


【営業時間】 10:00～18:00


【駐車場】専用駐車場6台


【定休日】不定休


【提供方法】イートイン、テイクアウト


【ご予約】お電話orインスタDM


【Instagram】


とろり天使のわらびもち→　https://www.instagram.com/tenshino_warabimochi_takasaki?igsh=MTlucGI1ajg2Zm4wdw==


Koorito→　https://www.instagram.com/koorito.takasaki?igsh=bDVpM3l3cWw0dDdo【






感謝の気持ちを込めて、皆様のご来店を心よりお待ちしております。