【4周年感謝祭開催】『とろり天使のわらびもち 高崎店』が5/23～5/27に感謝祭を開催!!小箱が通常650円→390円に!!

とろり天使のわらびもち株式会社とろり天使のわらびもち高崎店は皆様のおかげで、オープン4周年を迎えました。この感謝を込めて、４周年感謝祭イベントを開催します！2026年5月23日～2026年5月27日の5日間以下の特別割引キャンペーンを実施します。

＜キャンペーン詳細＞

【期間】2026年5月23日（土）～ 2026年5月27日（水）

【内容】生わらびもち「きな粉」税込390円（通常価格650円）

【対象】公式LINE登録者 または Instagramフォロワー限定

【利用条件】お会計時に、LINE登録画面またはInstagramフォロー画面のご提示

【予約方法】公式LINE、InstagramのDM、または営業時間内のお電話にて、「氏名」「受取日時」「予約個数」下記情報をお知らせください。

※数量限定のため、予約優先で無くなり次第終了

この特別な機会に、ぜひご来店ください。

本物のわらびもちの「とろとろ食感」をご堪能いただけます。

キャンペーンは店頭販売のみが対象です。

・・・・高崎店「限定商品」を紹介・・・・

「キャロットケーキ」限定商品１.「キャロットケーキ」

小麦粉・乳製品・バター・白砂糖不使用。

身体にやさしく、罪悪感なく食べられるケーキを目指しました。

白砂糖やグラニュー糖を一切使用せず、マスコバド糖（未精製の黒糖）を使用。

低GIでミネラルが豊富、クセがなく素材の味を引き立てます。

「甘いものを我慢する」のではなく、「選ぶ」という発想で、ひとつひとつの素材にこだわってお作りしています。

※不定期販売

販売日はInstagram（@koorito.takasaki）にてお知らせしています。

限定商品２.「アサイーボウル」

アサイーは、ブラジル・アマゾン原産のスーパーフルーツ。

ポリフェノールや鉄分、食物繊維が豊富で、栄養価の高さと、濃厚ながらも後味すっきりな味わいが特徴です。

“アサイーピューレ”として商品化・輸出するための最低濃度は、ブラジル農務省が定めています。

その基準は「固形分8％以上」。

当店のアサイーは、その約1.75倍の濃さ（固形分14％以上） を誇ります。

アサイー本来のコクと風味をしっかり感じられる、もったり濃厚な一杯に仕上げています。

さらに、フルーツをたっぷり使用しながらも、

1,000円以下で気軽に楽しめる価格にこだわりました。

「アサイーボウル」

■とろり天使のわらびもち 高崎店

【店舗住所】〒370‐0075 群馬県高崎市筑縄町66‐23

【店舗電話番号】 050-6865-8159

【営業時間】 10:00～18:00

【駐車場】専用駐車場6台

【定休日】不定休

【提供方法】イートイン、テイクアウト

【ご予約】お電話orインスタDM

【Instagram】

とろり天使のわらびもち→ https://www.instagram.com/tenshino_warabimochi_takasaki?igsh=MTlucGI1ajg2Zm4wdw==

Koorito→ https://www.instagram.com/koorito.takasaki?igsh=bDVpM3l3cWw0dDdo【

感謝の気持ちを込めて、皆様のご来店を心よりお待ちしております。