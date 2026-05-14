イギリス発ベビーブランド「Joie Signature」の 新シリーズをアカチャンホンポにて販売開始

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、株式会社カトージ（本社：愛知県犬山市 https://www.katoji.co.jp）が正規代理店を務める、イギリス生まれのベビー用品ブランド「Joie Signature（ジョイー シグネチャー）」の日本初シリーズ展開に向け、最新モデルのファーストベビーカー『elipto™（エリプト）』、チャイルドシート『i-Harbour™（アイ・ハーバー）』、その他ジュニアシートなどを含む計6商品を、2026年5月29日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で販売を開始いたします。





世界で愛されるイギリス生まれのベビーブランド【Joie Signature】とは

「Joie Signature」は、世界で愛されるプレミアムラインとして誕生し、上質でタイムレスなデザインと確かな品質を追求してきました。ニュートラルトーンの生地や繊細なディテールが特徴で、安全性や使いやすさへのこだわりはそのままに、日本のファミリーの価値観に寄り添うラインナップで本格展開を開始します。

【新モデル『elipto™（エリプト）』機能性と快適性を兼ね備えたファーストベビーカー】

広々シートで新生児から体重22kg（4歳頃）まで1台で長く使える工夫が詰まったベビーカー

■優れた押しやすさ





がっちりとしたストレートフレーム構造により、押しやすく安定感のある走行性を実現。





大径タイヤとサスペンション搭載で段差も乗り越えやすく、ハンドルの角度調節ができ、ママ・パパの体格に合わせて快適な操作性を可能にしました。

■快適な乗り心地





通気性に優れたCloudAir™（クラウドエアー）メッシュ素材を使用したフルメッシュシートで、真夏でも快適に過ごせるように工夫をしています。





4段階のリクライニング調節や、2段階のフットレスト調節が可能。新生児から体重22kg（4歳頃）まで1台で長く使える機能が詰まっています。

■日常に寄り添う利便性





大容量58L（耐荷重4.5kg）の収納カゴは前からも後ろからも荷物の出し入れが自由自在に。









カップホルダーやレインカバーなど、おでかけに必要なアクセサリーがセットになったオールインクルーシブ仕様です。

商品概要











■商品名：elipto™（エリプト）

■対象：＜対面式＞新生児～体重15kg（3歳頃）

＜背面式＞新生児～体重22kg（4歳頃）

■カラー：Sandstone（サンドストーン）、Maple（メープル）、Evergreen（エバーグリーン）

■価格：69,000円（税込75,900円）

■付属品：ヘッドサポート、インナークッション、フロントガード、カップホルダー、レインカバー、アダプター

■本体重量（約）：6.7kg ※ヘッドサポート、インナークッション、フロントガード、カップホルダーを除く

■サイズ（約）：＜開＞幅54×奥行83.6～96.6×高さ90.7～105（cm）

＜閉＞幅54×奥行27.3×高さ72.2（cm）

■発売日：2026年5月29日（金）

■商品URL：https://bit.ly/3R0s0Ha

※画像はイメージです。

【新モデル『i-Harbour™（アイ・ハーバー）』安全性と快適性を兼ね備えたチャイルドシート】

コンパクトでありながら赤ちゃんも快適なドライブを楽しめる工夫が詰まったチャイルドシート

■世界基準の安全性





ADACテスト（※）で高評価を得た安全設計を誇り、サイドインパクトプロテクションポッド（SIPP）を搭載した4層構造プロテクションで安全性を追及しています。

※ドイツ自動車連盟が実施する品質・安全性評価テストのこと。

■回転式＆コンパクト設計で取り付け簡単





360°回転式シートにより毎日の乗せ降ろしがラクに。





ISOFIXベースとシート部分は取り外しが可能。座席への取り付けが簡単でママ・パパの負担軽減。

■赤ちゃんにやさしい快適仕様でおでかけをサポート





5段階に調節可能なリクライニングで赤ちゃんの居心地の良いポジションを確保します。





CloudAir™（クラウドエアー）メッシュ仕様のシートは通気性に優れ、キャノピーは日差しから赤ちゃんを守ります。

商品概要









■商品名：i-Harbour™（アイ・ハーバー）＋i-Base™ Encore（アイ・ベース アンコール）

■対象：＜後向き＞身長 40～105cm、体重 2.5kg～18kg以下、参考年齢 新生児から4歳頃まで

＜前向き＞身長 76～105cm、体重 18kg以下、参考年齢 15か月を超えてから4歳頃まで

■カラー：Eclipse（エクリプス）、Ebony（エボニー）

■価格：74,000円（税込81,400円）

■本体重量（約）：14.5kg（※SIPP、キャノピー、ベース込み）／7.43kg（※SIPP付き、キャノピー無し、シート本体のみ）

■サイズ（約）：＜後向き＞幅45.3×奥行71.6～77.1×高さ49.3～61.3（cm）

＜前向き＞幅45.3×奥行67.3～72×高さ56.6～68（cm）

■発売日：2026年5月29日（金）

■商品URL：https://bit.ly/3PfRiAf

※画像はイメージです。

【カトージについて】

ベビーベッド、ベビーチェア、バウンサーなどの製造販売を行うベビー用品メーカー。

「楽しいベビーグッズを。」をコンセプトに、子育ての楽しみを応援し、赤ちゃんに安らぎを与える環境づくりを提案しています。「hugme」を始めとする自社ブランドの製造販売、「Joie」や「nuna」など海外ベビーブランドの正規代理店として日本での販売も行っています。

赤ちゃんの成長に合わせて、次々とママパパの希望を叶えていきたい。カトージはママパパと同じ目線とあたたかさで子育ての楽しみを応援いたします。

▼KATOJI（カトージ）ホームページ

https://www.katoji.co.jp

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp