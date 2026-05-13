日本全国に息づくすごい「匠の技」を舞の海が紹介する新番組「匠な旅！舞の海のすごいぞニッポン！」が旅チャンネルにて5月23日(土)20時より放送開始！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

旅専門チャンネル「旅チャンネル」を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、日本各地に伝わる「匠の技」を舞の海が体感し、その素晴らしさをご紹介していく新番組「匠な旅！舞の海のすごいぞニッポン！」を5月23日(土)20時より放送開始いたします。

「匠な旅！舞の海のすごいぞニッポン！」

(C)エス・フィールド

舞の海が、日本各地の職人が生みだす「匠の技」を体感してご紹介！

日本の各地には様々な「匠の技」が息づいています。その匠の技が生み出す「伝統工芸」。さらには、料理人、食材の生産者、漁師などの匠の技にも迫ります。知っているようで知らない各地に伝わる日本の「匠の技」を舞の海がご紹介します。

＜出演＞舞の海 秀平（まいのうみ しゅうへい）

1968年生まれ、青森県西津軽郡鰺ヶ沢町出身、本名は長尾秀平。日本大学相撲部で活躍し、大相撲入りを目指す。しかし基準の身長に足りず、一度目の新弟子検査に不合格。その後、頭にシリコンを入れる手術をして二度目に合格。1990年に幕下付出で初土俵を踏み、1991年に新入幕。小柄ながらも、多彩な技で大型力士を翻弄し「技のデパート」「平成の牛若丸」と呼ばれ人気を集めた。最高位は東小結、通算成績は385勝418敗、技能賞5回受賞。1999年に引退後は、NHK大相撲中継の解説者やスポーツキャスター、タレントとして活躍。

＜5月「匠な旅！舞の海のすごいぞニッポン！」放送エピソード＞

5月23日(土)20:00 古都鎌倉が誇る匠の伝統工芸

(C)エス・フィールド

歴史的建造物や遺跡、豊かな景観が残り「武家の古都」とも知られている古都鎌倉で古くから受け継がれてきた“匠の技”をご紹介します。

5月30日(土)20:00 達磨の町 高崎に伝わる匠の職人技

(C)エス・フィールド

「達磨の町」として知られる群馬県高崎で職人の達磨づくりから染め技法などの“匠の技”を紹介します。

■番組：「匠な旅！舞の海のすごいぞニッポン！」＜新番組＞

■放送日時：5月23日(土)20:00

レギュラー：毎週(土)20:00

再放送：(日)11:00 他

（30分／全13話／紀行）

■旅チャンネル

世界中の魅力溢れる旅の映像をお届けする日本で唯一の旅専門チャンネル。旅チャンネルは、夢に描いていた楽しい場所へのパスポート！海外・温泉・紀行・情報など多彩なジャンルの番組は、知的好奇心を満たし、心を癒すひと時をご提供します。国内では、J:COM、ひかりTV、スカパー!のほか、全国のケーブルテレビ、IPTVなどで24時間好評放送中。

＜旅チャンネル公式Webサイト＞ https://www.discoveryjapan.jp/tabichannel/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

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