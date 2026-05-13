ＪＲ東日本のSuicaのペンギン【数量限定】ペンケースで、5月１3日（水）正午から予約販売開始！

有限会社アサミズカンパニー種類はフェイス柄・ハーフ柄の2種類がございます。

■ＪＲ東日本 Suicaのペンギン ペンケース（フェイス柄・ハーフ柄）

【数量限定】各価格 2420円（税込み） (C)C.S/JR東日本/D SuicaはJR東日本の登録商標です。

※ご予約開始 ５月１３日（水）～ ※お届け時期 ６月中旬頃から順次発送

ご予約ページ（フェイス）https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-017

ご予約ページ（ハーフ） https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-018

フェイス柄ハーフ柄使用イメージ１使用イメージ2使用イメージ３使用イメージ４

■サイズ：約21×6×5cm ■素材 本体：PVC、裏地：ポリエステル

■ＭＡＤＥ ＩＮ ＣＨＩＮＡ ■(C)C.S/JR東日本/D SuicaはJR東日本の登録商標です。

JR東日本のICカードＳｕｉｃａのペンギンがペンケースになりました♪

フェイス柄がとてもかわいい、ＩＣカードをイメージしたハーフ柄も最高！

大容量でハサミも入る筆入れ！

大人も子供も使用可能なちょうどいいサイズ！

Ｓｕｉｃａのペンギンファン、鉄道ファンやそれ以外の方にも気になる一品です！



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