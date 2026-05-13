ＪＲ東日本のSuicaのペンギン【数量限定】ペンケースで、5月１3日（水）正午から予約販売開始！

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有限会社アサミズカンパニー

種類はフェイス柄・ハーフ柄の2種類がございます。

■ＪＲ東日本　Suicaのペンギン　ペンケース（フェイス柄・ハーフ柄）


【数量限定】各価格 2420円（税込み）　(C)C.S/JR東日本/D 　SuicaはJR東日本の登録商標です。


※ご予約開始　５月１３日（水）～　※お届け時期　６月中旬頃から順次発送


ご予約ページ（フェイス）https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-017


ご予約ページ（ハーフ）　https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-018



フェイス柄

ハーフ柄


使用イメージ１

使用イメージ2


使用イメージ３

使用イメージ４

■サイズ：約21×6×5cm　■素材　本体：PVC、裏地：ポリエステル
■ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＣＨＩＮＡ　■(C)C.S/JR東日本/D 　SuicaはJR東日本の登録商標です。



JR東日本のICカードＳｕｉｃａのペンギンがペンケースになりました♪


フェイス柄がとてもかわいい、ＩＣカードをイメージしたハーフ柄も最高！



大容量でハサミも入る筆入れ！
大人も子供も使用可能なちょうどいいサイズ！
Ｓｕｉｃａのペンギンファン、鉄道ファンやそれ以外の方にも気になる一品です！



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https://shopping.jreast.co.jp/feature/S064-3855/6406



Ｓｕｉｃａのペンギングッズ特集コーナー

有限会社アサミズカンパニー　電話：04-7157-3870　FAX：04-7157-3871


メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com　　