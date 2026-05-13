ＪＲ東日本のSuicaのペンギン【数量限定】ペンケースで、5月１3日（水）正午から予約販売開始！
有限会社アサミズカンパニー
種類はフェイス柄・ハーフ柄の2種類がございます。
フェイス柄
ハーフ柄
使用イメージ１
使用イメージ2
使用イメージ３
使用イメージ４
■サイズ：約21×6×5cm ■素材 本体：PVC、裏地：ポリエステル
大容量でハサミも入る筆入れ！
Ｓｕｉｃａのペンギングッズ特集コーナー
種類はフェイス柄・ハーフ柄の2種類がございます。
■ＪＲ東日本 Suicaのペンギン ペンケース（フェイス柄・ハーフ柄）
【数量限定】各価格 2420円（税込み） (C)C.S/JR東日本/D SuicaはJR東日本の登録商標です。
※ご予約開始 ５月１３日（水）～ ※お届け時期 ６月中旬頃から順次発送
ご予約ページ（フェイス）https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-017
ご予約ページ（ハーフ） https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-018
フェイス柄
ハーフ柄
使用イメージ１
使用イメージ2
使用イメージ３
使用イメージ４
■サイズ：約21×6×5cm ■素材 本体：PVC、裏地：ポリエステル
■ＭＡＤＥ ＩＮ ＣＨＩＮＡ ■(C)C.S/JR東日本/D SuicaはJR東日本の登録商標です。
JR東日本のICカードＳｕｉｃａのペンギンがペンケースになりました♪
フェイス柄がとてもかわいい、ＩＣカードをイメージしたハーフ柄も最高！
大容量でハサミも入る筆入れ！
大人も子供も使用可能なちょうどいいサイズ！
Ｓｕｉｃａのペンギンファン、鉄道ファンやそれ以外の方にも気になる一品です！
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https://shopping.jreast.co.jp/feature/S064-3855/6406
Ｓｕｉｃａのペンギングッズ特集コーナー
有限会社アサミズカンパニー 電話：04-7157-3870 FAX：04-7157-3871
メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com