ORICO Minimate｜Mac mini M4専用 SSD拡張＋5-in-1オーディオハブを発表 最大8TB NVMe SSD・40Gbps転送・プロ仕様オーディオ入出力を1台に集約

深圳市奥睿科电子商务有限公司



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通常価格： \15800

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⏰ クーポン有効期間： 5月13日 00:01 (JST) ～ 2026年5月19日 23:59 (JST) まで

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ORICO MiniLink Mac Mini M4 アルミ製ドッキングステーション(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCFXSG66?language=ja_JP)をAmazonで見る

💾 8TB NVMe SSDストレージ（ユーザー拡張可能）

対応SSD：M.2 NVMe（2230/2242/2260/2280）

最大容量：8TB

インターフェース：USB-C直接接続

転送速度：最大40Gbps / 読込最大3500MB/s

Thunderbolt 4 / USB4ポートと完全互換

🎬 Mac mini M4の真のポテンシャルを引き出し、動画編集や大容量ファイル転送もストレスフリー。

🔌 シンプル＆スマートな5-in-1ポート拡張

背面ポート構成（デスク環境をスッキリ整理）：

M.2 NVMe PCIe 4.0 SSDスロット ×1

USB-A 2.0（480Mbps） ×2（キーボード・マウス専用）

3.5mm マイク入力 ×1

3.5mm ヘッドホン出力 ×1

電源：Mac mini本体または外部アダプターから供給可能。

🎙️ プロ仕様オーディオインターフェース

3.5mmマイク入力＋3.5mmヘッドホン出力を同時使用可能

対象ユーザー：クリエイター・ポッドキャスター・ホームシアター愛好家

実現するもの：スタジオ品質の高信頼性オーディオ入出力

🎧 録音・配信・リスニングすべてにおいて、クリアなサウンドを提供。

精密設計＆Mac mini M4との完璧な統合

工業用グレードのアルミニウム製ボディ

Mac mini M4の曲線にぴったりフィットする精密設計

デバイス下方にスッキリ収納 → 省スペース＋デスク環境と調和

内蔵防滑シリコンパッド：安定性確保＆傷防止