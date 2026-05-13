ORICO Minimate｜Mac mini M4専用 SSD拡張＋5-in-1オーディオハブを発表 最大8TB NVMe SSD・40Gbps転送・プロ仕様オーディオ入出力を1台に集約

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深圳市奥睿科电子商务有限公司


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💾 8TB NVMe SSDストレージ（ユーザー拡張可能）


対応SSD：M.2 NVMe（2230/2242/2260/2280）


最大容量：8TB


インターフェース：USB-C直接接続


転送速度：最大40Gbps / 読込最大3500MB/s


Thunderbolt 4 / USB4ポートと完全互換


🎬 Mac mini M4の真のポテンシャルを引き出し、動画編集や大容量ファイル転送もストレスフリー。




🔌 シンプル＆スマートな5-in-1ポート拡張


背面ポート構成（デスク環境をスッキリ整理）：


M.2 NVMe PCIe 4.0 SSDスロット ×1


USB-A 2.0（480Mbps） ×2（キーボード・マウス専用）


3.5mm マイク入力 ×1


3.5mm ヘッドホン出力 ×1


電源：Mac mini本体または外部アダプターから供給可能。




🎙️ プロ仕様オーディオインターフェース


3.5mmマイク入力＋3.5mmヘッドホン出力を同時使用可能


対象ユーザー：クリエイター・ポッドキャスター・ホームシアター愛好家


実現するもの：スタジオ品質の高信頼性オーディオ入出力


🎧 録音・配信・リスニングすべてにおいて、クリアなサウンドを提供。




精密設計＆Mac mini M4との完璧な統合


工業用グレードのアルミニウム製ボディ


Mac mini M4の曲線にぴったりフィットする精密設計


デバイス下方にスッキリ収納 → 省スペース＋デスク環境と調和


内蔵防滑シリコンパッド：安定性確保＆傷防止