ORICO Minimate｜Mac mini M4専用 SSD拡張＋5-in-1オーディオハブを発表 最大8TB NVMe SSD・40Gbps転送・プロ仕様オーディオ入出力を1台に集約
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通常価格： \15800
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💾 8TB NVMe SSDストレージ（ユーザー拡張可能）
対応SSD：M.2 NVMe（2230/2242/2260/2280）
最大容量：8TB
インターフェース：USB-C直接接続
転送速度：最大40Gbps / 読込最大3500MB/s
Thunderbolt 4 / USB4ポートと完全互換
🎬 Mac mini M4の真のポテンシャルを引き出し、動画編集や大容量ファイル転送もストレスフリー。
🔌 シンプル＆スマートな5-in-1ポート拡張
背面ポート構成（デスク環境をスッキリ整理）：
M.2 NVMe PCIe 4.0 SSDスロット ×1
USB-A 2.0（480Mbps） ×2（キーボード・マウス専用）
3.5mm マイク入力 ×1
3.5mm ヘッドホン出力 ×1
電源：Mac mini本体または外部アダプターから供給可能。
🎙️ プロ仕様オーディオインターフェース
3.5mmマイク入力＋3.5mmヘッドホン出力を同時使用可能
対象ユーザー：クリエイター・ポッドキャスター・ホームシアター愛好家
実現するもの：スタジオ品質の高信頼性オーディオ入出力
🎧 録音・配信・リスニングすべてにおいて、クリアなサウンドを提供。
精密設計＆Mac mini M4との完璧な統合
工業用グレードのアルミニウム製ボディ
Mac mini M4の曲線にぴったりフィットする精密設計
デバイス下方にスッキリ収納 → 省スペース＋デスク環境と調和
内蔵防滑シリコンパッド：安定性確保＆傷防止