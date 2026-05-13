『PSO2 ニュージェネシス ver.2』新ACスクラッチ「ゴシックエレガンス」登場！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS）にて、新たなACスクラッチ「ゴシックエレガンス」の追加をはじめとするアップデートを、2026年5月13日（水）に実施しました。

■ミッションパス第56弾「NGS Season56」登場！

豪華報酬が手に入るミッションパスの第56弾となる、「NGS Season56」が登場します。

タスクをクリアして「スター」を獲得、一定数のスターを集めることで「ティア」（段階）が上がり、ティアに応じた報酬を受け取ることができます。

スタンプや注目のアクセサリーのほか、「マイショップ出店3日」や「SGスクラッチ景品交換券」など貴重なアイテムも前回に引き続きラインナップされています。

さらに、今回は『ファンタシースターオンライン2』に登場した防具のアクセサリー「ブルーミィアート」「ブルームヘリオ」や新たなアクセサリー「シニスターウルフェンマスク」が手に入るほか、『ファンタシースターオンライン2』に登場した「ドラコ」の『NGS』仕様となる「マグフォルム／レドラコ」が登場しますので、逃さず入手しましょう。

※「ティア」はミッションパスの進み具合を表す数値で、この数値を上昇させることでアクセサリーや素材アイテムなど、さまざまな報酬を受け取ることができます。

■SGスクラッチのラインナップを更新

配信期間：2026年5月13日（水）メンテナンス後～6月3日（水）メンテナンス開始まで

「1日10回！無料SGスクラッチ」第2弾を開催します。

過去に『NGS』で配信されたSGスクラッチ景品やプリセット強化に役立つ消費アイテムに加えて、エイプリルフール企画「にゃんたしーすたー」と連動した新規ヘアスタイル「プリンセヴィーニャスヘアー」や、待機モーション「にゃんたしーすたー2」などを入手することができます。

最大150回まで引くことができますので、期間中にログインしてアイテムを手に入れましょう。

また、同ラインナップのSGスクラッチ「SGハルファフェスティバルMay'26」も同時開催中です。

■新たなACスクラッチ「ゴシックエレガンス」

配信期間：2026年5月13日（水）メンテナンス後～6月10日（水）11:00まで

新ACスクラッチ「ゴシックエレガンス」が登場します。優雅なゴシック調のベアトップドレスやコート、キャストパーツが入手できます。ロビーアクション「小脇に抱える」や、待機モーション「思案3」にもご注目ください。

【おすすめアイテム】

バーティカルラインアイ

機械的な印象を持つ瞳パターンです。

虹彩部分が均一な縦ラインで構成されており、人工的な雰囲気を演出します。

トゲノタレメまつげ/C

自然で落ち着いた印象のまつげです。

目尻側へ向かって長さが強調されており、タレ目の表現に向いています。

ネオンジョイントペイントT1／B

全身を走る細いラインが特徴のボディペイントです。

首元から脚へと繋がる流線形のデザインが、近未来的な印象を与えます。

ビジューウィングバレッタ

翼と宝石が印象的なバレッタ風アクセサリーです。

同じモチーフのピアスも同時配信されます。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2026-05/(https://pso2.jp/players/update/2026-05/)

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,200万を突破しています。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

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