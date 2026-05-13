売れるネット広告社グループ(9235)、ビットコイン・セイヴァーが約1億円規模・45万XRP相当の暗号資産回収案件を受託！

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 当社グループ）は、連結子会社であるビットコイン・セイヴァー株式会社（以下 ビットコイン・セイヴァー）が、このたび45万XRP相当（2026年５月時点の市場価格換算で約１億円規模）の暗号資産に関する回収支援案件を新たに受託し、解析および技術調査業務を本格開始したことをお知らせいたします。

本件は、過去に実施した暗号資産復旧支援案件に続く大型受託であり、売れるネット広告社グループの成長を加速させる「主要アルトコイン領域への覇権拡大」を象徴する極めて重要なマイルストーンとなります。

１．「圧倒的な技術力」が証明するアルトコイン市場への本格参入

本件は、時価総額上位の主要暗号資産である「XRP（リップル）」を対象とした大型案件です。秘密鍵管理、ウォレットアクセス、関連トランザクション解析等を含む極めて高度で複合的な技術調査を要する案件となりますが、世界最高峰のハッキングコンテスト「hackthebox」で世界大会１位に輝いたトップエンジニアが参画する当社技術チームの「圧倒的な解析能力」をもって、回収可能性の精査および最適な支援プロセスの構築を既に開始しております。



これまで『売れるネット広告社グループ』ビットコイン・セイヴァーは、代表の岩田顕斗氏が過去に関与した案件を含む復旧支援実績において、高い解決実績を有しており、他社で対応不可だった難関案件を解決に導く技術力を証明してまいりました。現在進行中のブロックチェーン上の送受信履歴解析、関連アドレスの追跡、ウォレット構造の調査等を通じて、当社の技術的優位性が「BTC（ビットコイン）中心」から「主要アルトコイン領域」へと適応・拡張されたことが実証されつつあります。

２．ライバル不在のブルーオーシャン！「失われた60兆円」の巨大市場を独占へ



暗号資産市場におけるパスワード紛失等による「アクセス不能資産」は、世界中で「約60兆円」とも言われる巨大な潜在市場（ブルーオーシャン）を形成しています。今回、時価総額の大きいXRPでの大型案件を受託したことは、この60兆円市場の大半を占めるアルトコイン群すべてが、当社のターゲット領域として明確に「高収益パイプライン化」されたことを意味します。



国内上場企業初（※）となる暗号資産復旧専門企業として、ライバル不在の環境下で、複数チェーンへの対応力強化、解析プロセスの高度化、案件ポートフォリオの多様化を一気に推し進め、継続的に案件を流入させる盤石な体制が完成しつつあります。

※自社調べ（2026年５月）日本国内における上場企業を対象とした調査

3.「ビットコイン・セイヴァー」の圧倒的優位性と、高利益率ビジネスモデル

売れるネット広告社グループの「ビットコイン・セイヴァー」は、世界中で「失われた60兆円」とも言われるアクセス不能な暗号資産を救出することをミッションに設立された、国内上場企業初にして唯一の「暗号資産（仮想通貨）復旧（デジタルアセット・リカバリー）サービス専門企業」です。



●高い解決実績！著名人案件の復旧実績！

代表の岩田顕斗氏はこれまでに数億円分の暗号資産を復旧する実績を有しており、ホリエモンこと

『堀江貴文』氏のアクセス不能な「暗号資産（ETH）」の完全復旧など、高度な技術力を背景に同業他社で対応不可だった案件も数多く解決に導いております。



●世界１位のハッキング技術による完全内製化！

世界最高峰のハッキングコンテスト「hackthebox」で世界大会１位に輝いたトップエンジニアが参画する当社の技術チームは、他社で復旧困難であった案件を次々と実現する圧倒的な解析能力を自社組織内に保有しております。

●約60兆円の巨大市場を独占！

世界で約60兆円相当とされるアクセス不能な暗号資産市場に対し、当社は国内上場企業として初めて参入いたしました。ライバル不在のブルーオーシャンを独走します。

●全世界の「失われた数兆円」を射抜く！業績直結の「高収益成功報酬モデル」！

復旧資産の約40%を成功報酬として受領する、利益率の高い「知識集約型」ビジネスモデルです。一件あたりの資産規模が国内の個人レベルとは桁違いに巨大（数億円～数十億円単位）な、全世界の『富裕層・大口投資家市場』をターゲットとしています。さらに、『堀江貴文』氏・『ウルフ村田』氏が有する圧倒的なグローバルネットワークとVIPコネクションを通じて流入する継続的な大型案件は、利益率最大化させます。この「持たざる経営」による高収益体制の確立は、当社の連結業績に寄与すると確信しております。

※当該資料は、代表の岩田顕斗氏の過去実績となります。

4. １案件で「数億円」の報酬が現実圏内へ！巨大「アルトコイン市場」の覇権を握る

売れるネット広告社グループ「ビットコイン・セイヴァー」の」のビジネスモデルは、復旧に成功した資産の約40%を成功報酬として受領する、「高収益モデル」です。今回本格参入する「主要アルトコイン領域」は、これまでのBTC（ビットコイン）案件とは比較にならないほどの膨大な「アクセス不能資産」が眠る巨大な未開拓市場です。本件（約1億円規模）を皮切りに、国内に眠る数億円～数十億円単位の大型アルトコイン案件を連続的に獲得することで、1件の成功報酬だけで数千万円から数億円に達する「利益貢献」が現実的な射程圏内に入りました。

これまで国内において高い解決実績を積み重ねてまいりましたが、時価総額上位のXRPを皮切りとした「アルトコイン解析の本格化」により、当社のターゲット市場と収益パイプラインが拡大いたします。今回の取り組みは、未開拓の巨大市場を独占し、数千億円規模の時価総額を目指す「ユニコーン事業」へ向けた、極めて重要な戦略的転換点（シンギュラリティ）となります。

本件による売れるネット広告社グループの連結業績に与える影響は現時点では「調査・解析段階」につき軽微と考えておりますが、資産の回収成功が実現した場合は、2026年７月期の連結業績にプラス寄与を見込んでおります。



堀江貴文氏やウルフ村田氏との強力なパートナーシップによる大型案件の継続的な流入により、売れるネット広告社グループの収益構造の変化と非連続的な成長に引き続きご注目ください。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

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〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 植木原宗平

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 執行役員 後藤祐弥

E-MAIL ：goto@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520