「Onchain Finance Summit 2026」7月15日（水）東京都内にて開催決定｜AI時代の次世代金融インフラ、オンチェーン金融に関するビジネスサミット

株式会社Pacific Meta

株式会社Pacific Meta（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩崎 翔太、以下「当社」）は、2026年7月15日（水）に、オンチェーン金融をテーマにしたビジネスカンファレンス「Onchain Finance Summit 2026」を、東京都内にて開催することをお知らせいたします。

本カンファレンスは、国内外の金融機関・事業会社・ブロックチェーン関連企業が一堂に会し、「ブロックチェーン×金融×AIの社会実装」を中心テーマに据え、AIエージェント決済、ステーブルコイン、デジタル証券・RWAなど、次世代金融インフラを構成する主要トピックを横断的に取り上げる承認制のビジネスサミットとして実施いたします。

>> 事前登録（無料）はこちら(https://luma.com/onchain-finance-summit) <<

開催の背景

当社は創業以来3年半で、グループ累計260社以上のブロックチェーン関連事業を支援してきました。日本の大手企業・金融機関と協業し、戦略から開発実装・海外展開までを一気通貫で手掛ける「実装型コンサルティング」を軸に、AI × ブロックチェーン領域の業界標準づくりと、その知見を「経営OS」として提供する取り組みを進めています。

一方、足もとではステーブルコインやデジタル証券の社会実装が進み、AIエージェントが自律的に判断・決済・検証を行う領域も広がり始めています。「ブロックチェーン×金融×AI」は、次なる金融インフラを考えるうえで重要なテーマになりつつあります。

本サミットでは、最新の制度動向や国内外の実装事例を共有するとともに、業界キープレイヤーによるパネルディスカッションや参加者同士のネットワーキングを実施いたします。当社がこれまで構築してきた国内外のネットワークをもとに、業界の意思決定者が一堂に会し、次世代金融インフラに向けた具体的な事業・パートナーシップが生まれる場を目指します。

当社の主催・共催カンファレンス実績

「Onchain Finance Summit 2026」開催概要

写真：「Japan Stablecoin Summit #2」（2026年2月3日開催／当社共催）の様子。ステーブルコインの社会実装をテーマに、国内外の金融機関・事業者が一堂に会した写真：「Blockchain Summit 2026 by Credit Saison and Pacific Meta」（2026年2月25日開催／当社共催）の様子。事前登録1,200名超・約550名が来場し、金融庁・三井住友FG・みずほFG・野村ホールディングス・a16z crypto・Circle等が登壇した- イベント名：Onchain Finance Summit 2026- 開催日時：2026年7月15日（水） 15:30～21:00（予定／開場 15:00）- 会場：東京都内（詳細は追って公開）- 参加費：無料- 参加形式：リアル開催／事前招待・審査制- 主催：株式会社Pacific Meta- 対象者：金融機関・事業会社・ブロックチェーン関連企業の事業責任者および実務担当者- 定員：300名（予定）

事前登録は、専用イベントページ（Luma）より受け付けております。

下記URLよりお申し込みください。

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今後の展望

当社は、「Onchain Finance Summit」を含め、オンチェーン金融領域における社会実装を加速させるサービスを継続的に提供してまいります。国内外の金融機関、事業会社、ブロックチェーン関連企業が業界の垣根を越えて集い、具体的なビジネス機会の創出と、次世代金融インフラの構築に貢献することを目指します。

>> 事前登録（無料）はこちら(https://luma.com/onchain-finance-summit) <<

株式会社Pacific Metaについて

株式会社Pacific Metaは、AI×ブロックチェーンを軸に、事業戦略の立案からトークン設計、ステーブルコインを活用した金融インフラ設計、スマートコントラクト開発、AIによる業務自動化・自律経営まで、設計から実装・運用までを自社で一気通貫で手掛ける会社です。創業から3年半で、グループ累計260社以上・41カ国以上のプロジェクトを支援するグローバルチームとして、日本発・海外発の双方からビジネスの社会実装をサポートしています。

会社概要- 所在地：東京都港区芝2丁目2番12号 浜松町PREX8階- 代表者：代表取締役社長 岩崎 翔太- 設立年月日：2022年8月10日- 事業内容：ブロックチェーン×AI領域における事業開発・ソリューション提供・アクセラレーション- 事業資本金：6.3億円（資本準備金含む）- 公式サイト：https://pacific-meta.co.jp/