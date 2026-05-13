【もみの匠新宿西口店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 新宿西口店～ペア得70分3980円～
【新宿西口店】
オープン記念「ペア得70分3980円～電話予約のみOK～」のご案内しております
【店舗概要】
■もみの匠 新宿西口店
https://mominotakumi.com/shinjuku_w/
■住所
東京都新宿区西新宿1-18-1小川ビル4F
新宿駅南口より徒歩1分
ダイコクドラッグの4Fになります。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 新宿西口店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
ペア得70分3980円～電話予約のみOK～
が開始となりました。
こちらは2名以上のご来店がお得になります。
下記、もみの匠新宿西口店のURL
https://mominotakumi.com/shinjuku_w/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349024/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 新宿西口店です。
もみの匠 新宿西口店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 新宿西口店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shinjuku_w/
新宿西口店
「ペア得70分3980円～電話予約のみOK～」のご案内しております
リラクゼーションサロン もみの匠 新宿西口店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年03月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 新宿西口店
所 在 地：東京都新宿区西新宿1-18-1小川ビル4F
電話番号：03-5990-5528
営業時間：10：00～23：00(最終受付21：45)年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/shinjuku_w/recruit/#oubo
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/shinjuku_w/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
オープン記念「ペア得70分3980円～電話予約のみOK～」のご案内しております
【店舗概要】
■もみの匠 新宿西口店
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■住所
東京都新宿区西新宿1-18-1小川ビル4F
新宿駅南口より徒歩1分
ダイコクドラッグの4Fになります。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 新宿西口店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
ペア得70分3980円～電話予約のみOK～
が開始となりました。
こちらは2名以上のご来店がお得になります。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349024/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 新宿西口店です。
もみの匠 新宿西口店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
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新宿西口店
「ペア得70分3980円～電話予約のみOK～」のご案内しております
リラクゼーションサロン もみの匠 新宿西口店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年03月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 新宿西口店
所 在 地：東京都新宿区西新宿1-18-1小川ビル4F
電話番号：03-5990-5528
営業時間：10：00～23：00(最終受付21：45)年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/shinjuku_w/recruit/#oubo
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
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