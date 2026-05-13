セキュリティソフトウェア製品の開発・販売を行う株式会社ティエスエスリンク(代表取締役社長：藤原 洋、本社：徳島県徳島市)は、情報漏洩対策ソフト「トランセーファー BASIC Ver.4.7」を2026年5月13日に発売しました。最新版では、Adobe Acrobat および Adobe Acrobat Reader バージョン2026に対応しました。





・トランセーファー BASIC 製品情報

https://www.tsslk.jp/ts/basic/





ファイル暗号化＆二次利用防止ソフト トランセーファー









【トランセーファー BASICについて】

「トランセーファー BASIC」は、機密ファイルを社内外で安全に共有するためのファイル暗号化ソフトです。ビジネスで多用されるパスワード付きZIPは、解凍するとファイルが「平文」に戻るため、その後の編集やコピー、印刷を阻止できないという弱点があります。これに対し「トランセーファー BASIC」は、ファイルが「届いた後」の利用ルールまであらかじめ決めることができます。





PDFやMicrosoft Officeファイル(Word・Excel・PowerPoint)に対し、閲覧・印刷・復号といった権限を事前に指定することで、共有先でのコピーや編集、画面キャプチャー、プリントスクリーンを強力に禁止します。さらに、有効期限設定によるファイルの自動削除機能や、ファイル利用端末の限定機能で、万が一の流出時も被害を最小限に抑えます。





こうした「手元を離れた後」まで継続する保護機能により、不正な持ち出しを未然に防ぎ、社内共有はもちろん、テレワークや社外連携における安全なファイル共有を実現します。





強固な制御の一方で、誰でも簡単に使える利便性も兼ね備えています。PCにインストールするだけで利用でき、管理サーバー不要のため管理者の導入・管理負担がありません。また、ファイルを暗号化するユーザー数に応じた価格体系のため、利用者数が多くても導入コストを最小限に抑えることができます。さらに、多言語対応しているため、海外拠点でのセキュリティ対策としてもニーズが多い製品です。





ファイルを閲覧のみに制限





無償の評価版を提供しており、製品の全機能を実際にお試しいただけます。

トランセーファー BASIC評価版： https://www.tsslk.jp/eva/tsbasic/









【トランセーファー BASIC 概要】

https://www.tsslk.jp/ts/basic/





・製品名 ： 「トランセーファー BASIC Ver.4.7」

・製品構成 ： 暗号化ツール／閲覧ツール

※インストールには管理者権限が必要です。

・動作環境 ： Windows 11／10

・保護対象ファイル ： PDF／Microsoft Officeファイル／画像／

動画／テキスト／CSV／RTF／DocuWorksファイル

・暗号化アルゴリズム： AES256bit

・希望小売価格(税抜)： 基本パック(5ライセンス含) 30万円

追加5ライセンスパック 10万円～





※暗号化ツールを利用するユーザーのみ、ライセンス購入が必要です。

閲覧ツールを利用するユーザーは、ライセンス購入不要でお使いいただけます。

※基本パックは、5ユーザーまでご利用できます。最小ライセンスです。

※追加ライセンスは、購入数によりディスカウントの価格帯を用意しています。

※別途、保守費が必要です。









◆システム組み込み用の【トランセーファー BASIC 暗号化SDK Ver.3.7】も発売

https://www.tsslk.jp/ts/basic/type/

業務システムから出力する帳票ファイルや、文書管理システムからダウンロードするファイルのセキュリティ対策におすすめの製品です。

コマンドライン呼び出しにより、トランセーファー BASICの暗号化機能を利用できます。ご利用のシステムから出力・ダウンロードする際などに、本製品と連携させることで、システムからダウンロードするファイルを自動暗号化します。利用者の負担を省きつつセキュリティ対策を追加することが可能です。





※トランセーファーは、株式会社ティエスエスリンクの登録商標です。

※その他、本文に記載されたすべてのブランド名とその商品名は、それぞれ帰属者の登録商標または商標です。









【ティエスエスリンクについて】

徳島県に本社を置く、内部不正対策に特化した製品の製造・販売を行うソフトウェアベンダーです。製品開発から導入後のサポートまで、一貫して国内自社体制で取り組んでいます。製品は官公庁・自治体や製造業、金融業をはじめとした多種多様な企業・組織で選ばれており、累計500社を超える導入実績を有します。





・社名 ： 株式会社ティエスエスリンク (TSS LINK, Inc.)

・代表者： 代表取締役社長 藤原 洋

・所在地： ［本社］〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東3-46 Jビル東館4F

・設立 ： 1999年11月1日

・資本金： 2,500万円

・URL ： https://www.tsslk.jp/









【製品・発表に関するお問い合わせ先】

株式会社ティエスエスリンク

・TEL ： 050-1748-1144

・FAX ： 088-602-0172

・E-mail： info@tsslk.jp

・ニュースリリースページ： https://www.tsslk.jp/news/release/tsb47_sdk37/