AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」）は、本日2026年5月13日（水）～15日（金）にかけ、東京ビッグサイトで開催される「住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2026」内の「賃貸住宅 管理・仲介EXPO 2026」に出展しています。 不動産管理・仲介業務で求められる「電話・対面・メール・SMS・LINE ※」の全ての会話データをAIで集約し、業務効率化と成約率向上を実現する最新ソリューションをご案内します。 ※「LINE」はLINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

不動産実務をAIでもっとスマートに

店舗や内見先、外出先など、不動産実務におけるあらゆるコミュニケーションを一つの画面で管理できる「カイクラ」をご体感いただけます。 ・あらゆる履歴をひと目で把握 バラバラになりがちな顧客とのコミュニケーションを時系列で一元管理。担当者不在でも、過去の経緯をカイクラで把握し、スムーズな対応を可能にします。 ・AIによる接客の可視化とフィードバック スマートフォンアプリで録音した「対面接客」をAIが自動でテキスト化・分析。言った言わないのトラブル防止はもちろん、商談のアドバイス機能で成約率向上を支援します。

会期は5月15日（金）17:00まで！

シンカブースでは、弊社スタッフが貴社の運用に合わせた具体的な活用方法をご提案させていただきます。 「今の電話対応を変えたい」「AIをどう実務に活かせばいいか分からない」という方も、ぜひお気軽にブースへお越しください。 【出展概要】 住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2026 内「賃貸住宅 管理・仲介EXPO 2026」 開催日時： 2026年5月13日（水）～15日（金）10:00～17:00 会場： 東京ビッグサイト シンカブース：南1・2ホール S2-58 公式サイト： https://housing-biz.jp/

カイクラについて

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理するAIコミュニケーション統合プラットフォームです。電話・対面・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。 通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。 カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。 2014年8月のサービス開始以来、3,100社・6,200拠点以上に導入され（2025年12月末時点）、継続率99.7%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」コールセンターシステム（インバウンド）部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。 AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/ ※「カイクラ」は株式会社シンカの登録商標です。 ※「LINE」はLINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ（東証グロース：149A） 代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏 所在地（本社）：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階 設立：2014年1月8日 事業内容：ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング 資本金：397百万円 従業員数：81名（2026年3月末時点） URL：https://www.thinca.co.jp/ 【シンカ IR note】 https://note.com/thinca_2025 シンカの事業戦略・成長可能性に関する情報を詳しく発信しています。