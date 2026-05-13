人気クリエイター「えむしとえむふじん」さんが鈴鹿8時間耐久ロードレースとコラボ！

株式会社ライブドア

株式会社ライブドア（以下「当社」、本社：東京都港区、代表取締役社長：宮本直人）は、2026年7月3日（金）～5日（日）に鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）で開催される「2026 FIM世界耐久選手権 “コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会（以下、鈴鹿8耐）」において、当社がマネジメントする公式ブロガーであり人気クリエイターの「えむしとえむふじん」さんがデザインしたイラストを使用したプロモーション企画（以下「本企画」）を実施することをお知らせします。

本企画では、えむしとえむふじんさんのイラストを活用し、鈴鹿8耐の魅力をテーマにした作品を展開します。

近年の鈴鹿8耐は、世界最高峰のバイクの耐久レースとしての迫力に加え、音楽フェスや多彩なアトラクション、プールエリアなど、世代やジャンルを越えて楽しめるエンターテインメントが集結する“レースウィーク”として進化を続けています。

加えて、16歳～23歳の方は「レース」「音楽フェス」「アトラクション」「プール」がすべて無料で楽しめる「16-23 ZERO円パス」を展開しています。

そうした鈴鹿8耐を、えむしとえむふじんさんならではのタッチで描き、モータースポーツに馴染みのない方でも直感的に「楽しそう」「行ってみたい」と感じられるビジュアルを展開することで、鈴鹿8耐への新たな興味・関心創出を喚起します。

本企画の作品は2026年6月1日（月）より、東海・近畿エリアの大学および、名古屋市営地下鉄（名城線 八事駅、名城線・東山線 本山駅、名城線 ナゴヤドーム前矢田駅、東山線 一社駅、桜通線 相生山駅）にて交通広告として展開します。ぜひ、ご注目ください！

■ライブドア クリエイタービジネス部 案件制作ディレクター中舘のコメント

本プロジェクトでは、鈴鹿サーキット様と人気クリエイター「えむし様・えむふじん様」の架け橋として、企画立案からイラスト納品までの進行を一気通貫でディレクションを担当いたしました。

お二人のクリエイティビティを最大限に引き出しつつ、広告としてより多くのユーザーの心に届くものにするため、取材や打ち合わせを重ねてまいりました。6月1日（月）より広告として形になることを、私自身も非常に楽しみにしております。

公開後もSNS等を通じた情報発信を積極的に行い、鈴鹿サーキット様の魅力を一人でも多くの方へお届けできるよう尽力してまいります。

また、クリエイターによるプロモーション施策やタイアップ施策にご興味のある企業ご担当者様は、以下のアドレスへお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：dl_official_bloggeralliance@livedoor.co.jp

■「えむしとえむふじん」さんからのコメント

鈴鹿サーキットへの取材を通じて、このイラスト制作は本当に楽しませていただきました。

ライブドアや鈴鹿サーキットの関係者の皆様、ありがとうございます。

レースやフェス、プール、アトラクションの魅力が、多くの若いファンに届くことを楽しみにしています！

■「えむしとえむふじん」さんについて

3人の子どもを育てながら、日常の出来事をユーモア溢れるイラストで描く人気ブログ「えむふじんがあらわれた」を運営。家族や身近な人々とのエピソードをコミカルに表現した作風で、多くの読者から支持を集めています。

ブログURL：https://mfujin.blog.jp/

アプリで更新通知を受け取る：https://mfujin.blog.jp/_/oa_notifier

■ライブドアブログ「公式ブログ」

「公式ブログ」とは、ライブドアブログの中でも、特に良質なブログを執筆しているブロガーやクリエイターを支援する制度です。導入当初の2015年9月より現在にわたり公式ブログ数を順調に伸ばしており、2026年4月時点で累計810※1を超えるブログが公式ブログとして登録されています。

※1公式候補ブログを含む

今後も当社は、クリエイターの皆さまの可能性を最大限に引き出し、その活躍の舞台を広げる支援を続けてまいります。

■株式会社ライブドア会社概要（https://livedoor.co.jp/）

ミッション： 「次の『ワクワク』が生まれる、新たなトビラを開く」

会社名 ： 株式会社ライブドア

所在地 ： 東京都港区東新橋1-9-1

設立 ： 2022年10月7日

代表取締役社長：宮本 直人

事業内容 ： メディア事業、webサービス事業、多目的スポーツ施設運営

運営するメディア一覧：

-「ライブドアニュース」（https://news.livedoor.com/）

-「ライブドアブログ」（https://blog.livedoor.com/）

-「Kstyle」（https://www.kstyle.com/）

-「Peachy」（https://news.livedoor.com/article/category/55/）

-「MINKABU（みんかぶ）」（https://minkabu.jp/）

-「みんかぶChoice」（https://minkabu.co.jp/choice/）

-「SOCCERKING」（https://www.soccer-king.jp/）

-「BASEBALLKING」（https://baseballking.jp/）

-「BASKETBALLKING」（https://basketballking.jp/）

-「VOLLEYBALLKING」（https://volleyballking.jp/）

-「totoONE」（https://www.totoone.jp/）

-「ULTREX」（https://ultrex.livedoor.com）

運営するサービス一覧：

-「ライブドアショッピング」（https://shopping.livedoor.com/）

-「多目的スポーツコートSportivo」（https://sportivo.jp/）

-その他関連事業の運営