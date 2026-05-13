食肉加工工場の運営会社が仕掛ける「肉のエサカ イオンタウンあびこ駅前店」イオンタウンあびこ駅前でグランドオープン！！「肉のエサカ」目玉商品は、超やわらかい「熟成とろけるハラミ」！

株式会社C-HUNDRED名物とろけるハラミステーキ名物大トロビーフステーキ

飲食店の運営・開発を行う株式会社C-HUNDRED(所在地：大阪府大阪市北区)は、「肉のエサカ イオンタウンあびこ駅前店」を大阪府大阪市住吉区にグランドオープンしました。

店名 ：肉のエサカ イオンタウンあびこ駅前店

住所 ：〒558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東２丁目４－４ イオンタウンあびこ駅前店 １Ｆ

営業時間：11:00～21:00 5月中は10：00～オープン

■食肉加工工場運営会社が手掛ける飲食店「肉のエサカ」

店名にある「肉の～」という冠言葉は、運営会社である株式会社C-HUNDREDが食肉加工工場を運営していることに由来しています。

毎月、数十トンもの肉の仕入れと加工を行っている食肉加工工場のノウハウと仕入れルートを活用した「肉のエサカ」は、中間業者の中抜きが存在しないため、格安で良質のお肉をお楽しみいただける業態となっております。

セントラルキッチン

■目玉商品となる「熟成とろけるハラミ（とろハラミ）」は、なぜ「とろける」ほど柔らかいのか？

・answer１.

食肉加工工場（セントラルキッチン）に在籍する熟練の職人と最新機器を活用した特別な肉のカットでお肉をやわらかく仕上げています。

・answer２.

酵素を含んだ秘伝のタレに３日間漬け込み熟成することによりお肉を柔らかく仕上げています。

・answer３.

お肉を「半熟」の加減に焼き上げることにより、お肉を柔らかく仕上げています。

■「肉屋の特製げんこつハンバーグ」は価格破壊で大人気！！

肉屋の特製げんこつハンバーグ・デミ煮込

その名前の通り、大人の拳大ほどの大きさがある分厚いハンバーグ。ハンバーグの肉汁を閉じ込めるために敢えて分厚く成形しています。そのため、ハンバーグの焼き加減の難易度が上がりますが、肉のエサカが独自に制定した調理マニュアルにより一定の品質での商品提供を可能にしています。

また、自慢のデミグラスソースに関しては、日々、店内仕込みを行うことで最高の風味を引き出しております。本格的な「デミソース」を堪能していただけます。

ご飯の大盛り、特盛無料、名物キムチ食べ放題、日替わりスープおかわり自由がついて、価格は800円（税抜）の衝撃価格でご用意させていただいております。

■「肉のエサカ イオンタウンあびこ駅前店」グランドメニュー

肉のエサカイオン松原店メニュー

・具だくさん肉屋の豚汁

精肉加工工場のまかないとして出されたこともある豚汁。肉々しく、半日分の野菜がとることができるヘルシーな一杯となります。

・肉屋の揚げたてコロッケ

肉屋と言えば、コロッケ。コロッケと言えば肉屋。肉のエサカでは、コロッケの価格と味に自信ありです。

■ごはんの大盛・特盛無料！！おなか一杯召し上がってください。

「肉のエサカ」では、ご来店頂いたお客様が皆さんお腹いっぱいになっていただきたいと思い、ご飯の「大盛り」「特盛り」を無料で対応しております。特に特盛は、漫画盛りのようなご飯の量なので、男性の方もご満足していただけると思っています。

■店舗概要

店舗名 ：肉のエサカ イオンタウンあびこ駅前

所在地 ： 〒580-0015 大阪府大阪市住吉区我孫子東２丁目４－４ イオンタウンあびこ駅前店 １Ｆ