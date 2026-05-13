小中学生のキャリア教育を支援する 2026年度版川崎市「お仕事ノート/ブック」に協賛

東芝ライフスタイル株式会社

東芝ライフスタイル株式会社は、文部科学省が推進するキャリア教育のための副教材である、2026年度版川崎市「小学生のためのお仕事ノート」「中学生のためのお仕事ブック」に協賛しましたことをお知らせします。本教材は、小中学生が自分の暮らしている街にどんな会社があるのかを知り、それぞれの将来を考えることを支援するものです。当社は協賛を通して家電をより身近に感じてもらうとともに、小中学生たちが自分のタイセツなものを見つけるきっかけになることを期待しています。

2026年度版川崎市 小学生のためのお仕事ノート2026年度版川崎市 中学生のためのお仕事ブック【2026年度版川崎市「小学生のためのお仕事ノート」「中学生のためのお仕事ブック」について】

本冊子は、川崎市教育委員会後援のもと、株式会社中広が発行するキャリア教育のための副教材です。「小学生のためのお仕事ノート」は川崎市内の公立小学校117校の小学3・6年生に配布。「中学生のためのお仕事ブック」は川崎市内の公立中学校52校の中学2年生に配布されます。当社は本社所在地である川崎市の地域発展と、次代を担う子どもたちの学びと成長を応援しています。

【東芝ライフスタイルについて】

東芝ライフスタイル株式会社は、「人々に素敵なくらしを」という企業理念のもと、イノベーティブで『人を想う』商品・サービスを提供し続けています。私たちは、時代や家族のあり方が大きく変化し、多様化する現代社会においても、毎日の暮らしの中にある「タイセツ」を守り、より快適なライフスタイルを実現する家電を開発してきました。

2016年7月からは、200以上の国と地域で事業を展開するMideaグループの一員となり、時代の変化や多様なニーズに柔軟に対応できる体制を強化しています。「タイセツを、カタチに。」というブランドステートメントのもと、衣食住すべての分野で、お客さま一人ひとりの大切な想いに寄り添い、細部までこだわった家電をお届けしています。

今後も、技術力とアイデアを活かし、安心で快適な暮らしを支える製品・サービスの提供を通じて、人々の「タイセツを、カタチに。」してまいります。

▼リリースはこちらからもご確認いただけます ▼

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/press/2026/05/13/3872/

・リリース全文(PDF版)

https://prtimes.jp/a/?f=d26416-245-41201353dfdf8369cb58a99810b2e0df.pdf

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