トヨタ自動車株式会社の文化施設であるトヨタ博物館(愛知県長久手市)は、2026年5月28日(木)～30日(土)、久屋大通公園(名古屋市)で開催される「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」に出展します。





コッパ・チェントロ・ジャッポーネは、イタリア語の「コッパ(杯)」「チェントロ(中心)」を意味する名を掲げ、日本の中心地・名古屋から、「世界の自動車文化の中心」を目指し、自動車産業が築いてきた歩みや、その歴史・文化的価値を世界に向けて発信するイベントです。2022年秋に始まり、今年で5回目の開催を迎えます。





当館はトヨタのクルマヘリテージ活動「TOYOTA CLASSIC」の中核として、「クルマ文化に触れる場づくり」、「ヘリテージカーの保存・継承」を担っています。昨年に続き2回目の出展となる今回は、主催者テーマ「Concorso d'eleganza with TOYOTA AUTOMOBILE MUSEUM CARS of STUDIO GHIBLI ー映画から街へー」に基づき、当館近隣施設であるジブリパークと連携し、当館所蔵車両を中心に、スタジオジブリの映画に登場したゆかりのある車両5台を展示します。劇中での登場シーンと併せて車両をご覧いただくことで、自動車とジブリ作品の世界観を、より身近に感じて楽しんでいただきたいと考えています。









＜出展車両＞

・ダイハツ オート三輪(1937年)

▽『となりのトトロ』サツキがメイを探すシーンに登場するオート三輪

▽戦前・戦後の日本の物流を支えた実用車





・フィアット500(トッポリーノ)(1936年)

▽『魔女の宅急便』キキの父・オキノが使用する車

▽小型で親しみやすいデザインが特徴で、戦前のイタリアを代表する大衆車





・シトロエン 11B(1937年)

▽『魔女の宅急便』街中を走る車

▽前輪駆動と流線形ボディで革新性を示した、シトロエンを象徴するモデル





・シトロエン 2CV(1953年)

▽宮崎駿監督の愛車として知られた車

▽簡素で合理的な設計思想により、長年愛されたフランスの国民車

※「宮崎駿」の「崎」は、正式には右上が「立」の形になる字体(通称「立つ崎」)です。





・アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー 750D(1956年)※個人所蔵車両

▽『On Your Mark』主人公たちが乗る黄色いオープンカー

▽流麗なデザインで知られる、イタリアのスポーツカー





ダイハツ オート三輪(1937年)





フィアット500(トッポリーノ)(1936年)





シトロエン 11B(1937年)





シトロエン 2CV(1953年)





アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー 750D(1956年)※個人所蔵車両





【COPPA CENTRO GIAPPONE 2026開催概要】

日時 ： 2026年5月28日(木)～30日(土)

会場 ： 久屋大通公園(名古屋市)

主催 ： Coppa Centro Giappone2026実行委員会

公式サイト： https://www.coppa.jp/









【トヨタ博物館】

公式サイト https://toyota-automobile-museum.jp/