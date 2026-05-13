OSUSHI、経理BPO事業者向けAI業務基盤「OSUSHI AI BPO」を提供開始

株式会社OSUSHI

AI開発に特化したプロフェッショナルチーム、株式会社OSUSHI（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：田本 諒）は、経理BPO事業者向けに、定型業務を自律的に遂行してBPaaSへのビジネス転換を支援する「OSUSHI AI BPO」の提供を開始したことをお知らせいたします。

経理BPO業界が直面する「三重苦」の解消

現在、日本の経理BPO業界は、（1）深刻な採用難による人手不足、（2）人件費高騰に伴う利益率の圧迫、（3）委託単価の据え置きという「三重苦」に直面しています。特に経理や事務代行などのバックオフィス領域では、月末月初に業務が集中し、現場の残業依存や属人化が経営上の大きなリスクとなっています。

「OSUSHI AI BPO」は、これらの課題を「人を増やす」のではなく「AIという仕組みを導入する」ことで解決し、経理BPO事業者が現在のチーム体制のまま受託件数の拡大を実現。人手に依存する労働集約型ビジネスから、AIによって処理能力をスケールできる「高収益な仕組み型ビジネス」への転換を支援します。

AI業務基盤「OSUSHI AI BPO」の4つの特徴

- 「人を増やさず、処理量を増やす」利益率重視のモデルへ24時間稼働するAIエージェントが定型実務を担うことで、現場の処理能力を飛躍的に向上させます。増員に伴う採用・教育コストをかけることなく、高収益な状態で受託件数を拡大。経理BPOを「人手のビジネス」から、売上をコントロール可能な「仕組みのビジネス」へと変革します。- 最短2週間のスピード導入と、伴走型の運用保守既存のワークフローを大きく変えることなく、特定の1業務から最短2週間でスモールスタートが可能です。主要会計ソフトとの連携にも対応。導入後のAIロジック改善や運用保守もすべて当社が担うため、ITエンジニアが不在の現場でも安心して導入していただけます。- クライアントごとの「独自ルール」にも柔軟に対応従来のRPAでは対応が難しかった個社別の帳票や例外処理も、当社が豊富なテンプレートをもとに個別にカスタマイズを実施します。貴社側でのプログラム開発や煩雑な設定作業は一切必要ありません。専門知識不要で多様な案件を次々とAI化できるため、リソースを気にせず新規案件の受託に集中できます。- クライアントを横断する「AIデータ基盤」で、経理BPOの知見を資産化複数のクライアントを抱える構造上、分散しがちだった各社のデータを一元化。AIデータ基盤により、全社の処理状況の横断検索やレポート作成を、AI対話型インターフェースで実現します。詳細を見る :https://aibpo.osushi-inc.com/

今後の展開

「OSUSHI AI BPO」は、債務領域を手始めに、今後は債権管理、財務分析領域へと順次拡大してまいります。本サービスを通じて、現場のノウハウを「AIという資産」に変え、BPO事業者の皆様がより付加価値の高い、クリエイティブな業務に集中できる環境を共に創り上げていきたいと考えています。

株式会社OSUSHIについて

株式会社OSUSHIは、AI開発に特化したプロフェッショナルチームです。最先端技術と豊富な実践知を掛け合わせ、ビジネスに根付くプロダクトを設計・開発します。生まれた価値が一過性に終わらず、組織に浸透し、新たな成長へつながる未来を共に描きます。

会社概要

会社名 株式会社OSUSHI

代表者 代表取締役CEO 田本 諒

設立 2025年1月23日

事業内容 AIエージェント開発、AIシステム受託開発・運用、プロトタイプ/MVP開発

所在地 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

HP https://osushi-inc.com/



＜本件に関するお問合せ先＞

部署名 広報事務局

E-mail hello@osushi-inc.com