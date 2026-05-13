【新規提携・2026年8月開業】松江城・宍道湖・出雲大社へ。本物の日本が残る山陰の旅拠点に、「ダイワロイネットホテル松江駅前」がグットトリップエクスプレスに登場！

日本空輸株式会社

旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（以下：グットリ）』を運営する日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）は、2026年8月6日に開業するダイワロイネットホテル松江駅前（所在地：島根県松江市）との提携を開始し、航空券とのお得なセット予約及び宿泊単品サイトでの予約受付を開始いたします。

■提携の背景：「山陰、行ってみたいけど遠そう」を解消する

出雲大社や松江城など、一度は行ってみたいと思いながらも「アクセスが難しそう」と感じている方は少なくありません。実は、東京（羽田）・大阪（伊丹）・福岡からはJALが、名古屋（小牧）からはFDA（フジドリームエアラインズ）が出雲縁結び空港への直行便を運航しており、全国各地から意外なほどアクセスしやすいエリアです。グットトリップエクスプレスでは、この距離感のギャップを埋め、航空券と宿泊をセットでお得に提供することで、山陰への旅をより身近にします。

ホテルページURL:https://www2.good-trip-ex.com/hotel/HotelDetail.aspx?htl=SIB88&mediacd=106(https://www2.good-trip-ex.com/hotel/HotelDetail.aspx?htl=SIB88&mediacd=106)

■「ダイワロイネットホテル松江駅前」-旅の疲れを、上質に癒す

1.椿と抹茶が彩る、和モダンな客室

テーマカラーは「椿」と「抹茶」。松江の趣を映した静かなたたずまいの客室で、観光やグルメで充実した一日の終わりに、心やすらぐひとときをお過ごしください。2026年8月開業の新築ホテルならではの、清潔感とこだわりの設えが旅の質を一段引き上げます。

2. サウナ付き大浴場で、旅の疲れを芯から流す

松江城の石畳を歩き、出雲大社の参道を巡り、宍道湖の夕日を眺めた一日の締めくくりに。サウナ付きの広々とした大浴場で、旅で積み重なった疲れをゆっくりと解きほぐしてください。城下町を歩き回った足も、翌朝にはすっかり軽くなるはずです。

3. フィットネス・コインランドリー・無人コンビニも完備

2泊・3泊とじっくり滞在したい旅行者にも安心の設備が揃っています。連泊でも衣類をすっきりできるコインランドリー、朝のひと汗に使えるフィットネスルーム、深夜でも気軽に立ち寄れる24時間営業の無人コンビニエンスストア。旅の細かな不便を解消する気配りが、滞在をより快適にします。

ダイワロイネットホテル松江から行けるおすすめスポット

【歴史・文化】

▼ 国宝松江城（徒歩約25分・車で約10分）

日本で12城しか残っていない「現存天守」の一つであり、国宝に指定された貴重な歴史遺産です。

▼ ぐるっと松江 堀川めぐり（松江城すぐそば）（徒歩約20分・バスで約15分）

松江城を囲む約3.7kmの堀川を、小舟でゆったり約50分かけて巡る遊覧船。船頭のガイドを聞きながら武家屋敷や塩見縄手など風情ある城下町の景色を水上から楽しめます。

【縁結び・パワースポット】

▼ 出雲大社（ホテルから車で約60分／出雲縁結び空港からバスで約40分）

日本最古の歴史書「古事記」に記された日本最古の神社であり、大国主大神（おおくにぬしのおおかみ）： 国造りの神様であり、良縁（恋愛、結婚、仕事、人間関係など）を授けてくれる神様を祀った縁結びの最強パワースポットです。

▼ 玉作湯神社・玉造温泉（ホテルから車で約20分）

「触れて祈れば願いが叶う」と伝わる「願い石」で知られるパワースポット！

周辺の玉造温泉は奈良時代に開湯した日本有数の古湯で、美肌成分を含む「神の湯」として女性に大人気。

【絶景・グルメ】

▼ 宍道湖の夕日（ホテルから徒歩約30分・車で約10分）

「日本夕日百景」にも選ばれた宍道湖の夕日は、松江旅の締めくくりに外せない絶景です。島根県立美術館前の湖畔が人気の鑑賞スポット。

▼ 松江市内の名物グルメ

「白身のトロ」と称されるのどぐろの炙り焼きや二八の出雲そば、宍道湖は「出雲うなぎ」といわれる、うなぎの名産地であり、やまとしじみも大変有名です。産卵期を控えた夏（6～8月）のしじみは身が大きく、栄養も満点。

ー素材の力で勝負する山陰グルメは、本物を知る旅行者をきっと満足させます。

【一畑電車】

松江しんじ湖温泉駅（始発駅）と電鉄出雲市駅・出雲大社前駅（終点）を約1時間で結ぶ一畑電車。松江側は宍道湖沿い、出雲側は田園地帯を走り、愛称は「ばたでん」です。

・「1日フリー乗車券」を使い倒す

大人1,800円で全線乗り降り自由。松江しんじ湖温泉～出雲大社前を普通に往復するだけで元が取れます。

・自転車持込みOK「レール＆サイクル」

自転車を車内に持ち込めます（片道一律：350円/台）。レンタサイクルを利用して、観光地はサイクリングという、渋滞知らずのスマートな移動が可能です。

■ 松江へのアクセス

出雲縁結び空港（出雲空港）からJR松江駅行きの連絡バスで約35分。ホテルは松江駅北口より徒歩約3分です。グットトリップエクスプレスが提携するJAL・FDAの直行便で、全国各地からスムーズにアクセスできます。

＜JAL／日本航空＞

・東京（羽田）→ 出雲 約1時間25分 1日5便

・大阪（伊丹）→ 出雲 約50分 1日4便

・福岡 → 出雲 約１時間5分

＜FDA／フジドリームエアラインズ＞

・名古屋（小牧）→ 出雲 約1時間

※運航スケジュールは変更になる場合があります。最新情報は各航空会社の公式サイトをご確認ください。

■ 施設概要

■「グットリアプリ」で、旅はもっとお得で楽しくなる

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/42_1_ded65f7a102e4a0d1a248cb28254aa5b.jpg?v=202605131152 ]

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グットリアプリ

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【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：050-3538-2605

メールアドレス：gte@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～18：00（月～金） / 10：00～15：00（土）

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）