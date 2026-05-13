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「ちいかわ」デザインの『KIRE-NA（キレーナ）』が登場！カラーに合わせた“パーティー柄＆パジャマ柄”で全10色展開
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、株式会社パイロットコーポレーション（本社：東京都中央区、代表取締役社⾧：藤粼 文男）と協業し、蛍光ペンの『KIRE-NA（キレーナ）』ちいかわデザイン（全10色・各308円）を2026年4月下旬より販売いたしました。全国の文具店、量販店、専門店、オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
（発売元：サンスター文具株式会社・製造元：株式会社パイロットコーポレーション）
今回発売する『KIRE-NA（キレーナ）』は、きれいに整理されたノートや教科書で学習意欲を高めたいという学生のニーズに応えたツインタイプの蛍光ペンです。ベーシックカラー5色とペールトーンカラー5色の、それぞれの類似色を「ちいかわ」デザインで展開。ベーシックカラーは「パーティー柄」、ペールトーンカラーは「パジャマ柄」の2種をご用意。「ちいかわ」のキャラクターたちが、日常にそっと寄り添うデザインに仕上げました。『KIRE-NA ちいかわ 5色セット』（全2種・各1,540円）も同時発売いたします。
【 商品特長 】
■カラーリングにマッチした「ちいかわ」デザインで展開
幅広い世代にわたり愛されている「ちいかわ」を、カラーリングに合わせたデザインで展開します。デザインは、それぞれ「パーティ柄」「パジャマ柄」の2種類をご用意しています。
■まっすぐな線が引きやすい
「キチントガイド」が紙面に当たることにより筆跡・筆幅が安定し、まっすぐな線が引きやすくなります。ペン先は特殊なナイロンチップを使用し、よくしなるように作られているのでチップの全幅がしっかりと筆記面に当たり、開いた教科書やノートの内側の曲面でも、きれいな線を引くことができます。
■筆跡がにじみにくい
「キチントガイド」が紙面に当たることによって、紙面にペン先の過剰な筆圧がかかりにくくなります。その結果、線を引いてもシャープペンシルやボールペンなどの筆跡がにじみにくく、また、ペン先にインキなどが付いて汚れることが軽減されます。
■書き終わりでインキが溜まりにくい
ペン先のナイロンチップが、書き終わりの「インキ溜まり」をスポンジのように吸い取るため、書き終わり部分が濃くならず、インキの裏抜けがしにくくなります。
■速乾顔料インキ
『KIRE-NA（キレーナ）』のために開発された「速乾顔料インキ」は、コピー用紙なら1秒で乾く（パイロットコーポレーション社調べ）ため、筆記面や手が汚れにくくなります。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/134651/134651_web_1.png
【『KIRE-NA』特設サイトURL】https://www.pilot.co.jp/promotion/kire-na/
●単品（全10色）
●5色セット（全2種）
【 「ちいかわ」とは 】
「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。
ちいかわ総合情報サイト「ちいかわインフォ」：https://chiikawa-info.jp/
【 発売元 】サンスター文具株式会社
東京都台東区浅草橋5−20−8 CSタワー9F
【 製造元 】株式会社パイロットコーポレーション
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『KIRE-NA』特設サイト
https://www.pilot.co.jp/promotion/kire-na/
ちいかわ総合情報サイト「ちいかわインフォ」
https://chiikawa-info.jp/
今回発売する『KIRE-NA（キレーナ）』は、きれいに整理されたノートや教科書で学習意欲を高めたいという学生のニーズに応えたツインタイプの蛍光ペンです。ベーシックカラー5色とペールトーンカラー5色の、それぞれの類似色を「ちいかわ」デザインで展開。ベーシックカラーは「パーティー柄」、ペールトーンカラーは「パジャマ柄」の2種をご用意。「ちいかわ」のキャラクターたちが、日常にそっと寄り添うデザインに仕上げました。『KIRE-NA ちいかわ 5色セット』（全2種・各1,540円）も同時発売いたします。
【 商品特長 】
■カラーリングにマッチした「ちいかわ」デザインで展開
幅広い世代にわたり愛されている「ちいかわ」を、カラーリングに合わせたデザインで展開します。デザインは、それぞれ「パーティ柄」「パジャマ柄」の2種類をご用意しています。
■まっすぐな線が引きやすい
「キチントガイド」が紙面に当たることにより筆跡・筆幅が安定し、まっすぐな線が引きやすくなります。ペン先は特殊なナイロンチップを使用し、よくしなるように作られているのでチップの全幅がしっかりと筆記面に当たり、開いた教科書やノートの内側の曲面でも、きれいな線を引くことができます。
■筆跡がにじみにくい
「キチントガイド」が紙面に当たることによって、紙面にペン先の過剰な筆圧がかかりにくくなります。その結果、線を引いてもシャープペンシルやボールペンなどの筆跡がにじみにくく、また、ペン先にインキなどが付いて汚れることが軽減されます。
■書き終わりでインキが溜まりにくい
ペン先のナイロンチップが、書き終わりの「インキ溜まり」をスポンジのように吸い取るため、書き終わり部分が濃くならず、インキの裏抜けがしにくくなります。
■速乾顔料インキ
『KIRE-NA（キレーナ）』のために開発された「速乾顔料インキ」は、コピー用紙なら1秒で乾く（パイロットコーポレーション社調べ）ため、筆記面や手が汚れにくくなります。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/134651/134651_web_1.png
【『KIRE-NA』特設サイトURL】https://www.pilot.co.jp/promotion/kire-na/
●単品（全10色）
●5色セット（全2種）
【 「ちいかわ」とは 】
「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。
ちいかわ総合情報サイト「ちいかわインフォ」：https://chiikawa-info.jp/
【 発売元 】サンスター文具株式会社
東京都台東区浅草橋5−20−8 CSタワー9F
【 製造元 】株式会社パイロットコーポレーション
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『KIRE-NA』特設サイト
https://www.pilot.co.jp/promotion/kire-na/
ちいかわ総合情報サイト「ちいかわインフォ」
https://chiikawa-info.jp/