今年も【静岡ホビーショー】にて「プラモニュメント」立体キーホルダー販売！

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株式会社ジェンコ

株式会社ジェンコ(東京都港区、以下 ジェンコ)は、カプセルトイ「プラモニュメント　ミニチュアキーホルダー」を2026年5月開催の「第64回静岡ホビーショー」（会場：ツインメッセ静岡）にて販売することをお知らせいたします。



「No.005 公衆電話プラモニュメント」

■「プラモニュメント　ミニチュアキーホルダー」　 商品詳細


「静岡市プラモデル化計画」により市内各所に設置されている「プラモニュメント」を立体のまま縮小しキーホルダーのカプセルトイに。昨年、全国での販売に先立ち、静岡市で毎年開催されるプラモデル・ラジコン模型・鉄道模型等の模型玩具の製品見本市「第63回静岡ホビーショー」にて先行販売を行いご来場の方々に好評をいただきました。


今年開催「第64回静岡ホビーショー」にて同商品を販売いたします。


※「静岡ホビーショー」のご入場には事前登録が必要です。一般公開日（5月16日、17日）の受付は終了しております。



「静岡市プラモデル化計画」とは

日本全国のプラモデル製造品出荷額の8割以上を占める静岡市による「プラモデル」を活用した官民一体によるシティプロモーション。


静岡市HP：https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2746/s005065.html




静岡駅構内に実際に設置されている「No.005 公衆電話プラモニュメント」



プラモニュメント ミニチュアキーホルダー　カプセルトイ告知ビジュアル

■商品情報


商品名　　　：プラモニュメント　ミニチュアキーホルダー


種類　　　　：全４種


　　　　　　　・No.001 模型の世界首都プラモニュメント（JR静岡駅南口広場）


　　　　　　　・No.003 模型の世界首都プラモニュメント（ツインメッセ静岡）


　　　　　　　・No.004 郵便ポストプラモニュメント


　　　　　　　・No.005 公衆電話プラモニュメント
発売　　　　：第63回静岡ホビーショー（2025年5月14日～開催）にて先行発売
価格　　　　：400円（税込）
仕様　　　　：ABS、鉄
大きさ　　　：約5cm


発売元　　　：株式会社ジェンコ


※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。


※本商品は組み立てはできません。このままお楽しみください。




　　　　　　　　　「No.001 模型の世界首都プラモニュメント（JR静岡駅南口広場）」使用例画像


「No.003 模型の世界首都プラモニュメント（ツインメッセ静岡）」使用例画像


「No.004 郵便ポストプラモニュメント」使用例画像


「No.005 公衆電話プラモニュメント」使用例画像

■「第64回静岡ホビーショー」での販売について


カプセルトイ筐体（ガチャマシン）にて販売いたします。


筐体設置場所：「静岡市産業振興課プラモデル振興係ブース」


※現金（100円玉4枚）のみの対応となります。


※両替が必要な方は静岡市プラモデル振興係ブースのジェンコ担当者までお申しつけください。


※商品に関するお問い合わせにつきましてはジェンコ（customersupport@genco.co.jp）までお願いいたします。



「第64回静岡ホビーショー」の概要は公式HPをご覧ください。


HP：https://www.hobby-shizuoka.com/


※「静岡ホビーショー」のご入場には事前登録が必要です。一般公開日（5月16日、17日）の受付は終了しております。