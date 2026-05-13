今年も【静岡ホビーショー】にて「プラモニュメント」立体キーホルダー販売！

株式会社ジェンコ

株式会社ジェンコ(東京都港区、以下 ジェンコ)は、カプセルトイ「プラモニュメント ミニチュアキーホルダー」を2026年5月開催の「第64回静岡ホビーショー」（会場：ツインメッセ静岡）にて販売することをお知らせいたします。

■「プラモニュメント ミニチュアキーホルダー」 商品詳細

「No.005 公衆電話プラモニュメント」

「静岡市プラモデル化計画」により市内各所に設置されている「プラモニュメント」を立体のまま縮小しキーホルダーのカプセルトイに。昨年、全国での販売に先立ち、静岡市で毎年開催されるプラモデル・ラジコン模型・鉄道模型等の模型玩具の製品見本市「第63回静岡ホビーショー」にて先行販売を行いご来場の方々に好評をいただきました。

今年開催「第64回静岡ホビーショー」にて同商品を販売いたします。

※「静岡ホビーショー」のご入場には事前登録が必要です。一般公開日（5月16日、17日）の受付は終了しております。

「静岡市プラモデル化計画」とは

日本全国のプラモデル製造品出荷額の8割以上を占める静岡市による「プラモデル」を活用した官民一体によるシティプロモーション。

静岡市HP：https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2746/s005065.html

静岡駅構内に実際に設置されている「No.005 公衆電話プラモニュメント」

■商品情報

プラモニュメント ミニチュアキーホルダー カプセルトイ告知ビジュアル

商品名 ：プラモニュメント ミニチュアキーホルダー

種類 ：全４種

・No.001 模型の世界首都プラモニュメント（JR静岡駅南口広場）

・No.003 模型の世界首都プラモニュメント（ツインメッセ静岡）

・No.004 郵便ポストプラモニュメント

・No.005 公衆電話プラモニュメント

発売 ：第63回静岡ホビーショー（2025年5月14日～開催）にて先行発売

価格 ：400円（税込）

仕様 ：ABS、鉄

大きさ ：約5cm

発売元 ：株式会社ジェンコ

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。

※本商品は組み立てはできません。このままお楽しみください。

■「第64回静岡ホビーショー」での販売について

「No.001 模型の世界首都プラモニュメント（JR静岡駅南口広場）」使用例画像「No.003 模型の世界首都プラモニュメント（ツインメッセ静岡）」使用例画像「No.004 郵便ポストプラモニュメント」使用例画像「No.005 公衆電話プラモニュメント」使用例画像

カプセルトイ筐体（ガチャマシン）にて販売いたします。

筐体設置場所：「静岡市産業振興課プラモデル振興係ブース」

※現金（100円玉4枚）のみの対応となります。

※両替が必要な方は静岡市プラモデル振興係ブースのジェンコ担当者までお申しつけください。

※商品に関するお問い合わせにつきましてはジェンコ（customersupport@genco.co.jp）までお願いいたします。

「第64回静岡ホビーショー」の概要は公式HPをご覧ください。

HP：https://www.hobby-shizuoka.com/

※「静岡ホビーショー」のご入場には事前登録が必要です。一般公開日（5月16日、17日）の受付は終了しております。