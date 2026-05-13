株式会社広島ホームテレビ(所在地：広島県広島市)と、広島県立美術館（所在地：広島県広島市）は、主催で2026年7月10日(金)～9月23日(水・祝) の期間、「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」を開催いたします。

おまたせしました、ついに広島へ！

国内外を巡回してきた大人気展覧会が中国・四国エリア初開催!日本を代表する工芸作家たちが、ポケモンの姿かたちや仕草、ゲームのストーリーや世界観を多彩な技と素材で表現した約100点の作品を展示します。広島会場から加わる新作にもご期待ください。

出品作品

https://www.hpam.jp/museum/exhibitions/pokemonandjapanesecraft/

アメリカや日本各地を巡回してきた大人気展覧会が中国・四国エリア初開催！日本を代表する工芸作家たちが、ポケモンの姿かたちや仕草、ゲームのストーリーや世界観を多彩な技と素材で表現した約100点の作品を展示します。ポケモン×工芸、かけ算パワーで増幅した美とわざの発見をお楽しみください。

作家が日頃から向き合ってきた金属、土、木などの素材研究、そして長年の鍛錬による優れた技術の成果が、ポケモンのフォルムや皮膚、毛並み、仕草や表情に抽出され、気配や出現の瞬間をも見事に表現しています。

ポケモンの世界観に工芸が挑戦しました。ポケモンの捕獲から育成、進化、交換、ともに冒険した仲間との友情。あるいは固唾をのんで見守った技のインパクト。作家たちは工芸の素材と技を携えて、想像のフィールドを駆け巡りました。

工芸は生活のさまざまなシーンをより良く、美しく整え、活力を与えてくれるものです。器や着物、装身具を舞台に活躍するポケモンの楽しげな様子を目で追いかけるうちに、日々を慈しむ感性がますます豊かになることでしょう。

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開催概要

メインタイトル：ポケモン×工芸展―美とわざの大発見― 会期：2026年7月10日(金)～9月23日(水・祝) ※会期中無休 開館時間：9:00～17:00(金曜日は20:00まで開館) ※入場は閉館の30分前まで ※7月10日(金)は10:00開場

チケット情報

［入場料］一般1,800円、高･大学生1,100円、小・中学生800円 【販売窓口】 ・（JP）広島展公式オンラインチケット https://www.e-tix.jp/pokemon-kogei-hiroshima/ ・（EN) Online Ticket https://www.e-tix.jp/pokemon-kogei-hiroshima/en/ ・ローソンチケット（Ｌコード：63196）https://l-tike.com/search/?keyword=63196 ・セブンチケット（セブンコード：特定日以外115-232：特定日115-263）https://7ticket.jp/ ※チケットは5月10日（日）より販売しています。広島県立美術館受付でのチケット販売は行いません。 ※特定日（土日祝、8/10、8/12～14、9/14～18）は、無料の方も未就学児を除き、広島展公式オンラインチケット等で日時指定予約が必要です。 ※学生券でご入場の際は、学生証のご提示をお願いします。 ※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳の所持者とその介助者（1名まで）の料金は半額です。広島展公式オンラインチケットまたはコンビニチケットをご購入の上、ご入場の際、手帳をご提示ください。 ※本展チケットもしくはQRコードのご提示（半券可）により、100円で縮景園にご入園いただけます。 ※団体料金の設定や、各種割引はありません。

イベント付チケット

「工字繋ぎ」の着物を着せてもらったピカチュウとの記念撮影会へご参加の場合は、ローソンチケットでのご購入をお願いいたします。

オリジナル注染てぬぐい付チケット

3,800円（一般入場券付き） ローソンチケット（Lコード：63196） ※数量限定 500枚

イベントカレンダー

関連イベント

同じ陶磁の分野でも全く異なる作風の2人のトーク。制作時のエピソードやポケモンへの想い、本展のみどころなどを語ります。 出演：今井完眞×桑田卓郎 司会：唐澤昌宏（国立工芸館前館長） 日時：7月11日（土）13時30分～15時［開場13時］ 会場：地階講堂 共催：広島県立美術館友の会 ※聴講無料 ※要事前申込（電話082-221-6246） ※定員200名

日時：7月28日（火）、8月19日（水） 各日①11時～、②13時～、③15時～ 集合場所：1階ロビー 人数：各回40組

日時：8月7日（金）、8月21日（金）各日17時～ 会場：３階展示室 ※要入館券 ※事前申込不要

「工字繋ぎ」の着物を着せてもらったピカチュウもやってくる！ 日時：7月29日（水）、8月18日（火） 各日①11時～、②13時～、③14時30分～ 会場：縮景園清風館 ※1席45人（申込順） 参加費：1,800円 ※当日徴収します（別途縮景園入園料が必要です。ポケモン×工芸展のチケット料金は含まれていません。） ※要事前申込（電話082-221-6246）

ポケモンセンターヒロシマと広島県立美術館をめぐろう！スタンプをそろえてオリジナルステッカーをゲットしよう！（先着順、数量限定） 詳細情報は展覧会ホームページをご確認ください。

ショップ・抽選販売

https://www.hpam.jp/museum/exhibitions/pokemonandjapanesecraft/

「ポケモン×工芸展」の開催を記念したグッズや、ポケモンセンターオリジナルグッズを販売します。また、出品作家が制作した作品の抽選販売も予定しています。

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

主催：広島県立美術館、広島ホームテレビ、イズミテクノ、中国新聞社、NHKエンタープライズ中国 後援：中国放送、広島テレビ、テレビ新広島、エフエムふくやま、尾道エフエム放送 協賛：広島県信用組合、一般財団法人ケンシン地域振興財団 監修：国立工芸館 特別協力：株式会社ポケモン 制作協力：NHKプロモーション