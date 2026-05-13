idea株式会社、不動産の「売り時」をメールで自動通知する相場変動アラート機能を追加
「査定したが、今売るべきか判断できない」--エリアの相場が3%以上変動した際にリアルタイム通知。首都圏不動産オーナー向けに無料提供。
登録無料・解除いつでも可能
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、首都圏不動産オーナー向けに提供中の「AI不動産査定」に、エリアの相場変動をメールで通知する「相場変動アラート」機能を追加しました。
■ 査定だけでは解決しない問題--「今が売り時かどうか」
AI査定ツールの普及により、不動産の参考価格を手軽に把握できる環境が整いつつあります。しかし「査定価格がわかった」だけでは、売却のタイミングを判断することはできません。
不動産市場の相場は、金利動向・エリアの開発計画・マクロ経済の変化によって継続的に変動します。「売ろうと思っていたが、相場が下がっていた」「気づかないうちに上昇の機会を逃した」というケースは珍しくありません。
■ 相場変動アラートの仕組み
相場変動アラートは以下の仕組みで動作します。
● AI不動産査定で参考価格を算出後、メールアドレスを登録
● 国土交通省の実取引データをもとに、登録エリアの相場を定期的に自動チェック
● 前回通知時から3%以上の変動（上昇・下落いずれも）を検知した際にメールで通知
● 通知メールにはエリア・変動率・マイページへのリンクを記載
● 登録無料。マイページからいつでもアラートをオフにできる
■ 不動産売却の「情報格差」を解消
不動産会社との顧問契約や定期的な相場確認は、専門知識と時間を要します。相場変動アラートは、プロに依頼しなくても最新の市況変動をオーナー自身がいち早く把握できる手段を提供します。
「上昇トレンドの今が売り時」「まだ待てる」--この判断をデータに基づいて行える環境を、無料で提供します。
■ サービスURL
▼ AI不動産査定（相場変動アラート登録）
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html
【会社概要】
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
登録無料・解除いつでも可能
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、首都圏不動産オーナー向けに提供中の「AI不動産査定」に、エリアの相場変動をメールで通知する「相場変動アラート」機能を追加しました。
■ 査定だけでは解決しない問題--「今が売り時かどうか」
AI査定ツールの普及により、不動産の参考価格を手軽に把握できる環境が整いつつあります。しかし「査定価格がわかった」だけでは、売却のタイミングを判断することはできません。
不動産市場の相場は、金利動向・エリアの開発計画・マクロ経済の変化によって継続的に変動します。「売ろうと思っていたが、相場が下がっていた」「気づかないうちに上昇の機会を逃した」というケースは珍しくありません。
■ 相場変動アラートの仕組み
相場変動アラートは以下の仕組みで動作します。
● AI不動産査定で参考価格を算出後、メールアドレスを登録
● 国土交通省の実取引データをもとに、登録エリアの相場を定期的に自動チェック
● 前回通知時から3%以上の変動（上昇・下落いずれも）を検知した際にメールで通知
● 通知メールにはエリア・変動率・マイページへのリンクを記載
● 登録無料。マイページからいつでもアラートをオフにできる
■ 不動産売却の「情報格差」を解消
不動産会社との顧問契約や定期的な相場確認は、専門知識と時間を要します。相場変動アラートは、プロに依頼しなくても最新の市況変動をオーナー自身がいち早く把握できる手段を提供します。
「上昇トレンドの今が売り時」「まだ待てる」--この判断をデータに基づいて行える環境を、無料で提供します。
■ サービスURL
▼ AI不動産査定（相場変動アラート登録）
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html
【会社概要】
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
プレスリリース詳細へ