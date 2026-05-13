「観戦」が「参戦」に変わる――。株式会社アレス(兵庫県／代表取締役：中村 哲)は、阪神タイガースファン専用に開発した応援ウェア『虎着(トラギ)』を発表しました。2026年6月10日(水)より発売します。

2026年5月21日(木)に大阪市内で開催される阪神ファンイベントでお披露目され、報道関係者向けに着用体験(先着20名・取材可)も実施予定です。





虎着キービジュアル





■応援を“パフォーマンス”に変える新発想

本商品は、阪神タイガース球団承認のアクティブ＆リカバリーウェアです。声援・ジャンプ・立ち応援といった「全身運動」を支える設計を特徴としています。









■開発背景

阪神タイガースの応援は、単なる観戦ではありません。

声を張り上げ、手を叩き、立ち上がり、時に跳ねる――それはまさに「全身運動」とも言える体験です。

当社代表・中村自身も長年の阪神ファンとして、「応援の力をもっと高めたい」という想いから本プロジェクトを立ち上げました。

その結果誕生したのが、特許機能素材「スパオール」を活用し、応援と回復の両面を支える阪神ファン専用ウェア『虎着』です。「虎着」は、機能性健康ウェア「コロバニィ」から派生した、阪神ファンのためのウェアです。





＜「転ばぬ先のコロバニィ」展示会・イベント放映動画(2026年2月制作)＞

https://www.youtube.com/watch?v=lKGr-L20348









■『虎着』商品概要

●虎着アクティブ「これ着て叫べ！」シリーズ

～攻めの応援ウェア～

・体幹・重心安定をサポート

・長時間の応援でもパフォーマンス維持

・血流をサポートし疲労軽減に配慮

立ちっぱなし、ジャンプ、声出し――

あらゆる応援動作に対応し、最後の一球まで全力応援を支える設計です。





初回モデル： 「覇動」

価格 ： 9,900円(税込)

素材 ： ポリエステル100％(吸水速乾・抗菌防臭・UVカット)

機能素材 ： 特許取得素材使用(特許第6802940号・第7385643号)

カラー ： ホワイト／イエロー／ブラック

サイズ ： S・M・L・XL





虎着(覇動)男女パッケージ手持

覇動ブラック男性後身頃









●虎着リカバリー「ええ感じで整うで！」シリーズ

～整えるリカバリーウェア～

・試合後のクールダウンに最適

・日常使い可能なデザイン

・リラクゼーションとコンディション調整をサポート

試合後や日常のリラックスタイムにおいて、心身の緊張をやわらげ、次の応援に備える一着です。





初回モデル： 「コットンベーシック」

価格 ： 11,000円(税込)

素材 ： コットン100％

機能素材 ： 特許取得素材使用(特許第6802940号・第7385643号)

カラー ： ホワイト／ベージュ

サイズ ： S・M・L・XL





コットンベーシックブラック男性ソロ





＜Amazon販売ページ＞

https://www.amazon.co.jp/stores/page/49745326-45C0-4602-893D-6F7267CA286F?ingress=0&visitId=d98435e6-87c5-4cbe-93b5-f04fb878141e









■ブランドコンセプト

「虎ファンの、虎ファンによる、虎ファンのための機能性ウェア」

応援にも“コンディション”という概念を。

『虎着』は、阪神タイガースを愛するすべての人の応援力を引き上げ、その想いを“身体から支える”新しい選択肢です。









■イベント概要

5/21(木)開催！タイガースOB＆ガチ虎ファン芸人と熱狂する「猛虎襲来！禁断の戦術会議！」@大阪心斎橋 角座





日時 ：2026年5月21日(木) 18:30開場／19:00開演

会場 ：大阪・心斎橋 角座

出演 ：今成亮太(阪神OB)

川尻哲郎(阪神OB)

代走みつくに

ラジバンダリ西井

にしね・ザ・タイガース

清水綾音(司会)

内容 ：阪神タイガースの戦績分析と戦術討論イベント

チケット：3,000円(税込)

チケットはアソビューにて販売しております

https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000051039/

主催 ：株式会社アレス

制作 ：株式会社ディヴォーション、松竹芸能株式会社









■今後のスケジュール

・5月18日：ABC朝日放送ラジオ「ウラのウラまで浦川です」にて先行告知

・5月21日：イベント「猛虎襲来！禁断の戦術会議！」にて正式発表

・6月10日：販売開始









■会社概要

会社名 ：株式会社アレス

代表者 ：中村 哲

事業内容：機能性ウェア・ヘルスケア商品の企画・販売