阪神ファン専用アクティブ＆リカバリーウェア『虎着』誕生 特許機能素材「スパオール」活用 応援と回復の両面を支える
「観戦」が「参戦」に変わる――。株式会社アレス(兵庫県／代表取締役：中村 哲)は、阪神タイガースファン専用に開発した応援ウェア『虎着(トラギ)』を発表しました。2026年6月10日(水)より発売します。
2026年5月21日(木)に大阪市内で開催される阪神ファンイベントでお披露目され、報道関係者向けに着用体験(先着20名・取材可)も実施予定です。
虎着キービジュアル
■応援を“パフォーマンス”に変える新発想
本商品は、阪神タイガース球団承認のアクティブ＆リカバリーウェアです。声援・ジャンプ・立ち応援といった「全身運動」を支える設計を特徴としています。
■開発背景
阪神タイガースの応援は、単なる観戦ではありません。
声を張り上げ、手を叩き、立ち上がり、時に跳ねる――それはまさに「全身運動」とも言える体験です。
当社代表・中村自身も長年の阪神ファンとして、「応援の力をもっと高めたい」という想いから本プロジェクトを立ち上げました。
その結果誕生したのが、特許機能素材「スパオール」を活用し、応援と回復の両面を支える阪神ファン専用ウェア『虎着』です。「虎着」は、機能性健康ウェア「コロバニィ」から派生した、阪神ファンのためのウェアです。
＜「転ばぬ先のコロバニィ」展示会・イベント放映動画(2026年2月制作)＞
https://www.youtube.com/watch?v=lKGr-L20348
■『虎着』商品概要
●虎着アクティブ「これ着て叫べ！」シリーズ
～攻めの応援ウェア～
・体幹・重心安定をサポート
・長時間の応援でもパフォーマンス維持
・血流をサポートし疲労軽減に配慮
立ちっぱなし、ジャンプ、声出し――
あらゆる応援動作に対応し、最後の一球まで全力応援を支える設計です。
初回モデル： 「覇動」
価格 ： 9,900円(税込)
素材 ： ポリエステル100％(吸水速乾・抗菌防臭・UVカット)
機能素材 ： 特許取得素材使用(特許第6802940号・第7385643号)
カラー ： ホワイト／イエロー／ブラック
サイズ ： S・M・L・XL
虎着(覇動)男女パッケージ手持
覇動ブラック男性後身頃
●虎着リカバリー「ええ感じで整うで！」シリーズ
～整えるリカバリーウェア～
・試合後のクールダウンに最適
・日常使い可能なデザイン
・リラクゼーションとコンディション調整をサポート
試合後や日常のリラックスタイムにおいて、心身の緊張をやわらげ、次の応援に備える一着です。
初回モデル： 「コットンベーシック」
価格 ： 11,000円(税込)
素材 ： コットン100％
機能素材 ： 特許取得素材使用(特許第6802940号・第7385643号)
カラー ： ホワイト／ベージュ
サイズ ： S・M・L・XL
コットンベーシックブラック男性ソロ
＜Amazon販売ページ＞
https://www.amazon.co.jp/stores/page/49745326-45C0-4602-893D-6F7267CA286F?ingress=0&visitId=d98435e6-87c5-4cbe-93b5-f04fb878141e
■ブランドコンセプト
「虎ファンの、虎ファンによる、虎ファンのための機能性ウェア」
応援にも“コンディション”という概念を。
『虎着』は、阪神タイガースを愛するすべての人の応援力を引き上げ、その想いを“身体から支える”新しい選択肢です。
■イベント概要
5/21(木)開催！タイガースOB＆ガチ虎ファン芸人と熱狂する「猛虎襲来！禁断の戦術会議！」@大阪心斎橋 角座
日時 ：2026年5月21日(木) 18:30開場／19:00開演
会場 ：大阪・心斎橋 角座
出演 ：今成亮太(阪神OB)
川尻哲郎(阪神OB)
代走みつくに
ラジバンダリ西井
にしね・ザ・タイガース
清水綾音(司会)
内容 ：阪神タイガースの戦績分析と戦術討論イベント
チケット：3,000円(税込)
チケットはアソビューにて販売しております
https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000051039/
主催 ：株式会社アレス
制作 ：株式会社ディヴォーション、松竹芸能株式会社
■今後のスケジュール
・5月18日：ABC朝日放送ラジオ「ウラのウラまで浦川です」にて先行告知
・5月21日：イベント「猛虎襲来！禁断の戦術会議！」にて正式発表
・6月10日：販売開始
■会社概要
会社名 ：株式会社アレス
代表者 ：中村 哲
事業内容：機能性ウェア・ヘルスケア商品の企画・販売