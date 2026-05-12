子どもがいる男性の約33%がほぼ毎日自宅でお酒を飲む！父の日に「家飲みがちょっと特別になるアイテム」が嬉しいと約78%が回答

株式会社NEXER

■父の日、家飲み好きなお父さんに本当に喜ばれるギフトとは

父の日の贈り物といえば、お酒やネクタイを思い浮かべる方が多いかもしれません。

では実際に、お父さんたちはどのような家飲みを楽しみ、どんなギフトを嬉しいと感じているのでしょうか。

ということで今回は、四季折々のおしゃれな食器の通販サイト「FOURGRACE」と共同で、事前調査で「子どもがいる」と回答した男性250名を対象に「父の日・家飲み」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとFOURGRACEによる調査」である旨の記載

・FOURGRACE（https://www.fourgrace-tableware.jp/）へのリンク設置

「父の日・家飲みに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月24日 ～ 5月7日

調査対象者：事前調査で「子どもがいる」と回答した男性

有効回答：250サンプル

質問内容：

質問1：自宅でお酒を飲む頻度はどのくらいですか？

質問2：いつものビールや日本酒が美味しくなる「酒器」にこだわりはありますか？

質問3：自宅での晩酌は、主に誰とすることが多いですか？

質問4：妻や子どもと一緒に晩酌をしたいと思っていますか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：父の日に「家飲みがちょっと特別になるアイテム」をもらえたら嬉しいですか？

質問7：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■33.2％が、自宅でお酒を飲む頻度は「ほぼ毎日」と回答

まず「自宅でお酒を飲む頻度」について聞いてみました。

最も多かったのは「ほぼ毎日」で33.2％でした。

次いで「ほとんど飲まない」が31.6％、「週に2～3日程度」が12.4％、「週に4～5日程度」が12.0％と続きました。

「ほぼ毎日」と「ほとんど飲まない」が近い割合で並んでおり、家でお酒を飲む頻度には大きな個人差があることがわかります。一方で、飲酒習慣のある方に限ると、日常的に家飲みを楽しんでいる方も少なくないようです。

■20.4％が、酒器に「こだわりがある」と回答

続いて、家飲みをする方に、ビールや日本酒をよりおいしく楽しむための「酒器」にこだわりがあるかを聞いてみました。

「とてもこだわりがある」が2.9％、「ややこだわりがある」が17.5％で、合わせて20.4％が「こだわりがある」と回答しました。

一方で「あまりこだわりはない」と「まったくこだわりはない」はいずれも39.8％となり、合わせて79.6％が「こだわりはない」と答えています。

酒器にこだわりがない方が約8割を占める一方で、5人に1人は何らかのこだわりを持っていることがわかりました。器の形や素材によって、味わいや飲み心地の違いを感じている方も一定数いるようです。

■69.0％が、自宅での晩酌は「一人で飲むことが多い」と回答

続いて、家飲みをする方に、自宅での晩酌は主に誰とすることが多いかを聞いてみました。

最も多かったのは「一人で飲むことが多い」で69.0％でした。

次いで「妻と一緒に飲むことが多い」が23.4％、「子どもを含め家族と過ごしながら飲むことが多い」が4.1％と続きました。

晩酌は、家族や誰かと一緒に楽しむよりも、一人でゆっくり過ごす時間として捉えている方が多いようです。自宅で気兼ねなく、自分のペースでお酒を楽しむスタイルが主流であることがうかがえます。

■47.4％が、妻や子どもと一緒に晩酌を「したいと思う」と回答

続いて、家飲みをする方に、妻や子どもと一緒に晩酌をしたいと思うかを聞いてみました。

「とても思う」が12.3％、「やや思う」が35.1％で、合わせて47.4％が「したいと思う」と回答しました。一方で「あまり思わない」は35.7％、「まったく思わない」は17.0％となり、合計52.7％が否定的な回答でした。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

妻や子どもと一緒に晩酌をしたいと「思う」理由

・大事な時間だから。（30代・男性）

・賑やかで明るくて楽しい食事を楽しめそう。（40代・男性）

・子どもとは飲みたいから。（40代・男性）

・一人で飲むより楽しく感じます。（50代・男性）

・団欒が増しますからね！（50代・男性）

・子どもの成長を実感できるから。（60代・男性）

妻や子どもと一緒に晩酌をしたいと「思わない」理由

・一人の時間を楽しみたいから。（30代・男性）

・一人でゆっくりとリラックスして飲みたい。（40代・男性）

・妻子は酒について、そこまで良く思っていないような感じだから。（40代・男性）

・自由気ままに飲みたい。（50代・男性）

・自分のペースで飲みたい。（50代・男性）

・妻はお酒が飲めないから。（50代・男性）

「したいと思う」と回答した方からは、「楽しい」「団欒が増す」「子どもの成長を実感できる」など、家族との時間を大切にしたいという声が多く寄せられました。晩酌を、家族との会話や交流のきっかけとして捉えている方もいるようです。

一方で「思わない」と回答した方からは、「一人でゆっくり飲みたい」「自分のペースで楽しみたい」といった声が見られました。また、妻や子どもがお酒を飲まない、お酒にあまりよい印象を持っていないといった家庭の事情も挙げられています。

家族と一緒に楽しみたい気持ちがある方もいる一方で、晩酌は一人でくつろぐ時間として大切にしたい方も多いことがうかがえます。

■78.4％が、父の日に「家飲みがちょっと特別になるアイテム」をもらえたら「嬉しい」と回答

最後に、家飲みをする方に、父の日に「家飲みがちょっと特別になるアイテム」をもらえたら嬉しいかを聞いてみました。

「とても嬉しい」が19.9％、「やや嬉しい」が58.5％で、合わせて78.4％が「嬉しい」と回答しました。一方で「あまり嬉しくない」は11.1％、「まったく嬉しくない」は10.5％となりました。

酒器に「こだわりがない」と答えた方が約8割を占めていた一方で、贈り物として家飲みアイテムをもらうことには、約8割が嬉しいと感じていることがわかりました。自分では積極的に選ばないものでも、プレゼントされると特別感や嬉しさにつながる方が多いようです。

家飲みアイテムをもらえたら「嬉しい」理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

家飲みアイテムをもらえたら「嬉しい」理由

・雰囲気が変わるから。（30代・男性）

・味わいが変わる気がするので。（40代・男性）

・自分が特別な存在になった気がするから。（40代・男性）

・より家飲みが楽しくなりそうだから。（40代・男性）

・器がテンション上げること自体多々あるからです。（50代・男性）

・自分では買わないから。（60代・男性）

「雰囲気が変わる」「味わいが変わる気がする」「自分が特別な存在になった気がする」といった声が寄せられました。アイテムそのものの実用性以上に、家飲みの時間に「特別感」が生まれることに価値を感じている様子がうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、家飲みをする子どものいる男性の約7割が「一人で晩酌することが多い」と回答しました。一方で、約半数は妻や子どもと一緒に晩酌をしたいと考えており、家族との時間を大切にしたい気持ちもうかがえます。

また、父の日に「家飲みがちょっと特別になるアイテム」をもらえたら嬉しいと回答した方は約8割にのぼりました。普段は一人で気軽に晩酌を楽しんでいるお父さんでも、家族からの贈り物には特別な嬉しさを感じるようです。

父の日のギフト選びでは、お父さんの毎日にそっと寄り添う視点が大切なのかもしれません。いつもの家飲みが少し豊かになる酒器やアイテムを選んでみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとFOURGRACEによる調査」である旨の記載

・FOURGRACE（https://www.fourgrace-tableware.jp/）へのリンク設置

【FOURGRACEについて】

運営統括責任者：中村 千恵

販売業者の住所：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目19-19恵比寿ビジネスタワー

電話番号：050-3702-8826

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作