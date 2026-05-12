【千葉県市原市】自治体主催の婚活パーティー！「婚活inいちはら」参加者募集中

市原市役所

千葉県市原市では、結婚を希望する方の出会いの機会として、婚活セミナーと婚活パーティーイベント「婚活inいちはら」を開催しています。

前回は男性20名、女性20名が参加し、6組のカップルが誕生しました。

初めて参加する方もスタッフがサポートします。ぜひお申込みください。



【前回参加者の声】

・今後の婚活に向けて準備をしていきたいと思えました。

・一人ひとりとお話ができて良かったです。

・相談員の方が周りにいて下さり安心感がありました。

開催概要

開催日時

令和8年7月12日(日)13時から17時まで

会場

五井グランドホテル（千葉県市原市五井5584-1）

当日のスケジュール

1 婚活セミナー

2 アイスブレイク

3 1対1の自己紹介

4 フリートーク

5 カップリング発表

参加費

1,000円（フリードリンク付き）

応募方法等

応募資格

男性：市原市在住または在勤の25歳以上39歳以下の独身者

女性：25歳以上39歳以下の独身者（住所地・勤務地は問いません）

応募期間

6月14日(日)まで

募集人数

男女各20名

応募方法

必要書類等をご準備の上、市ウェブサイトからお申し込みください。

必要書類の詳細は市ウェブサイトをご覧ください。

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=6618bbb4a402c0327ef954bf

参加の可否

すべての応募者へ6月26日(金)までに参加の可否を通知します。

なお、応募者多数の場合は、初参加の方を優先して抽選を行います。

婚活セミナー

当日は、婚活相談所GRAND JOY代表の羽澤博文氏に、婚活に役立つ講義をしていただきます。

また、事前視聴の動画セミナーも実施予定です。