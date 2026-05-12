【千葉県市原市】自治体主催の婚活パーティー！「婚活inいちはら」参加者募集中
市原市役所
前回は男性20名、女性20名が参加し、6組のカップルが誕生しました。
会場
当日のスケジュール
1 婚活セミナー
参加費
男性：市原市在住または在勤の25歳以上39歳以下の独身者
応募期間
募集人数
応募方法
参加の可否
すべての応募者へ6月26日(金)までに参加の可否を通知します。
当日は、婚活相談所GRAND JOY代表の羽澤博文氏に、婚活に役立つ講義をしていただきます。
千葉県市原市では、結婚を希望する方の出会いの機会として、婚活セミナーと婚活パーティーイベント「婚活inいちはら」を開催しています。
前回は男性20名、女性20名が参加し、6組のカップルが誕生しました。
初めて参加する方もスタッフがサポートします。ぜひお申込みください。
【前回参加者の声】
・今後の婚活に向けて準備をしていきたいと思えました。
・一人ひとりとお話ができて良かったです。
・相談員の方が周りにいて下さり安心感がありました。
開催概要開催日時
令和8年7月12日(日)13時から17時まで
会場
五井グランドホテル（千葉県市原市五井5584-1）
当日のスケジュール
1 婚活セミナー
2 アイスブレイク
3 1対1の自己紹介
4 フリートーク
5 カップリング発表
参加費
1,000円（フリードリンク付き）
応募方法等応募資格
男性：市原市在住または在勤の25歳以上39歳以下の独身者
女性：25歳以上39歳以下の独身者（住所地・勤務地は問いません）
応募期間
6月14日(日)まで
募集人数
男女各20名
応募方法
必要書類等をご準備の上、市ウェブサイトからお申し込みください。
必要書類の詳細は市ウェブサイトをご覧ください。
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=6618bbb4a402c0327ef954bf
参加の可否
すべての応募者へ6月26日(金)までに参加の可否を通知します。
なお、応募者多数の場合は、初参加の方を優先して抽選を行います。
婚活セミナー
当日は、婚活相談所GRAND JOY代表の羽澤博文氏に、婚活に役立つ講義をしていただきます。
また、事前視聴の動画セミナーも実施予定です。