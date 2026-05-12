Perplexity AIと国民健康基盤、日本における次世代医療AIインフラの開発に向け戦略的提携

PERPLEXITY AI, INC.

AI回答エンジン「Perplexity」を展開するPerplexity AI, Inc.（本社：米国サンフランシスコ、共同創業者兼CEO：Aravind Srinivas、アジア代表：森田俊、以下Perplexity AI）と、国民健康基盤（代表取締役会長：鍵本忠尚、以下「NHF」）、は、日本国内における次世代医療AIインフラの開発に向けた戦略的連携に関する基本合意書（LOI）を締結したことをお知らせいたします。

Perplexityは本提携を通じて、自社の高度なAI技術を日本の医療分野に提供し、正確かつ利便性の高い患者中心のヘルスケアサービスの実現を支援します。その際、日本国内での「データ主権」を尊重・維持するNHFの枠組みを、技術パートナーとして支えていくことを目的としています。

■ 提携の背景:世界水準のAI技術による日本の医療インフラ支援

Perplexityは、少子高齢化や医療従事者不足といった課題に対し、持続可能な医療システムの構築に貢献することを目指しています。

日本国内のガバナンス下で医療LLMやデータを管理するNHFの方針を尊重し、内閣府やNEDOの支援で開発された国産モデルとの連携を推進します。Perplexityは、国産モデルが担保する「安全性」と、自社の「高い回答精度・ユーザビリティ」を組み合わせることで、データ安全保障と世界最高レベルの医療体験を両立させた、日本独自の医療AI基盤の構築を加速させます。

■ 日本におけるデータ主権『データソブリンティー』を支えるセキュアなAI

Perplexityは中立的なプラットフォームとして、世界最先端のAIモデルへのアクセスを日本に提供し、政府・産業界・社会が最適な技術を採用しながら、データに対する国家的な統制を維持することを可能にします。国民健康基盤の枠組みにおいて、日本の個人データがPerplexityに送信されることはなく、日本の信頼できる環境内で厳格に保護されます。Perplexityは顧客データをAIモデルの学習に利用せず、そもそもモデル開発企業ではないためそのインセンティブも持ちません。また、データを保持しない『ゼロ・リテンション(データ非保持)』を徹底しています。このアプローチにより、日本は国民の個人データを確実に守りながら、安心してAI活用を推進し、国内のイノベーションを加速させることが可能となります。

■ 主な連携項目

今回の基本合意に基づき、両者は以下の分野で協議・連携を進めてまいります。

■ 両代表によるコメント

- 日本国内医療AI基盤の設計・高度化- 国産医療LLMと海外先端AIの連携モデル構築- 個人健康記録（PHR）活用サービスの開発- 患者向けヘルスナビゲーション機能の実装- 医療従事者向け意思決定支援ツールの開発- 自治体・病院との実証事業推進- 安全性・正確性・説明可能性を備えた医療AIサービス開発

国民健康基盤 代表取締役会長 鍵本忠尚

「国民の健康情報は、これからの時代において国家安全保障そのものです。だからこそ、日本国内で医療データとAI基盤の中核をしっかり管理しなければなりません。その上で、世界最高峰の技術とも連携し、日本国民にとって最良の医療サービスを届けることが重要です。

私たちの医療LLMは、内閣府およびNEDOの支援のもと戦略的に育成された国産基盤です。今回の提携は、日本の主権と世界最先端技術を両立させる象徴的な取り組みです。引き続き、日本国民へ持続可能で質の高い医療を提供することを目指し、経営を進めてまいります。」

Perplexity AI, Inc. 最高ビジネス責任者（CBO） Dmitry Shevelenko（ドミトリー・シェヴェレンコ）

「日本における医療AIの発展を支援するため、国民健康基盤と協力できることを大変光栄に思います。私たちの役割は、世界最高のAIモデルへの信頼できるアクセスを、フロンティアモデルにデータが渡らない安全な方法で提供することです。Perplexityは自社でフロンティアモデルの学習を行わないため、お客様のデータをモデルの学習に使用することはありません。また、当社の『ゼロ・リテンション(データ非保持)』アプローチにより、いかなる目的でも機密データが保存されないことを保証します。当社の革新的なAI技術が、日本の患者様、医療従事者、そして社会全体に貢献し、より信頼性が高く使いやすい医療情報の提供につながることを期待しています。」

Perplexityについて

Perplexityは、正確なAIに基づいたプロダクトやサービスを構築するAI企業です。2022年に設立され、「世界中の好奇心を加速させること（power the world’s curiosity）」をミッションに掲げています。

同社は、信頼できる情報源と深いリサーチに基づき、インライン引用（出典明示）付きで質問に回答する回答エンジン「Perplexity」を開発しています。また、初のAIネイティブなWebブラウザであり、強力なAIエージェント「Comet Assistant」を搭載した「Comet Browser」も提供しています。

さらに、ツール、ファイル、コード生成、パーシステント・メモリ（継続的メモリ）、およびオープンウェブにわたるAIの「大規模マルチモデル・オーケストレーション」を実現する「Perplexity Computer」の開発も行っています。現在、Perplexityは世界中で毎月15億件以上の質問に回答しています。

URL：https://www.perplexity.ai/

国民健康基盤（NHF）について

国民健康基盤は、医療データ主権の確立、国産医療LLMの社会実装、および予防医療の高度化を目指す組織です。産官学の連携を通じ、日本発の次世代医療インフラの構築を推進しています。

URL: https://nhfd.ai