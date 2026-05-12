海外旅行を「高いから」で諦めてほしくない。燃油高・円安に“旅行会社がブチギレ”！？STW、最大10万円割引の「来店トランプキャンペーン」を実施

株式会社エス・ティー・ワールド

海外旅行専門店のエス・ティー・ワールド（STW）（本社：東京都渋谷区／代表取締役：鹿島義範）は、海外旅行需要の回復を応援する企画として、来店相談・旅行申込みのお客様を対象に、最大10万円分の旅行代金割引が当たる「来店トランプキャンペーン」を、2026年5月1日（金）～6月21日（日）の土日祝限定で実施いたします。

「海外旅行に行きたい。でも、高い…」そんな声に応えたい

燃油サーチャージ高騰、円安、現地物価の上昇。

海外旅行に行きたい気持ちはあるものの、「今年は厳しいかもしれない」と感じている方も少なくありません。

STWでは、そんな状況に対して「旅を諦めてほしくない」という想いから、少しでも旅行の後押しになる企画を考えました。

その名も、“ぶちぎれトランプキャンペーン”。

「いつまで旅行我慢すればいいの？」

そんな世の中へのモヤモヤを、少しでも“旅に出るきっかけ”へ変えたい--。そんな想いから生まれた企画です。

最大10万円OFF！店頭でトランプ5枚チャレンジ

キャンペーン期間中、STW実店舗へ来店し、旅行を申込みいただいたお客様は、1グループにつき1回、トランプ5枚チャレンジに参加可能。出た“役”に応じて旅行代金を割引します。

割引内容（一例）

(スペード)️ ロイヤルストレートフラッシュ：最大10万円引き

(スペード)️ ストレートフラッシュ：最大8万円引き

(スペード)️ フルハウス：最大6万円引き

(スペード)️ ストレート：最大4万円引き

(スペード)️ ツーペア：最大2万円引き

(スペード)️ ワンペア：最大1万円引き など

「お店で相談すると、旅はもっと面白くなる」

STWでは、世界27カ国のネットワークや海外研修・視察経験を活かし、現地を知るからこそできる提案を重視しています。

ネット検索だけではわからない最新情報はもちろん、現地を実際に見てきたスタッフだからこそ伝えられるおすすめの過ごし方、効率的な周り方、知られざる楽しみ方までご提案。

時には、「ここは期待値ほどではないかもしれません」「こちらの方が満足度が高いです」と、あえて辛口で本音をお伝えすることもあります。

「せっかく行くなら、もっと楽しんでほしい。」

そんな想いで、一人ひとりに合わせた海外旅行をお届けしています。

キャンペーン概要

キャンペーン名

来店トランプキャンペーン

開催期間

2026年5月1日（金）～6月21日（日）の土日祝限定

対象者

STW実店舗へ来店し、新規で旅行のお申込みをいただいた方

※オンライン相談は対象外

※1グループにつき1回参加

※一部対象外商品あり

対象店舗

新宿駅前店／東銀座店／横浜駅本店／イノゲート大阪店／名古屋ミッドランドスクエア店／福岡天神店

キャンペーン詳細ページ

https://stworld.jp/area/overall/emotion/raiten_trump_cmp

（横浜駅本店）エス・ティー・ワールド（STW）

STWは、世界各地に現地支店・ネットワークを持つ海外旅行専門会社です。「旅のコンテンツメーカー」として、既成概念にとらわれないオーダーメイド旅行や体験型ツアーを展開。旅先の魅力を深く体験できる、STWならではの旅を提供しています。

https://stworld.jp/

【本リリースの問合せ先】

株式会社エス・ティー・ワールド

広報チーム

E-mail：public_relations@stworld.co.jp