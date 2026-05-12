アクアスター、「メディアレーダーWEEK 2026 夏」でセミナー登壇～Z世代に届ける『共感型』IPタイアップ～成果を出すための「プロモーション」と「コミュニケーション設計」～

株式会社アクアスター

イラストやデジタルコンテンツの企画・制作を行う株式会社アクアスター（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原田 弘良 以下、当社）は、2026年6月12日（金）に開催されるオンラインセミナーイベント「第22回 メディアレーダーWEEK 2026 夏」（主催：株式会社アイズ）において、株式会社KADOKAWAと共にセミナーへ登壇いたします。

「メディアレーダーWEEK」は、株式会社アイズが運営する広告・マーケティング領域に特化したプラットフォーム「メディアレーダー」によるオンラインセミナーイベントで、年4回開催されています。期間中はさまざまなテーマのセミナーが実施され、広告・マーケティングに関わる企業・担当者に向けた情報発信の場となっています。

当社が登壇するセミナーでは、「Z世代に届ける『共感型』IPタイアップ～成果を出すための『プロモーション』と『コミュニケーション設計』～」をテーマに、Z世代に向けたマーケティングの実践的な考え方について解説いたします。

当社からは、IPプロデュースユニット プロデューサーの川野景大が登壇し、IPタイアップを切り口に、Z世代に共感される広告やファンの熱量を活かしたコミュニケーション設計、購買につなげるためのポイントについて解説いたします。

【開催概要】

■イベント名

第22回 メディアレーダーWEEK 2026 夏

■主催

株式会社アイズ

■開催期間

2026年6月8日（月）～6月12日（金）

■セミナー日時（当社登壇）

2026年6月12日（金）13:00～14:00

■形式

オンライン（Zoom）

■参加費

無料（事前申込制）

■セミナー詳細/申し込みページ

https://media-radar.jp/seminar3207.html?inb=1008305

■イベント詳細ページ

https://media-radar.jp/contents/meditsubu_seminar/mr-week22/?inb=1008305

【セッションプログラム／登壇者】

・「Z世代に届ける『共感型』IPタイアップ ～成果を出すための『プロモーション』と『コミュニケーション設計』～」

■株式会社アクアスター

IPプロデュースユニット プロデューサー

川野 景大

アニメ、ゲーム、キャラクターなど幅広いIP領域でのプロモーション・マーケティングに従事。IPファンのインサイト把握を強みに、タイアップ施策の企画・推進を担当。

・「広告を『愛されるコンテンツ』へ。ボカロPと創る、Z世代の接点を増やすコンテンツマーケティング戦略」

■株式会社KADOKAWA

マーケティングセールス部

八木 優希

2023年新卒入社。ボカロやアニメ、ゲーム等のサブカルチャーへの深い造詣を背景に、自身の「好き」を活かしたマーケティング支援に従事。

ボカロ楽曲制作を軸としたタイアップや、自社独自のイベント連動企画など、Z世代の文脈を捉えたプロモーションを多数手がける。



■ 株式会社アクアスターについて

1991年の創業からビジュアル制作をメインとし、様々な媒体で展開される広告クリエイティブ制作に携わってきました。2020年以降は版権やIP等のエンタメコンテンツを扱ったプロモーションを始め、AR・メタバース空間といった体験型のデジタルコンテンツ開発、SNSを活用した施策支援まで、ビジュアルとデジタルを掛け合わせたクリエイティブ制作で顧客の事業課題解決に向けたサービスを手がけています。

当社には美術系大学や専門学校を卒業した約60名のイラストレーターをはじめ、最先端のデジタルコンテンツを開発するエンジニアなど広告クリエイティブ制作を担うクリエーターが多数在籍しています。プロジェクトごとに企画提案～実制作、改善提案までをワンストップで手がけることが可能な点が大きな特徴で、年間約5,000件の案件を手がけています。

名称：株式会社アクアスター所在地：

東京本社 〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア7F

関西支社 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-4 肥後橋イシカワビル702

代表者：代表取締役社長 原田 弘良

設立年月日：1991年11月14日

公式Webサイト：https://aqua-star.co.jp/

制作事例：https://aqua-star.co.jp/works/

▼本件に関するお問い合わせ

株式会社アクアスター 神谷