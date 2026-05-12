ユーザーの声から、AIで広告をつくる。GensparkのAIエージェントで制作した初の新聞広告を日本経済新聞朝刊に掲載

Ｇｅｎｓｐａｒｋ株式会社

シリコンバレー発の次世代オールインワンAIワークスペース「Genspark（ジェンスパーク）」は、2026年4月に実施したXキャンペーン「#Gensparkさえあればいい」にお寄せいただいたユーザーの活用事例の中から優れた成功体験を選出し、2026年5月12日（火）付『日本経済新聞』朝刊に広告として掲載することをお知らせいたします。

本広告のキャッチコピーは「この広告は Gensparkだけで作りました。」。広告に掲載されているスライド・データ可視化・情報調査・マンガ化といった成果物は、いずれもユーザーが実際にGensparkを用いて生み出したリアルな活用事例であり、広告制作プロセスそのものもGensparkで完結しています。

■ 広告の特長

本広告では、「#Gensparkさえあればいい キャンペーン」に応募された活用事例の中から、特に多くのビジネスパーソンの共感を呼んだ4つのユースケースを紹介しています。

１. 資料作成 ― 検索・調査・整理し、プレゼン資料まで

テキストで指示するだけでスライド生成。Gensparkが情報を整理し可視化します。

２. データ集計・可視化 ― 集計・分析・ダッシュボード生成

自分専用のアプリも制作可能。データ活用の業務を一気通貫でサポートします。

３. 判断・情報調査 ― 情報を多角的に検索・分析・要約

ソースを横断して情報を整理・要約し、根拠を明示して判断をサポートします。

４. スライド作成・マンガ化 ― 読みやすく「伝わる表現」もラクラク

テキストだけでなくスライドやマンガなど、目的に応じた表現形態に対応します。「調べる、まとめる、伝える。すべてをひとつのAIで。」をメッセージに、複数AIモデルの活用、ファクトチェック、資料作成・説明までのワンストップ体験を訴求しています。

■ 広告掲載概要

掲載媒体： 日本経済新聞 朝刊

掲載日： 2026年5月12日（火）

広告タイトル：この広告は Gensparkだけで作りました。

内容： 「#Gensparkさえあればいい」キャンペーン応募作品の活用事例紹介

■ 「#Gensparkさえあればいい」キャンペーンについて

本キャンペーンは、松坂桃李さん出演のテレビCM放映を記念して、2026年4月16日（木）～23日（木）にX上で実施しました。Genspark公式Xアカウントをフォローのうえ、ハッシュタグ「#Gensparkさえあればいい」を付けてGensparkの活用事例・成功体験を投稿いただく形式で募集し、多数のユーザーから熱量の高い投稿が寄せられました。

ユーザー投稿を単なるSNS上の話題化で終わらせず、新聞広告という形で社会に広く届けることが本企画の最大の特長です。テレビCMでGensparkを知った方にも、実際の利用者によるリアルな成功体験を通じて、Gensparkの活用イメージを具体的に理解いただけることを目的としています。

◼︎Genspark（ジェンスパーク）について

Gensparkは、AIの知識が全くない方でも、部下や同僚に頼むようにざっくりと指示することで、望む成果物を生成する業務特化型のAIワークスペースです。ChatGPTやGeminiやClaude、Nano Banana、Sora、ElevenLabsなどを含む70個以上のAIモデルを統合しており、多様な指示に対して、ジェンスパークが自律的に指示を一連のタスクに分解し、複数のモデルから最適なものを選定し、自動でプロジェクトを進行するので、実際に業務で使えるアウトプットを生成することができます。