三重県菰野町では、コミュニティバス「かもしか号」をより便利に利用していただくため、令和8年4月から車内にて「1DAY PASS」の販売を開始しました。

「1DAY PASS」は、購入した当日に限り、コミュニティバスを何度でも自由に乗り降りできる乗り放題チケットです。買い物や通院、観光など、1日に複数回バスを利用する方にとって、お得で便利なサービスとなっています。





■1DAY PASSの概要

利用内容：

購入当日に限り、コミュニティバス「かもしか号」が乗り放題

■料金

一般：500円

小学生、65歳以上の方、障がい者手帳をお持ちの方、運転免許証を返納された方：300円

■購入方法

コミュニティバス車内で購入可能です。利用日の初回降車時に、運転手へお申し出ください。

購入後は、降車時に1DAY PASSを提示することで、当日は何度でも自由に乗り降りできます。







コミュニティバス「かもしか号」は、町内の移動を支える身近な交通手段として運行されています。

今回の1DAY PASS導入により、より気軽で便利な利用が可能となります。

ぜひこの機会に、「かもしか号」を使った快適な移動を体験してみてください。

詳しくはこちら

https://www2.town.komono.mie.jp/soshiki/2/9881.html

■コミュニティバス「かもしか号」について

コミュニティバス「かもしか号」は、菰野駅と「けやき（菰野町保健福祉センター）」「菰野町役場」を拠点に、公共施設や菰野厚生病院などを結びながら町内を巡る公共交通です。

朝上地区コミュニティセンターなどでは、のりあいタクシーへの乗り換えも可能で、町内各地区への移動に利用できます。

日曜日および年末年始（12月29日～1月3日）は運休となります。

また、積雪や凍結、大雨などの影響により、運休や遅延が発生する場合がありますので、ご利用の際はご注意ください。

「かもしか号」は現在2種類のバスで運行しています。











詳しくはこちら

https://www2.town.komono.mie.jp/soshiki/2/1793.html

■本件に関するお問い合わせ先

菰野町

総務課 安全安心対策室

Tel：059-391-1102

Fax：059-394-3199